Garmin lancia due nuovi golfwatch e un portatile da agganciare alla sacca

Garmin aggiorna Approach, la serie dedicata agli amanti del golf, introducendo due nuovi golfwatch e un portatile: parliamo di Garmin Approach S42, un orologio dal design elegante; Garmin Approach S12, uno smartwatch intuitivo e funzionale; e Garmin Approach G12, un pratico dispositivo che può essere agganciato alla cintura o alla sacca. Questi nuovi dispositivi offrono un ricevitore GPS integrato e oltre quarantamila campi da golf precaricati, che offrono al golfista una serie di indicazioni che gli permettono di migliorare le proprie strategie di gioco.

Inoltre, i nuovi Approach sono compatibili con i sensori CT10 che, se applicati all’estremità del bastone, registrano e analizzano le dinamiche del colpo, offrendo indicazioni basate sul confronto dei risultati precedenti. La funziona Green View, invece, permette a ogni golfista di ottenere una rappresentazione grafica del green che sta per raggiungere. Tutte queste informazioni possono poi essere consultate in modo approfondito sull’app Garmin Golf, che permette, tra le tante altre cose, anche di monitorare il proprio scorecard e partecipare a classifiche e tornei settimanali.

Garmin Approach S24

Come già anticipato, Garmin Approach S42 è il modello che si caratterizza per il suo design più elegante con lunetta in acciaio. E’ dotato di un display touch a colori da 1,2 pollici e offre diverse funzionalità per il campo, come il rilevamento e la registrazione automatica dei colpi e delle distanze. Il dispositivo offre poi diverse funzioni fitness con profili sportivi precaricati, l’analisi del sonno e la gestione delle notifiche. La batteria offre un’autonomia fino a 15 ore se con GPS attivo, e fino a 10 giorni in modalità smartwatch. Garmin Approach S42 è disponibile al prezzo consigliato di 299,99 euro.

Garmin Approach S12

Garmin Approach S12 sfoggia, invece, un design più pulito e semplice. E’ dotato di un display monocromatico da 1,3 pollici e della modalità di visualizzazione Big Numbers, che aumenta la dimensione del carattere e semplifica la lettura delle informazioni. Questo dispositivo offre un segnapunti digitale e aggiorna in modalità wireless i dati del giocatore attraverso l’app Garmin Golf. Garmin Approach S12 è disponibile al prezzo consigliato di 199,99 euro.

Garmin Approach G12

Infine, l’innovativo portatile Garmin Approach G12, che si caratterizza per il suo design tondo e sottile e per il grande display monocromatico da 1,3 pollici. Le funzionalità che offre sono le stesse del Garmin Approach S12, mentre la sua clip permette di fissarlo saldamente alla cintura o alla sacca da golf. La batteria garantisce una durata fino a 30 ore con GPS attivo. Garmin Approach G12 è disponibile al prezzo consigliato di 149,99 euro.