Spotify continua a spingere sull’intelligenza artificiale applicata alla scoperta musicale e lo fa ampliando la disponibilità della sua nuova funzione Prompted Playlist; dopo una prima fase di test avviata a dicembre 2025 in Nuova Zelanda, la funzionalità entra ora in Beta per un numero maggiore di ascoltatori Premium, arrivando ufficialmente negli Stati Uniti e in Canada.

Si tratta di un’evoluzione interessante del concetto di playlist personalizzata, che punta a mettere l’utente al centro del processo, andando oltre artisti, generi e classificazioni tradizionali.

Come funzionano le Prompted Playlist di Spotify

Alla base della nuova funzione c’è una domanda tanto semplice quanto ambiziosa: “Cosa vuoi sentire?“. Con Prompted Playlist Spotify permette agli utenti di descrivere a parole l’atmosfera, il momento o lo scenario musicale desiderato, lasciando poi all’algoritmo il compito di costruire una playlist coerente.

Non si tratta però di una semplice automazione, Spotify parla apertamente di collaborazione tra utente e algoritmo, l’ascoltatore stabilisce le regole mentre la piattaforma utilizza intelligenza artificiale, dati in tempo reale e la cronologia di ascolto per dare forma alla playlist.

I prompt possono essere estremamente dettagliati, includendo ad esempio stati d’animo specifici, contesti particolari (studio, lavoro, relax), esclusioni mirate (brani ascoltati troppo di recente), e riferimenti alla cultura pop, alle tendenze virali o ai momenti musicali del periodo.

Uno degli aspetti più interessanti della funzione è il modo in cui Spotify combina la cronologia di ascolto completa dell’utente con informazioni in tempo reale sul mondo della musica, come trend, classifiche, cultura e novità emergenti.

Questo significa che ogni playlist generata riflette non solo ciò che l’utente ascolta oggi, ma l’intero arco dei suoi gusti musicali, permettendo sia di riscoprire brani familiari sia di scoprire nuovi artisti in linea con le preferenze personali.

Ogni canzone inserita nella playlist è inoltre accompagnata da una breve spiegazione che chiarisce il motivo per cui è stata selezionata, rendendo il funzionamento dell’algoritmo più trasparente.

Una volta creata, la playlist guidata può essere modificata in qualsiasi momento cambiando il prompt, ricreata da zero quando arriva una nuova ispirazione, impostata per l’aggiornamento giornaliero o settimanale, così da rimanere sempre fresca.

Per chi non sa da dove partire, Spotify offre anche una sezione Idee, con suggerimenti pronti all’uso pensati per stimolare la creatività; inoltre, sulla schermata Home possono comparire prompt speciali creati dagli editor musicali e dagli esperti di cultura di Spotify facilmente personalizzabili.

Un’altra novità interessante riguarda la condivisione, quando si condivide una playlist guidata con gli amici, Spotify la adatta automaticamente ai loro gusti personali; in pratica, ognuno ottiene la propria versione personalizzata della stessa idea di partenza, unendo socialità e personalizzazione.

Secondo Sulinna Ong, Global Head of Editorial di Spotify, le playlist sono amate dagli utenti, ma crearne una da zero può risultare complesso. Le Prompted Playlist vogliono proprio colmare questo divario, offrendo un punto di ingresso più naturale basato su emozioni, momenti e idee espresse con parole proprie.

Come menzionato in apertura, con questa nuova espansione Prompted Playlist è disponibile in versione Beta per gli utenti Premium negli Stati Uniti e in Canada, con un rilascio completo previsto entro al fine del mese. Essendo una fase di test, Spotify avverte che alcuni aspetti della funzione potrebbero evolversi, con possibili limiti di utilizzo mentre il sistema continua a imparare dal feedback degli ascoltatori.

Spotify compie dunque un ulteriore passo verso una scoperta musicale sempre più personalizzata e guidata dall’intelligenza artificiale, cercando però di non togliere controllo all’utente, ma anzi di restituirglielo in una forma nuova. Bisognerà attendere per capire quando e come la funzione arriverà in altri mercati.