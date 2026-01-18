Lo scorso anno il team dell’Unicode Consortium ha presentato in anteprima alcune delle nuove faccine che dovrebbero essere implementate per gli utenti iPhone con iOS 26.4.

Ciò dovrebbe avvenire tra marzo ed aprile ma nell’attesa è possibile già da ora scoprire quelle che saranno le emoji che tra qualche mese saranno disponibili per tutti gli utenti.

Le nuove emoji in arrivo su iPhone con iOS 26.4

Tra le novità in arrivo vi sono le seguenti nove faccine:

Trombone

Treasure Chest

Distorted Face

Hairy Creature (aka Bigfoot or Sasquatch)

Fight Cloud

Apple Core

Orca

Ballet Dancers

Landslide

Tra queste novità una delle più interessanti è rappresentata senza dubbio da quella chiamata Distorted Face, in quanto si tratta di una faccina molto popolare tra coloro che sono soliti utilizzare il servizio di messaggistica Discord (altro non è, in buona sostanza, che una versione distorta dell’emoji della faccina imbarazzata).

Ricordiamo che di recente Apple ha introdotto nuove emoji per gli utenti iPhone con iOS 18.4 , un aggiornamento rilasciato nel marzo dello scorso anno e la stessa cosa il colosso di Cupertino aveva fatto anche negli anni precedenti con iOS 17.4, iOS 16.4 e iOS 15.4 e proprio per tale motivo la tempistica della possibile implementazione di queste nuove faccine è diventata prevedibile.

Tali nuove faccine verranno aggiunte direttamente alla tastiera emoji di iPhone e gli utenti non dovranno fare nulla per averle.

Chi possiede iPhone 15 Pro (o uno dei modelli successivi) e desidera sperimentare sempre nuove faccine, può anche fare affidamento su Genmoji, una funzionalità di Apple Intelligence che consente di creare emoji personalizzate o di combinare quelle esistenti.