Dopo l’integrazione con ChatGPT, Spotify continua a sperimentare nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. L’ultima novità emersa dall’analisi del codice dell’app potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli utenti creano e gestiscono le proprie playlist. Si tratta di Prompt Playlist, una funzionalità che per il momento è ancora in fase di test, ma che potrebbe permettere di impostare delle vere e proprie regole e scenari sui quali Spotify aggiornerà automaticamente le selezioni musicali nel corso del tempo.

Come funziona Prompt Playlist

Come si può vedere dall’immagine, al centro dell’interfaccia di Prompt Playlist c’è una casella in cui si può scrivere un prompt, ovvero uno scenario, una descrizione o una richiesta specifica. A destra, invece, sono presenti strumenti per la gestione della privacy e della frequenza di aggiornamento. Si può scegliere se mantenere la playlist invariata, aggiornarla ogni giorno o settimanalmente a un orario prestabilito. Ogni giorno della settimana è selezionabile ma ne può essere attivo soltanto uno alla volta. È anche possibile arricchire la playlist tramite alcuni strumenti di personalizzazione aggiuntiva. Si può decidere, per esempio, di basare la playlist sulla propria cronologia di ascolto, sui trend musicali del momento o sui generi musicali e gli artisti preferiti.

Questa nuova funzione rappresenta un’evoluzione rispetto agli strumenti già esistenti. Non si tratta più soltanto di ricevere suggerimenti musicali generati da un prompt, ma di creare un sistema che agisce in autonomia seguendo istruzioni precise. Spotify sembra voler trasformare la playlist in qualcosa di dinamico, che cambia da sola, quasi come se fosse un flusso musicale in continua evoluzione. Una funzionalità che garantirebbe una costante vitalità alle playlist, capaci così di sorprendere continuamente.

Le possibili applicazioni sono diverse e tutte molto interessante. Un utente, per esempio, potrebbe creare una playlist per l’allenamento che si aggiorna ogni lunedì con i brani più ascoltati della settimana oppure impostare una selezione musicale che ogni domenica mattina si rinnova con le tendenze culturali globali o con le novità del proprio artista preferito.

Per ora Prompt Playlist resta un esperimento interno e non ci sono annunci ufficiali su un suo rilascio definitivo. Il livello di rifinitura dell’interfaccia lascia però intendere che l’azienda abbia già un piano di sviluppo ben definito e che la funzionalità potrebbe presto arrivare su Spotify.