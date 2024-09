Gigabyte con il suo brand Aorus si è messa in testa di competere nel settore monitor OLED in maniera importante e grazie a questo FO32U2P riesce già ad offrire un elemento distintivo che con grande difficoltà si trova sul mercato. Ecco come ci siamo trovati con questo Aorus FO32U2P.

Aorus FO32U2P QD-OLED: disegnato in chiave moderna

Il design dell’AORUS FO32U2P colpisce immediatamente per la sua estetica moderna ma perfettamente in linea con la sua anima da gaming di fascia alta. Il pannello OLED da 32 pollici è incorniciato da bordi sottilissimi che enfatizzano il display, offrendo un’esperienza immersiva priva di distrazioni. La parte anteriore si distingue per la semplicità e la pulizia delle linee, evidenziando lo schermo e rendendo l’azione sul display protagonista assoluta. La base solida e ben strutturata, a forma di “V”, garantisce stabilità senza occupare troppo spazio sulla scrivania, mantenendo un profilo essenziale e funzionale. Peccato per alcune scelte sui materiali, le rifiniture o qualche sbavatura dell’assemblaggio, sono dettagli ma su prodotti così costosi anche le finezze contano.

Passando alla parte posteriore, il design si fa ancora più interessante. Le forme angolari e aggressive del retro, unite agli accenti di illuminazione RGB sottili ma efficaci, richiamano un’estetica futuristica. Le linee decise e spigolose danno un senso di robustezza e solidità, trasmettendo la sensazione di un prodotto di alta qualità. Inoltre, le fessure strategiche presenti nella parte posteriore non sono solo un elemento di design, ma svolgono anche una funzione essenziale per la dissipazione del calore.

Uno degli aspetti chiave del design dell’AORUS FO32U2P è proprio il sistema di dissipazione. Essendo un monitor OLED, la gestione del calore è cruciale per mantenere prestazioni costanti e prevenire problemi di burn-in. AORUS ha sviluppato un sistema di raffreddamento passivo avanzato, integrato nel retro del monitor, che permette di dissipare il calore in modo efficace senza bisogno di ventole aggiuntive, garantendo così un funzionamento silenzioso. Le alette di ventilazione sono posizionate in modo intelligente per massimizzare il flusso d’aria naturale, consentendo al monitor di mantenere temperature ottimali anche durante sessioni di gaming prolungate. Le tecnologie integrate di OLED Care offrono una protezione ulteriore, prolungando la vita del pannello e mantenendo la qualità visiva al massimo livello.

Aorus FO32U2P QD-OLED: tecnicamente è tutto al posto giusto

Il vero punto di forza dell’AORUS FO32U2P risiede nella sua tecnologia QD-OLED, che porta la qualità d’immagine a livelli senza precedenti. Con un display da 32 pollici e risoluzione UHD 4K, questo monitor offre un’esperienza visiva senza compromessi, perfetta per i gamer più esigenti. Grazie alla tecnologia DisplayPort 2.1 UHBR20, il flusso di dati rimane sempre stabile, garantendo prestazioni di alto profilo difficili da trovare sulla concorrenza. È il primo monitor OLED gaming al mondo a utilizzare questa connessione.

Il pannello QD-OLED firmato Samsung regala colori vividi, con una saturazione precisa e una precisione cromatica che rende ogni sfumatura realistica. Il contrasto raggiunge livelli impareggiabili, con un rapporto di 1,5 milioni a 1 che offre neri assoluti e dettagli definiti, migliorando sia l’esperienza visiva che l’immersione nei giochi. Inoltre, la copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3 e la profondità di colore a 10 bit fanno sì che ogni immagine appaia naturale rendendo il monitor ideale non solo per il gaming ma anche per la creazione di contenuti.

L’AORUS FO32U2P non è solo visivamente eccezionale, ma è anche incredibilmente veloce e reattivo, con un tempo di risposta di appena 0,03 ms, che garantisce movimenti fluidi e senza scie (ghosting), rendendolo perfetto per le competizioni eSports. La frequenza di aggiornamento di 240Hz offre una fluidità sorprendente, eliminando problemi di tearing e stuttering, assicurando una chiarezza di movimento ottimale anche nelle scene più veloci e dinamiche. Questo si traduce in un vantaggio competitivo significativo, portando il gameplay a un livello superiore.

Il monitor include anche il supporto KVM, che permette di gestire più dispositivi con un’unica tastiera e mouse, semplificando la vita a chi utilizza diverse piattaforme. L’AORUS FO32U2P è progettato per dominare la prossima generazione di gaming, essendo il primo monitor OLED al mondo a supportare la DisplayPort 2.1 UHBR20, una tecnologia pronta per il futuro. Questa innovazione permette di gestire flussi video non compressi in 4K a 240Hz e persino in 8K a 60Hz, garantendo che il tuo setup sia già pronto per affrontare le prossime meraviglie tecnologiche con una qualità e una fluidità senza compromessi.

La DisplayPort UHBR20 è la nuova frontiera degli standard video ultra veloci, offrendo una larghezza di banda di 80 Gbps senza alcuna compressione del flusso dati, assicurando un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni, anche con contenuti ad alta risoluzione. Inoltre, la funzionalità Daisy Chain consente di collegare più monitor in sequenza con un singolo cavo, trasportando più segnali video contemporaneamente, per un setup elegante e ordinato che migliora l’efficienza e l’estetica della tua postazione.

Per i gamer che vogliono sempre avere il controllo, AORUS ha integrato una suite di funzionalità tattiche progettate per offrire un vantaggio competitivo. Il Tactical Switch è un pulsante fisico dedicato che permette di accedere rapidamente a impostazioni come la risoluzione, consentendo di passare istantaneamente a una risoluzione preferita, ad esempio 24 pollici, per specifici scenari di gioco.

