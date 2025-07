Quando si parla di localizzatori wireless viene subito in mente AirTag, il piccolo dispositivo lanciato nel 2021 e diventato uno degli accessori più apprezzati di Apple. Ma se non utilizzate un iPhone e volete comunque avere la possibilità di sapere dove sono i vostri accessori, ma anche oggetti di uso comune come chiavi e portafogli, quali sono i migliori localizzatori wireless?

La scelta è decisamente ampia, e in questa guida vi mostreremo quali sono i migliori localizzatori Bluetooth, compatibili sia con l’ecosistema Apple che con quello Android, così da soddisfare le necessità di ogni tipo di utente. Prima di scoprire quali sono i migliori localizzatori wireless però è giusto capire quali tecnologie utilizzano, qual è il loro funzionamento e come è possibile utilizzare il proprio smartphone, che sia un iPhone o un qualsiasi dispositivo Android, per tenere sempre sotto controllo i dispositivi controllati.

Cos’è un localizzatore wireless

Se non sapete con precisione cosa sia un localizzatore wireless, stiamo parlando di quei piccoli dispositivi, dalla forma che spesso ricorda quella di un portachiavi, una carta di credito o un dischetto, dotati di un foro in cui passare un anello (ma ci sono modelli che richiedono una custodia per questa funzione) da collegare poi a quello che volete controllare.

Un utilizzo tipico può essere quello di fissarlo al portachiavi o inserirlo nel portafogli, così da sapere sempre dove l’avete lasciato o comunque l’ultima posizione conosciuta. Sono dotati di batteria, in alcuni casi sostituibile dall’utente, in altri casi ricaricabile e in qualche caso sostituibile solo dal produttore, con una autonomia che solitamente si aggira attorno a uno/due anni, anche se molto dipende dall’utilizzo che ne fate.

Tramite uno smartphone, iOS o Android, è sempre possibile conoscere la posizione del localizzatore, sfruttando direttamente i protocolli integrati per dispositivi nelle vicinanze o sfruttano la rete virtuale composta da altri dispositivi nel caso di smarrimento o di distanza superiore ai 100-150 metri. Di questo però parleremo meglio tra poco.

Quale tecnologia utilizzano

Senza andare ad analizzare i modelli più sofisticati, dotati di connettività cellulare o ricevitore GPS, dei veri e propri antifurto rispetto a un più semplice localizzatore, in questa guida vi parliamo di prodotti che utilizzano principalmente il protocollo Bluetooth, anche se alcuni modelli dispongono anche di chip UWB (UltraWide Band) che migliora drasticamente la precisione nella localizzazione.

Questo significa che, nella migliore delle ipotesi, potrete sapere con una buona precisione dove si trova il dispositivo collegato al localizzatore, a patto che rientri nel raggio di copertura del Bluetooth, che solitamente si aggira attorno ai 100-150 metri. Un’ottima soluzione per chi dimentica dove ha lasciato le chiavi, ma anche per sapere dove è il vostro amico a quattro zampe.

Ma quindi come fare se il localizzatore/tracker si trova oltre il raggio di copertura del Bluetooth? Diventa inutile? Assolutamente no, qui entrano in gioco le soluzioni proprietarie di alcuni produttori e le due grandi piattaforme “concorrenti”di Apple e Google: Dov’è per i dispositivi xOS (iOS, macOS, iPadOS) e Find Hub, lanciato da poco da Google e di fatto disponibile sulla quasi totalità di smartphone Android. Vediamo quali sono le peculiarità di questi servizi.

Dov’è, Find Hub e soluzioni proprietarie

Senza entrare nello specifico per ciascun servizio, queste soluzioni sfruttano la diffusione degli smartphone per tenere traccia della posizione di un localizzatore. Mentre Dov’è e Find Hub possono contare sul “supporto” di miliardi di dispositivi, le soluzioni proprietarie permettono di tracciare i tracker solo da quei dispositivi che hanno la relativa applicazione installata sullo smartphone.

Una minore copertura che nei grossi centri abitati potrebbe non fare grosse differenze, ma che sicuramente potrebbe essere un limite nelle aree rurali o comunque poco densamente popolate. In sostanza quando uno smartphone “aggancia” il segnale Bluetooth del localizzatore comunica alla relativa app la propria posizione, così da tenere traccia di ogni spostamento.

