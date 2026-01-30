Garmin procede spedita nello sviluppo dei prossimi major update per l’intera gamma dei propri smartwatch supportati che, giorno dopo giorno, ricevono nuove beta pesate per introdurre nuove funzionalità e/o risolvere i bug presenti.

Protagonisti di giornata sono i modelli di punta più recenti a partire da Fenix 8 Pro, presentato a inizio settembre 2025 ma non ancora disponibile in Italia. Sembra poi esserci una sorta di lieto fine legato al recente aggiornamento dell’app Garmin Connect che ha creato seri problemi di sincronizzazione degli smartwatch con gli iPhone. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Garmin aggiorna in beta Fenix 8 Pro e gli altri flagship più recenti

Come anticipato in apertura, Garmin ha potrato avanti il ciclo di sviluppo verso il futuro major update per i propri smartwatch e sportwatch di punta più recenti: Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Enduro 3, Fenix E, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED (47 mm, 51 mm).

A meno di una settimana dalla precedente beta (versione 21.18), l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato la nuova versione 21.19 beta che si preoccupa esclusivamente di risolvere un paio di bug presenti, evidenziati all’interno del changelog ufficiale.

Changelog – Versione 21.19 beta (dalla versione 21.18 beta) Corretti i campi dati vuoti nella schermata divisa della mappa per i dispositivi MIP. Corretto il problema per cui il riepilogo delle attività di post di sci di fondo non mostrava la velocità massima o il chilometraggio.

Come aggiornare gli smartwatch (o accedere al programma Beta)

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.

Garmin Connect: c’è il lieto fine, con un “ma”, ai problemi di sincronizzazione

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato dei problemi causati dall’ultimo aggiornamento dell’app Garmin Connect per iOS: sostanzialmente, qualcosa nella versione 5.21 dell’app non funzionava a dovere nel riconoscimento dei dispositivi già abbinati, con i dispositivi che risultavano disconnessi e non potevano essere abbinati.

Garmin ha poi ufficialmente riconosciuto il bug, facendo sapere che la versione 5.21.1 dell’app per iOS si preoccupa di risolvere il problema. Ecco quanto si legge in un nuovo articolo pubblicato sul portale di supporto:

“Siamo a conoscenza di un problema che causava la disconnessione di alcuni dispositivi dall’app Garmin Connect dopo l’aggiornamento alla versione 5.21 su iOS. Questo problema è stato risolto nella versione 5.21.1. Se il dispositivo continua a essere disconnesso, segui i passaggi seguenti per ripristinare la connessione.”

Potrebbe essere necessario un ripristino completo

Stando alle parole riportate poco sopra, quindi, il problema potrebbe non risolversi per tutti semplicemente con l’installazione della nuova versione 5.21.1 dell’app Garmin Connect.

Nel caso in cui lo smartwatch continuasse a risultare “disconnesso” dall’iPhone a cui è abbinato, l’utente dovrebbe procedere con il ripristino della connessione:

Rimuovere il dispositivo dall’app Rimuovere il dispositivo dalle impostazioni del Bluetooth dell’iPhone Aggiungere il dispositivo dall’app Garmin Connect

A grandi linee, questi sono gli step richiesti. Per maggiori informazioni, o per la procedura completa e dettagliata, vi rimandiamo nuovamente all’articolo dedicato sul portale di supporto.