Se ne parla ormai da un paio d’anni, ma sembra quasi certo che i primi notebook basati su processori NVIDIA siano finalmente pronti a debuttare sul mercato entro la prima parte del 2026.

Questo è quanto emerge da un recente report di DiGiTimes, una notizia che se confermata suggerisce come NVIDIA sia seriamente pronta ad attaccare i competitor (AMD, Intel, Qualcomm, e Apple a questo punto) anche sul versante delle CPU consumer, inizialmente nel settore notebook ma successivamente e probabilmente su quello PC desktop.

NVIDIA oltre le GPU consumer: con la serie N1 ora punta a notebook e desktop

In occasione del CES 2025, quindi lo scorso anno, erano circolate voci su alcuni prototipi di notebook (in particolare di Lenovo) equipaggiati con un inedito chip NVIDIA N1X, un SoC custom basato su architettura Arm atteso al debutto nel 2025. Così non è stato, ma le cose potrebbero cambiare a breve in quanto il report citato sopra evidenzia che i primi notebook basati su CPU NVIDIA serie N1 arriveranno entro i prossimi due mesi (quindi Q1), seguiti da altre soluzioni nel secondo trimestre dell’anno.

Nel dettaglio si fa riferimento ad almeno due CPU, NVIDIA N1X e NVIDIA N1. Il primo (N1X) dovrebbe rappresentare il modello di punta, rivolto a notebook di fascia alta o workstation professionali, mentre NVIDIA N1 punterebbe di più alla fascia mainstream per i portatili più economici.

In tutto questo, ricordiamo che NVIDIA non ha accennato minimamente alla serie N1 in occasione di CES 2026, una scelta strana per un prodotto che dovrebbe debuttare a breve. Potremmo ipotizzare anche che NVIDIA voglia giocare la carta sorpresa, ma al momento dobbiamo sempre usare il condizionale fino a quando non ci sarà un annuncio ufficiale.

Come saranno le CPU NVIDIA serie N1?

Visto che si tratta di informazioni non ancora definitive, ribadiamo che in queste occasioni bisogna andare sempre con i piedi di piombo; le ultime indiscrezioni sulla serie NVIDIA N1 però combaciano con quanto emerso a inizio 2025, quindi si tratta praticamente di una mezza conferma.

Andando nello specifico, NVIDIA avrebbe lavorato con Mediatek per lo sviluppo della linea N1 e in particolare N1X, il modello top di gamma che tra le altre cose dovrebbe essere il primo a debuttare sul mercato (quindi a breve).

Secondo le indiscrezioni, N1X è realizzato con processo produttivo TSMC a 3 nanometri e sarà dotato di 20 core abbinati a 128 GB di memoria LPDDR5X unificata. Una scelta che va nella stessa direzione di Apple e AMD, tuttavia servono benchmark concreti per farsi un’idea delle reali prestazioni sul campo.

Della variante mainstream NVIDIA N1, che probabilmente arriverà in seguito, non sappiamo ancora niente, ma non escludiamo che l’azienda in questo caso possa adoperare un approccio differente (vedi memoria non-unificata), magari per una questione di impatto sui costi dei notebook.

Qui però ci stiamo spingendo nel campo delle ipotesi pure, mentre il rapporto di DiGiTimes afferma in chiusura che NVIDIA starebbe già lavorando a N2 per un lancio collocato nel terzo trimestre del 2027. Si vocifera anche di una versione desktop di N1X, una soluzione già paventata lo scorso anno che potrebbe essere derivata dalla CPU Arm Grace a 20 core.

NVIDIA, nel fermento continuo legato al mondo dell’AI, acceleratori e GPU, datacenter e server, sembra non voler dormire sugli allori e ora potrebbe puntare a un segmento di mercato molto florido, quello dei notebook appunto. Il tutto, se vogliamo essere concreti però, va in netto contrasto con le attuali dinamiche del mercato globale, sbilanciate in modo importante verso il segmento business e dell’Intelligenza Artificiale, a discapito dell’utenza consumer (vedi attuale shortage).