Ma quindi chiunque può sapere dove sono i vostri localizzatori e i dispositivi a ssi connessi? Assolutamente no, tutto avviene in maniera assolutamente anonima, e solo il legittimo proprietario del tracker può conoscere la posizione del dispositivo. Attenzione però, non è detto che il tracker sia nella posizione segnalata, di fatto viene registrata la posizione ogni volta che si trova nelle immediate vicinanze di uno smartphone. Ma se vi trovate in aree disabitate, ad esempio in montagna, in mezzo a un bosco o in aperta campagna, potrebbe anche succedere che il localizzatore non venga rilevato, impedendovi di trovarlo in maniera certa, almeno fino a quando qualcuno non gli passa vicino.

Ecco perché è un sistema affidabile nelle grandi città o in quelle situazioni dove c’è parecchio gente (in spiaggia, allo stadio) e meno affidabile dove ci sono meno smartphone nelle vicinanze.

Tramite l’applicazione, che sia quella proprietaria o quella integrata i xOS o Android, è dunque possibile conoscere l’ultima posizione registrata, visualizzandola su una mappa, ma anche far suonare il dispositivo, così da semplificare la localizzazione (utilissimo se perdete le chiavi o il portafogli in casa). Alcuni modelli hanno anche la funzione inversa, per cui premendo un tasto sul localizzatore fanno suonare lo smartphone, utile anche in questo caso per i più distratti.

I migliori localizzatori wireless

Dopo questa breve spiegazione vediamo quindi quali sono i migliori localizzatori wireless presenti sul mercato, per iOS o Android.

Migliori localizzatori per iOS

UGREEN FineTrack Smart Finder

Il prodotto in questione è un tracker certificato da Apple Find My, utilizzabile esclusivamente con dispositivi iOS. Non richiede installazioni, basta connettersi tramite l'app integrata. La sicurezza è garantita dalla crittografia avanzata di Apple Find My, che protegge la privacy dell'utente. Il dispositivo ha una durata della batteria di 24 mesi, con la possibilità di sostituirla. È dotato di un altoparlante integrato che può essere attivato tramite l'app per localizzare oggetti persi. Il tracker può rintracciare oggetti fuori dal raggio d'azione del Bluetooth attraverso la rete Find My. Dispone di un promemoria di abbandono che avvisa l'utente quando un oggetto viene lasciato a una certa distanza. Il design include un cordino, una spilla e un adesivo per facilitare il trasporto. Ulteriori dettagli nella Ulteriori dettagli nella recensione di UGREEN FineTrack Smart Finder

Compralo su Amazon in offerta a 14.99 euro invece di 19.99 euro. Compralo su

eufy Security SmartTrack Link

SmartTrack Link è compatibile solo con l'app Dov'è di Apple, permettendo la localizzazione globale attraverso la rete Apple. È importante sottolineare che tale funzionalità è operativa solo con dispositivi iOS, iPadOS o macOS, escludendo quelli Android. SmartTrack Link offre la possibilità di ritrovare il telefono con un doppio tocco, anche se in modalità silenziosa. Fornisce inoltre avvisi di smarrimento gratuiti tramite l'app Dov'è. Il prodotto mantiene una connessione costante con l'oggetto smarrito attraverso un codice QR. Infine, consente di condividere la posizione degli oggetti con amici e familiari tramite l'app eufy Security.

Compralo su Amazon in offerta a 16.99 euro invece di 19.99 euro. Compralo su

Chipolo One

Chipolo ONE è un tracker Bluetooth resistente all'acqua. Dotato di un suono potente di 120 dB, facilita il ritrovamento di oggetti smarriti. Impermeabile, può essere utilizzato in qualsiasi condizione atmosferica. Collegando il Chipolo a un oggetto e all'app Chipolo sul proprio smartphone, è possibile tracciare l'oggetto e localizzarlo sulla mappa. La batteria CR2032 garantisce una durata fino a 2 anni, con avviso di esaurimento e possibilità di sostituzione. Il dispositivo offre notifiche di oggetti dimenticati e la funzione di ricerca del telefono. È compatibile con Apple Find My o Google Find My Device.

Compralo su Amazon in offerta a 18 euro invece di 20 euro. Compralo su

SwitchBot Wallet Finder Card

SwitchBot Wallet Finder Card è un dispositivo di tracciamento ultra sottile, con uno spessore di soli 2,5 mm, ideale per essere inserito in portafogli o porta carte. Questa carta di localizzazione è compatibile con Apple Find My, permettendo di rintracciare oggetti in tutto il mondo senza l'uso di app aggiuntive. Dotata di una batteria da 540 mAh, garantisce fino a 3 anni di utilizzo continuo. Inoltre, è impermeabile e resistente alla polvere, adatta per essere attaccata a bagagli e zaini. SwitchBot Wallet Finder Card offre anche una protezione della privacy con crittografia AES-128 e una modalità anti-tracciamento. Ulteriori dettagli nella Ulteriori dettagli nella recensione di SwitchBot Wallet Finder Card