La connettività è un altro punto di forza dell’AORUS FO32U2P. Oltre alla DisplayPort 2.1 UHBR20, il monitor dispone di una vasta gamma di opzioni, tra cui due porte HDMI 2.1, Mini DisplayPort 2.1, DisplayPort 1.4 in uscita, USB Type-C con modalità DP Alt, e diverse porte USB-A e USB-B. Questa versatilità ti consente di collegare tutti i tuoi dispositivi, che si tratti di console di gioco, PC o periferiche, mantenendo sempre prestazioni ottimali e senza lasciare nessun dispositivo indietro.

Ecco la scheda tecnica del monitor Aorus FO32U2P QD-OLED in prova: 32 pollici

UHD 4K (3840 x 2160)

QD-OLED (Quantum Dot OLED)

Contrasto 1.5M:1

10-bit di profondità colore

Copertura DCI-P3 99%

Angolo di visione invariato

240Hz di refresh rate

0,03 ms (GtG) di tempo di risposta

Compatibile con HDR10

DisplayPort 2.1 UHBR20

HDMI 2.1

KVM switch integrato

Dissipazione del calore con sistema OLED Care AI

3 anni di garanzia premium

Aorus FO32U2P QD-OLED: gaming e produttività al top

L’AORUS FO32U2P non è solo un monitor progettato per dominare il gaming di alto livello, ma offre anche un’esperienza eccezionale nell’uso quotidiano per attività da ufficio e intrattenimento. Il grande pannello OLED da 32 pollici e la risoluzione 4K UHD garantiscono uno spazio di lavoro ampio e ultra-definito, ideale per il multitasking, la creazione di contenuti e la navigazione web. Il supporto per il KVM integrato permette di controllare più dispositivi con un’unica tastiera e mouse, una funzionalità particolarmente utile per chi lavora con più PC o laptop in simultanea.

La copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3 e il supporto a 10 bit di profondità colore lo rendono perfetto per attività come editing fotografico e video, garantendo colori vividi e precisi. Per i professionisti che necessitano di una maggiore precisione cromatica, è possibile utilizzare la modalità sRGB, facilmente accessibile tramite il menu OSD.

Ma è nel gaming che l’AORUS FO32U2P si distingue davvero. Grazie alla tecnologia QD-OLED, i colori esplodono fisicamente sullo schermo con una vivacità senza pari, mentre il contrasto raggiunge livelli incredibili grazie a un rapporto di 1.5M:1. I neri assoluti e i dettagli delle ombre emergono in modo straordinario, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente e ricca di sfumature, soprattutto nei giochi di ultima generazione.

Per quanto riguarda i test, abbiamo spinto il monitor al massimo con titoli come Black Myth: Wukong, Alan Wake e Cyberpunk 2077, entrambi con le impostazioni al massimo e il path tracing attivo. In Black Myth: Wukong, il monitor ha mostrato tutte le sue qualità grazie ai neri profondi e ai colori intensi, rendendo le scene ambientate nei paesaggi naturali e le battaglie con creature mitologiche mozzafiato. La combinazione del refresh rate di 240Hz e di un tempo di risposta incredibilmente basso di 0.03ms ha eliminato completamente qualsiasi fenomeno di ghosting, anche se vi sfidiamo ad arrivare a 240 fps in 4K anche con una RTX 4090.

Passando a Cyberpunk 2077 con path tracing attivo, il monitor ha continuato a stupire, offrendo una riproduzione impeccabile dell’atmosfera vibrante e iperrealistica di Night City. La resa dei riflessi sugli edifici in vetro e le luci neon delle strade immerse nella pioggia è stata straordinaria, con dettagli visibili che normalmente andrebbero persi su pannelli meno capaci.

Aorus FO32U2P QD-OLED: ottimo prodotto, prezzo in linea

L’AORUS FO32U2P è senza dubbio un monitor che si distingue per alcune caratteristiche uniche, come il supporto a DisplayPort 2.1 UHBR20, che lo rende uno dei primi sul mercato a supportare completamente la trasmissione non compressa di dati a risoluzioni 4K a 240Hz e 8K a 60Hz. Questa tecnologia futura è un vero valore aggiunto, specialmente per chi cerca un monitor che possa durare nel tempo e gestire le esigenze di gioco e intrattenimento di prossima generazione. La qualità visiva garantita dal QD-OLED è eccezionale, con colori vivaci, un contrasto elevatissimo e una nitidezza senza compromessi, offrendo un’esperienza visiva che pochi altri monitor possono eguagliare.

Nonostante sia un piccolo prodigio, qualcosa che non convince quanto la qualità di visione c’è. I materiali utilizzati e la costruzione, per un prodotto di questa fascia di prezzo, potevano essere rifiniti meglio. Il prezzo, che si aggira intorno ai 1500 euro, è allineato con il mercato per monitor di fascia alta OLED, ma considerati i compromessi nella costruzione e nei materiali, sarebbe stato auspicabile un prezzo più aggressivo per farlo distinguere ancora di più in un mercato molto competitivo in Italia. Perché la qualità del prodotto c’è, la ricercatezza tecnica anche e questo monitor OLED Aorus merita più considerazione.

L’AORUS FO32U2P è un monitor pensato per chi cerca prestazioni visive al top e un futuro-proof con DisplayPort 2.1, ha tutto ciò che serve ad un gamer ed anche un professionista che vuole lavorare su un OLED. Un prezzo leggermente più basso avrebbe aiutato, ma si sa: la qualità si paga, e qui di qualità ce n’è da vendere.