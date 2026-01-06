L’edizione del CES 2026 di MSI passa anche e soprattutto per il mondo PC gaming, ambito dove l’azienda ha mostrato nuove build, componenti e tutto un ecosistema che vuole supportare chi gioca da PC in tutti i contesti, comprese le periferiche e gli accessori.

Dopo aver dato uno sguardo a monitor e componenti, in questo articolo parliamo delle novità in ambito periferiche da gaming, ma anche di schede video, SSD e periferiche per il networking.

I nuovi mouse e tastiere da gaming MSI per gli utenti più esigenti

Come discusso anche in altre occasioni, soprattutto nei nostri articoli di approfondimento sui prodotti MSI, l’azienda asiatica ha esteso il proprio catalogo di prodotti oltre la componentistica base, arrivando a coprire anche il segmento dei display e delle periferiche di input.

Un mercato, quello delle periferiche da gaming, in continua evoluzione e per questo attraente per brand come MSI che coglie al volo l’occasione per annunciare il suoi ultimi mouse da gioco VERSA 300 W 8K e VERSA 500 W 8K.

Parliamo di prodotti che mirano in primis a coniugare al meglio il rapporto qualità/prezzo, o per essere più chiari, che cercano di contenere i costi pur fornendo prestazioni di rilievo. Si parte col mouse VERSA 300 W 8K, periferica wireless a 2,4 GHz equipaggiato con sensore PIXART PAW-3395 da 26.000 DPI, switch OMRON e un polling rate che arriva a 8.000 hertz sia in modalità wireless che cablata.

La periferica presenta un design simmetrico con grip in gomma su entrambi i lati, le linee possono essere definite sobrie; il peso totale è di 66 grammi, inoltre è supportata la tripla connettività (WiFi, Bluetooth e USB) che, ovviamente, ne determina l’autonomia. MSI dichiara da 292 ore in modalità Bluetooth e 62 ore con modalità wireless a 8.000 hertz.

Come facilmente suggerisce il nome, MSI VERSA 500 W 8K è un gradino sopra il fratello minore, puntando sempre su un sensore PIXART ma nella variante PAW-3950 che arriva a 30.000 DPI.

Anche qui troviamo tripla connettività, switch OMRON 60M e polling-rate fino a 8.000 hertz, mentre cambia il design (più ergonomico) e il sistema della rotella scroll che su questo modello è magnetica. Anche qui l’autonomia può variare: da 61 ore se lo utilizziamo in wireless a 8 KHz, fino a 235 ore con interfaccia bluetooth.

Tastiere da gioco di ultima generazione ed estremamente personalizzabili

MSI ha mostrato a Las Vegas diverse nuove tastiere da gioco; c’è l’imbarazzo della scelta, ma vogliamo iniziare con una di quelle che ci è piaciuta di più, la MSI Strike 700 W 8K HE. Nome a parte, questo modello ci convince per il form-factor compatto (65%) oltre che per l’estetica, le prestazioni e la batteria da 8.000 mAh.

L’azienda utilizza una struttura a cinque strati tra schiuma e silicone, racchiusa in uno chassis in alluminio che si abbina alla perfezione con MSI RGB Lightbox Design, ovviamente personalizzabile.

La tastiera utilizza switch magnetici proprietari MSI (hot-swappable) e supporta la tripla connettività con tanto di WiFi a 2,4 GHz; il polling-rate arriva a 8.000 hertz mentre MSI dichiara una latenza di soli 0,125 ms che dovrebbe garantire un’estrema reattività.

Cambiando completamente genere, passiamo alla MSI STRIKE 900 W 8K, una tastiera che potremmo definire modulare visto che oltra alla tastiera prevede un modulo per il pad numerico e un secondo destinato a un piccolo display TFT.

Anche qui MSI utilizza l’approccio a cinque strati, cover in alluminio e keycap in PBT e metallo, supportando modalità cablata e wireless 2,4 GHz a 8.000 hertz, il tutto abbinato a illuminazione RGB e una batteria da 8.000 mAh.

Ma non finisce qui. MSI svela anche la FORGE GK600 TKL W SKY e Violet, compatte e a dir poco attraenti, non solo per l’estetica ma anche per quanto concerne qualità, rapidità e precisione. Entrambi i modelli supportano la tripla connettività cablata, wireless e Bluetooth, senza rinunciare a l’illuminazione RGB, switch hot-swappable e una batteria da 4.000 mAh.

La MSI FORGE GK600 TKL arriva anche in altre varianti a dir poco originali, tra queste: FORGE GK600 TKL WIRELESS MARS, FORGE GK600 TKL TOPO WHITE e FORGE GK600 TKL TOPO BLUE.