Compralo su Amazon in offerta a 19.99 euro invece di 24.99 euro. Compralo su

Filo Tag

Filo Tag è un dispositivo bluetooth che funziona come localizzatore di oggetti. Attraverso un'applicazione, permette di rintracciare oggetti come chiavi, portafogli o borse, facendoli emettere un suono. Il raggio d'azione del bluetooth è di circa 80 metri, oltre il quale l'utente può verificare l'ultima posizione registrata dell'oggetto sull'app. Il Filo Tag offre anche la funzione Comfort Zone, che invia una notifica allo smartphone se l'utente si allontana troppo dall'oggetto. L'app è disponibile in diverse lingue e compatibile con iOS e Android. Il dispositivo utilizza una batteria CR2032, facilmente sostituibile.

Compralo su Amazon in offerta a 20 euro. Compralo su

UGREEN FineTrack Slim Smart Finder

Questo localizzatore certificato da Apple Find My è utilizzabile esclusivamente su iOS. Non richiede installazioni, basta connettersi tramite l'app integrata. Il design è ultra-sottile, con uno spessore di soli 1,7 mm, rendendolo pratico da riporre in portafogli, valigie o zaini. Il dispositivo è dotato di un cicalino che può emettere un suono fino a 80dB, attivabile tramite l'app "Find My", per facilitare la ricerca degli oggetti. Supporta il risveglio di Siri, la ricarica magnetica e ha una durata della batteria fino a 12 mesi. Il livello della batteria può essere monitorato in tempo reale tramite l'app. Il localizzatore ha una resistenza all'acqua certificata IP68, funzionando normalmente anche sott'acqua per 30 minuti.

Compralo su Amazon in offerta a 22.49 euro invece di 29.99 euro. Compralo su

Apple AirTag

Il prodotto in questione, Apple AirTag, permette di localizzare oggetti attraverso l'app Dov'è, già utilizzata per rintracciare dispositivi e contatti. La configurazione è semplice e veloce, richiedendo solo un tap per collegarsi a iPhone o iPad. L'AirTag può essere ritrovato facendo suonare l'altoparlante integrato o chiedendo assistenza a Siri. La tecnologia Ultra Wideband offre una localizzazione precisa, guidando l'utente direttamente all'AirTag. Inoltre, è possibile rintracciare l'AirTag anche a distanza, grazie alla vasta rete di dispositivi Apple collegati all'app Dov'è. Per la privacy, tutte le comunicazioni sono anonime e criptate, e non vengono memorizzati dati o cronologia di localizzazione sull'AirTag. La batteria ha una durata superiore a un anno ed è sostituibile, e l'AirTag è resistente a acqua e polvere. È compatibile con vari modelli di iPhone, iPod touch e iPad.

Compralo su Amazon in offerta a 27.5 euro invece di 39 euro. Compralo su

Tile by Life360 Mate

Questo tracker multifunzionale è ideale per proteggere oggetti di uso quotidiano come chiavi, bottiglie d'acqua o borse da smarrimenti o furti. Offre una funzione SOS che permette di inviare un avviso discreto ai propri cari in situazioni di pericolo. Il dispositivo può essere utilizzato per rintracciare oggetti persi, facendoli suonare o localizzandoli tramite l'app. Inoltre, può essere usato per far squillare il telefono, anche se in modalità silenziosa. Il tracker è compatibile con l'app Life360, per una maggiore sicurezza e connessione familiare.

Compralo su Amazon in offerta a 28.31 euro invece di 29.99 euro. Compralo su

Tile by Life360 Slim

Siamo di fronte a un tracker sottile, ideale per proteggere oggetti di valore da possibili smarrimenti o furti. Può essere facilmente inserito in portafogli, passaporti e valigie. Offre una funzione SOS che permette di inviare un avviso discreto ai propri cari in situazioni di pericolo. Grazie all'app gratuita, è possibile far suonare il tracker o rintracciarlo. Se il telefono è nascosto, il tracker può farlo squillare, anche in modalità silenziosa. È compatibile con Life360, un'app per la connessione e la sicurezza familiare, e funziona sia con iOS che con Android. Le sue specifiche tecniche includono una portata Bluetooth di 105 m, una durata della batteria di 3 anni e resistenza all'acqua. Può essere un regalo pratico per familiari e amici.

