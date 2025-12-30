Amazfit torna ad aggiornare i suoi smartwatch e, come spesso accade in questi casi, lo fa introducendo una funzionalità molto attesa dagli utenti, accompagnata da una serie di miglioramenti collaterali che vanno a rifinire ulteriormente l’esperienza d’uso quotidiana. In queste ore infatti, Amazfit Active 2 Round, Active 2 Premium Round e Active 2 Square stanno ricevendo il nuovo aggiornamento software che porta il sistema alla versione 6.7.0.1, un rilascio che arriva a un paio di mesi di distanza dalla precedente versione 6.3.8.3 e che segna un passaggio piuttosto rilevante per questa famiglia di dispositivi.

BioCharge arriva finalmente sugli Amazfit Active 2 con l’ultimo aggiornamento

La novità principale, quella che molti utenti aspettavano da tempo, è senza dubbio l’introduzione della funzione BioCharge, un indicatore del livello di energia dell’utente che va di fatto a sostituire la precedente funzione Readiness (Prontezza per noi). Si tratta di un cambiamento importante per gli smartwatch Amazfit, perché BioCharge rappresenta un approccio più evoluto e intuitivo alla gestione dello stato fisico generale, fornendo un colpo d’occhio immediato su quante energie siano effettivamente disponibili nel corso della giornata.

Come spesso accade con questo genere di metriche, l’obbiettivo è aiutare l’utente a comprendere meglio quando è il momento di spingere sull’acceleratore e quando, invece, sarebbe più opportuno concedersi una fase di recupero (un aspetto che, soprattutto per chi utilizza lo smartwatch anche in ottica sportiva, non è affatto secondario).

L’aggiornamento 6.7.0.1 non si limita però a BioCharge, Amazfit ha introdotto nuove integrazioni con app di terze parti, ampliando le possibilità di analisi e sincronizzazione dei dati di allenamento; nello specifico, gli smartwatch Active 2 supportano ora servizi come Training Peaks e Intervals.icu, due piattaforme molto apprezzate dagli utenti più esigenti e dagli sportivi che amano analizzare nel dettaglio le proprie prestazioni.

Non solo, gli Active 2 possono ora essere abbinati al misuratore di potenza di corsa Stryd, un’aggiunta che rende questi dispositivi ancora più interessanti per chi pratica running in modo strutturato e vuole spingersi oltre le metriche più basilari.

Tra le altre novità, Amazfit segnala anche un miglioramento dell’algoritmo alla base del punteggio del sonno, che sarebbe stato ottimizzato per aumentarne la precisione; un intervento che, se confermato nell’uso reale, potrebbe rendere le analisi notturne ancora più affidabili, aspetto sempre più centrale negli smartwatch moderni.

A questo si aggiunge una nuova scorciatoia attivabile con una doppia pressione del pulsante inferiore, che consente di accedere rapidamente alle funzioni preferite, oltre a generici miglioramenti di sistema che l’azienda non ha però dettagliato ulteriormente.

Come spesso accade con gli aggiornamenti Amazfit, anche la versione 6.7.0.1 risulta in distribuzione graduale, qualora non doveste visualizzare la disponibilità dell’update sarà sufficiente pazientare un po’.