A queste si affianca la particolarissima FORGE TKL WIRELESS NEW EDITION con switch Purple Star Linear, struttura che ottimizza le vibrazioni, tripla modalità e batteria da 4.000 mAh, per chiudere con la FORGE TKL WIRELESS MLG EDITION, sempre con switch Purple Star Linear, N-Key rollover, wireless a 2,4 GHz e display integrato.

A CES 2026 debuttano anche le cuffie MAESTRO 500 W e nuovi SSD top di gamma

Rimanendo nel campo delle periferiche da gaming, un’altra novità da segnalare è l’headset MAESTRO 500 W, pensato per chi pone anche molta attenzione alla qualità dell’audio.

Il design non ci dispiace, elegante ma non anonimo, mentre per quanto concerne l’hardware, a bordo troviamo driver da 40 mm (risposta in frequenza (20 Hz~20 kHz), microfono flip-to-mute con cancellazione attiva del rumore e supporto per interfaccia cablata, wireless o Bluetooth.

Le nuove cuffie da gaming MSI pesano 315 grammi e arrivano corredate dal software Nahimic; il range di utilizzo in modalità senza fili è di 10 metri, mentre se parliamo di autonomia, la batteria da 1.000 mAh garantisce da 50 a 90 ore in base alla modalità di connessione con volume al 50%.

Novità anche in campo SSD Last Gen

MSI svela anche il suo nuovo SSD M.2 di punta con interfaccia PCI-E 5.0. Si tratta di MSI Spatium M571 DLP, basato sul più recente controller Phison E28 in abbinamento probabilmente a una cache DRAM dedicata.

Disponibile nel corso del primo trimestre 2026, questo SSD arriverà in tagli da 1, 2 e 4 TB, con velocità di trasferimento in lettura/scrittura sequenziale fino a 14,5 Gb/s e 11 GB/s, il tutto condito dalla tecnologia MSI DLP, ovvero Data Loss Protection che salvaguarda i dati in caso di un’interruzione improvvisa dell’alimentazione.

Per gli utenti che invece guardano a un SSD esterno che sia capiente e veloce, oltre che efficiente, MSI propone il DATAMAG. Dotato di chassis magnetico in alluminio, e con un peso di soli 85 grammi, questo drive è multipiattaforma e supporta la doppia modalità USB 4.0 e 40 Gbps e USB 3.2 a 20 Gbps, ovvero il meglio a cui si può ambire dopo i modelli che sfruttano Thunderbolt 4/5.

Novità MSI anche per il networking

A chiudere questa parentesi sulle periferiche troviamo infine gli ultimi arrivi della gamma ROAMII, ovvero sistemi mesh WiFi che cercano di soddisfare diverse fasce di utenza.

Per i più esigenti MSI propone ROAMII BE PRO un sistema WiFi 7 tri-band con quattro porte LAN 2,5 Gbps e protezione FortiSecu, mentre per chi guarda anche al prezzo sarà disponibile ROAMII BE Lite, dual-band che porta in dotazione una porta LAN 2,5 Gbps e due porte Gigabit.

Il gaming è presente anche in questo contesto, e possiamo dire nel migliore dei modi grazie al router ad alte prestazioni RadiX BE9400 WiFi 7, un dispositivo tri-band che garantisce velocità di trasferimento fino a 9.400 Mbps e supporto a tutti gli standard di ultima generazione.

A bordo è presente la tecnologia MLO, rete ottimizzata per il gaming e opzioni di sicurezza avanzate con FortiSecu, il tutto gestito da un processore quad-core dedicato con frequenza di 1,5 GHz.

Le schede grafiche sempre più protagoniste delle build da gaming

Nonostante NVIDIA non abbia annunciato novità in ottica GeForce RTX, MSI porta a Las Vegas i migliori modelli che durante il 2025 hanno lasciato molti feedback positivi. Tra questi spiccano le varianti Expert OC e SUPRIM SOC della GeForce RTX 5080 16 GB, custom di altissimo profilo con imponenti sistemi di dissipazione a camera di vapore, ventole di ultima generazione e design estremamente curato.

C’è posto anche per la GeForce RTX 5080 VANGUARD SOC che avevamo testato lo scorso anno, una novità della serie RTX 50, affiancata alla più nota GeForce RTX 5080 GAMING TRIO OC, disponibile anche in bianco ma con GPU GeForce RTX 5070 12 GB.

In coda vi segnaliamo un ultimo prodotto secondo noi molto valido, la MSI GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X PZ OC, modello che coniuga un prezzo vantaggioso a una GPU potente, abbinato però alle più recenti novità di casa MSI.

Dalle ventole TORX 5.0, passando per il back-plate magnetico (rimovibile) che aiuta a coprire il connettore di alimentazione e i relativi cavi, questo modello potrebbe rappresentare una delle mid-range più valide della gamma GeForce RTX 50.