Compralo su Amazon in offerta a 46.99 euro. Compralo su

Migliori localizzatori per Android

Chipolo One

Chipolo ONE è un tracker Bluetooth resistente all'acqua. Dotato di un suono potente di 120 dB, facilita il ritrovamento di oggetti smarriti. Impermeabile, può essere utilizzato in qualsiasi condizione atmosferica. Collegando il Chipolo a un oggetto e all'app Chipolo sul proprio smartphone, è possibile tracciare l'oggetto e localizzarlo sulla mappa. La batteria CR2032 garantisce una durata fino a 2 anni, con avviso di esaurimento e possibilità di sostituzione. Il dispositivo offre notifiche di oggetti dimenticati e la funzione di ricerca del telefono. È compatibile con Apple Find My o Google Find My Device.

Compralo su Amazon in offerta a 18 euro invece di 20 euro. Compralo su

Samsung Galaxy SmartTag2

Galaxy SmartTag2 è un localizzatore dotato di una batteria che garantisce un'autonomia di 500 giorni, estendibile del 40% con la modalità Risparmio energetico. Il design resistente, con classificazione IP67, lo rende adatto a resistere a polvere e acqua. La modalità Smarrito, attivabile tramite NFC, mostra i contatti registrati sullo smartphone di chi lo trova. La funzionalità Cerca nelle vicinanze offre indicazioni dettagliate per localizzarlo, o è possibile farlo suonare per un segnale acustico. Il Galaxy SmartTag2 è compatibile con dispositivi Galaxy con Android 9.0 o superiore e almeno 3GB di RAM. Richiede l'app SmartThings e contiene una batteria CR2032 sostituibile.

Compralo su Amazon in offerta a 18.63 euro invece di 39.9 euro. Compralo su

Filo Tag

Filo Tag è un dispositivo bluetooth che funziona come localizzatore di oggetti. Attraverso un'applicazione, permette di rintracciare oggetti come chiavi, portafogli o borse, facendoli emettere un suono. Il raggio d'azione del bluetooth è di circa 80 metri, oltre il quale l'utente può verificare l'ultima posizione registrata dell'oggetto sull'app. Il Filo Tag offre anche la funzione Comfort Zone, che invia una notifica allo smartphone se l'utente si allontana troppo dall'oggetto. L'app è disponibile in diverse lingue e compatibile con iOS e Android. Il dispositivo utilizza una batteria CR2032, facilmente sostituibile.

Compralo su Amazon in offerta a 20 euro. Compralo su

Tile by Life360 Mate

Questo tracker multifunzionale è ideale per proteggere oggetti di uso quotidiano come chiavi, bottiglie d'acqua o borse da smarrimenti o furti. Offre una funzione SOS che permette di inviare un avviso discreto ai propri cari in situazioni di pericolo. Il dispositivo può essere utilizzato per rintracciare oggetti persi, facendoli suonare o localizzandoli tramite l'app. Inoltre, può essere usato per far squillare il telefono, anche se in modalità silenziosa. Il tracker è compatibile con l'app Life360, per una maggiore sicurezza e connessione familiare.

Compralo su Amazon in offerta a 28.31 euro invece di 29.99 euro. Compralo su

Motorola Moto Tag

Il prodotto in questione è un dispositivo di localizzazione compatibile con tutti gli smartphone Android. Il suo funzionamento è semplice: si attacca il Moto Tag agli oggetti personali e si utilizza lo smartphone per localizzarli con precisione in qualsiasi parte del mondo. Questo è possibile grazie alla tecnologia Bluetooth e UWB. L'applicazione "Find Hub" di Google permette di individuare rapidamente gli oggetti nelle vicinanze. Il dispositivo offre anche una protezione contro il tracciamento indesiderato, garantendo l'anonimato e la sicurezza dei dati grazie alla crittografia end-to-end sulla rete di Google. Il Moto Tag è resistente e si adatta a molti accessori, rendendolo un dispositivo di localizzazione versatile ed elegante.

Compralo su Amazon in offerta a 35.99 euro invece di 39.9 euro. Compralo su

Tile by Life360 Slim

Siamo di fronte a un tracker sottile, ideale per proteggere oggetti di valore da possibili smarrimenti o furti. Può essere facilmente inserito in portafogli, passaporti e valigie. Offre una funzione SOS che permette di inviare un avviso discreto ai propri cari in situazioni di pericolo. Grazie all'app gratuita, è possibile far suonare il tracker o rintracciarlo. Se il telefono è nascosto, il tracker può farlo squillare, anche in modalità silenziosa. È compatibile con Life360, un'app per la connessione e la sicurezza familiare, e funziona sia con iOS che con Android. Le sue specifiche tecniche includono una portata Bluetooth di 105 m, una durata della batteria di 3 anni e resistenza all'acqua. Può essere un regalo pratico per familiari e amici.