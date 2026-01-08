Nonostante l’enorme successo a livello globale di Spotify, il suo team di sviluppatori continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo servizio streaming musicale e nelle scorse ore ha annunciato due novità social.

Il team di Spotify è consapevole che gli utenti usano tale servizio non soltanto per ascoltare ma anche per condividere le canzoni, i podcast e gli audiolibri che amano con amici e familiari e ha pertanto deciso di migliorare Messaggi con due funzionalità.

Le nuove funzioni social di Spotify

La prima novità è chiamata Attività di ascolto ed è una funzionalità attivabile su base volontaria che consente agli utenti di visualizzare in tempo reale la musica che stanno ascoltando in Messaggi (se non si sta ascoltando attivamente, verrà visualizzato il brano riprodotto più di recente). Questa informazione è visibile solo agli amici e ai familiari con cui ci si è già connessi su Messaggi e consente di vedere l’attività degli altri anche se non è stata attivata la propria attività.

Il team di Spotify ci tiene a mettere in evidenza che l’Attività di ascolto viene condivisa solo con le persone a cui sono già stati inviati messaggi e gli utenti hanno sempre il controllo (solo i contatti scelti possono vedere la propria attività, con la possibilità di disattivarla in qualsiasi momento).

La seconda novità è Request to Jam, ossia un modo per gli utenti di invitare amici o familiari con cui sono in contatto in Messaggi a una sessione di ascolto dal vivo.

In pratica, gli utenti possono vedere quando qualcuno sta già ascoltando, unirsi a loro e persino inviare messaggi sincronizzati durante l’ascolto, in modo da poter parlare di cosa si sta ascoltando e dei brani successivi.

Ecco come funziona:

da una chat di Messaggi, gli utenti Premium possono toccare Jam nell’angolo in alto a destra per inviare una richiesta

il destinatario riceverà la richiesta e potrà accettarla o rifiutarla

se accetta, il destinatario diventa l’host della Jam session ed entrambi i partecipanti possono aggiungere tracce a una coda condivisa e ascoltarle insieme

Le funzionalità Attività di ascolto e Request to Jam sono in fase di rilascio per gli utenti nei mercati abilitati a Messaggi su dispositivi iOS e Android e saranno ampiamente disponibili entro l’inizio di febbraio.