Nonostante l’enorme successo di Spotify, il suo team di sviluppatori è alla costante ricerca di nuove funzionalità che possano garantire agli utenti un’esperienza sempre più piacevole e personalizzabile e nelle scorse ore abbiamo avuto un altro esempio di questo incessante lavoro.

Il colosso dello streaming musicale, infatti, ha annunciato le funzionalità SongDNA e About the Song, pensate per aiutare a coinvolgere maggiormente gli utenti con le canzoni che amano di più, fornendo interessanti dettagli su tutti coloro che hanno collaborato alla loro realizzazione.

Dietro ogni canzone, infatti, c’è una squadra (artisti, autori, produttori, ingegneri, musicisti e collaboratori) e l’idea del team di Spotify è quella di mettere in risalto il processo creativo e le storie che ci sono dietro la musica.

Le nuove funzionalità di Spotify

Da oggi il servizio di streaming inizierà ad ampliare i titoli di coda (prima sui dispositivi mobile e poi anche su desktop) per mettere in risalto tutti i collaboratori che rendono possibile ogni brano, dai produttori agli ingegneri del suono, dagli autori agli artisti.

Per quanto riguarda SongDNA, si tratta di una visualizzazione interattiva che mappa le connessioni tra i brani, mostrando collaboratori, sample e cover (forniti da WhoSampled) in un unico posto. Gli utenti Premium la vedranno nella visualizzazione “In riproduzione” come un nuovo modo per esplorare, approfondire le connessioni tra i brani e tracciare le radici creative di un brano.

A breve verrà lanciata anche la funzione About the song, una soluzione studiata per aiutare gli utenti Premium a comprendere meglio il processo creativo di ciascun artista.

Stando a quanto è stato spiegato dal team di Spotify, queste funzionalità hanno lo scopo di far vivere ai fan la musica e l’arte dei loro cantanti preferiti in un modo ancora più profondo, creando così una connessione più forte.

SongDNA e About the Song saranno disponibili all’inizio del prossimo anno.