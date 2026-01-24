Nel corso della WWDC25, Apple ha annunciato una serie di novità per l’app Foto di iOS 26, alcune delle quali già ampiamente distribuite, come il ritorno al layout con barra delle schede (dopo il controverso redesign a pagina singola introdotto in precedenza) e la possibilità di creare scene spaziali a partire da immagini esistenti. Tuttavia, come spesso accade, accanto alle novità più evidenti si nascondono funzionalità più piccole, ma potenzialmente molto utili nella vita quotidiana degli utenti.

Tra queste rientra una funzione dedicata agli eventi, che punta a rendere l’app Foto ancora più contestuale e, soprattutto, più capace di dare valore ai ricordi legati a momenti specifici.

Foto ed eventi su iOS 26: come funziona la nuova integrazione

Con iOS 26, l’app Foto è ora in grado di riconoscere automaticamente eventi importanti a cui l’utente ha partecipato, come concerti, eventi sportivi o manifestazioni di rilievo, andando a raggruppare le immagini scattate in quell’occasione come un vero e proprio evento a sé stante.

Ma non si tratta soltanto di un’organizzazione più intelligente delle foto, Apple ha deciso di arricchire questi gruppi con informazioni contestuali; nel caso di un concerto, ad esempio, l’app può mostrare:

la scaletta dell’evento

gli artisti che si sono esibiti

il luogo del concerto

playlist correlate

i concerti in programma in futuro

Per quanto riguarda invece gli eventi sportivi, l’app Foto può fornire dettagli come il tabellone, la location e i prossimi incontri, offrendo così un quadro informativo direttamente all’interno dell’esperienza fotografica.

Dal punto di vista dell’interfaccia, le foto per cui viene riconosciuto un evento mostrano un pulsante dedicato ai biglietti, che va a sostituire il classico pulsante informativo; toccandolo, si accede a un nuovo pannello degli eventi, pensato per raccogliere tutte le informazioni rilevanti in un’unica schermata.

Anche la sezione Ricordi, presente nella scheda Raccolte, beneficia di queste novità: i ricordi generati automaticamente dall’app verranno infatti rinominati in base al concerto o alla partita sportiva a cui l’utente ha assistito, rendendo il tutto più immediato e riconoscibile nel tempo.

È difficile sostenere che questa funzionalità fosse in cima alla lista delle richieste degli utenti, ma è altrettanto vero che si inserisce perfettamente nella filosofia dell’app Foto, da sempre pensata per valorizzare i momenti più importanti della vita. Avere a portata di mano informazioni come la scaletta di un concerto o i dettagli di una partita, direttamente accanto alle foto scattate, rappresenta senza dubbio un valore aggiunto per molti utenti.

Apple, ancora una volta, punta dunque su integrazione, contesto e automazione, cercando di trasformare l’app Foto non solo in un archivio di immagini, ma in uno strumento capace di raccontare storie e ricordi in modo sempre più completo. Resta ora da vedere quanto questa funzione verrà effettivamente utilizzata dagli utenti e se, nel tempo, verrò ulteriormente ampliata con nuove tipologie di eventi o informazioni aggiuntive.