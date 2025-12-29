La nostra rubrica settimanale sulla migliori schede video da acquistare su Amazon giunge alla sua ultima edizione del 2025, un’occasione che potete sfruttare a vostro vantaggio se siete alla ricerca di una nuova scheda video per il vostro PC ma ancora non avete trovato l’offerta che fa per voi.
Nell’ultimo periodo si è discusso molto di shortage e aumento prezzi, tuttavia le schede grafiche sembrano al momento non essere state particolarmente interessate dal fenomeno (tranne la GeForce RTX 5090), motivo per cui ancora possiamo fare qualche affare a patto di perdere un po’ di tempo nella ricerca.
Qui entriamo in campo noi, con la nostra selezione vi aiutiamo a risparmiare tempo e denaro, cercando di venire incontro a tutte le fasce di utenza.
Indice:
Xiaomi Smart Band 10
Migliori schede video da acquistare su Amazon a fine 2025
Se seguite il settore, saprete bene che novembre e dicembre sono stati due mesi ricchi di promozioni e campagne di vario genere; complice anche il fenomeno Black Friday, siamo riusciti a proporre ai nostri lettori diverse buone offerte, e anche in questa coda del 2025 abbiamo cercato di pensare un po’ a tutti, in particolare all’utenza che guarda di più al budget.
A seguire troverete quindi una serie di schede video in sconto divise in quattro categorie, non solo con offerte del giorno o a tempo (dove presenti), ma anche con modelli particolarmente vantaggiosi sotto il profilo prestazioni/prezzo.
Prima di procedere con la nostra selezione, vi ricordiamo inoltre che per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete invece iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.
Schede video fascia bassa
- ASUS DUAL GeForce RTX 3050 OC 6 GB, disponibile a 195,99 euro invece di 239,93 euro
- Gigabyte Radeon RX 7600 GAMING OC 8 GB, disponibile a 266,07 euro invece di 330,56 euro
- MSI GeForce RTX 5050 SHADOW 2X OC 8 GB, disponibile a 274,90 euro
- PNY GEFORCE RTX 5050 Single Fan 8 GB, disponibile a 285 euro
Schede video fascia media
- XFX Swift Radeon RX 9060 XT OC Gaming Edition, disponibile a 394 euro
- Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OK 16 GB, disponibile a 427,26 euro invece di 524,99 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti EAGLE Max OC 16 GB, disponibile a 493,31 euro invece di 507,35 euro
- Inno3D GeForce RTX 5060 Ti Twin X2 OC 16 GB, disponibile a 496,15 euro
Schede video fascia medio-alta
- ASUS PRIME Radeon RX 9070 EVO OC, disponibile a 603,90 euro
- MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC 12 GB, disponibile a 605,59 euro invece di 739 euro
- ASUS Dual NVIDIA GeForce RTX 5070 OC 12 GB, disponibile a 621,16 euro
- Gigabyte Radeon RX 9070 GAMING OC 16 GB, disponibile a 634,99 euro
- XFX Radeon RX 9070XT Swift Gaming 16 GB, disponibile a 669 euro
- Sapphire PURE Radeon RX 9070 XT 16 GB, disponibile a 706,61 euro invece di 769,99 euro
Schede video fascia alta
- MSI GeForce RTX 5070 Ti Inspire 3X OC 16 GB, disponibile a 955,84 euro invece di 1.044,99 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16 GB, disponibile a 920,75 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16 GB, disponibile a 1.142,64 euro invece di 1.353,39 euro
- Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC 16 GB, disponibile a 1.196,65 euro
- MSI NVIDIA GeForce RTX 5090 TRIO OC 32 GB, disponibile a 2.989 euro
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 32 GB, disponibile a 3.091, 35 euro
- Migliori schede video: la selezione di questo mese
- Come scegliere la scheda video: la guida pratica
- AMD Radeon RX 9070 XT vs NVIDIA GeForce RTX 5090: gaming, consumi e prezzi
- NVIDIA GeForce RTX 5090 vs GeForce RTX 5050: gaming, consumi e prezzi
- NVIDIA GeForce RTX 5080 vs AMD Radeon RX 9070 XT: gaming, consumi e prezzi
- AMD Radeon RX 9070 XT vs Radeon RX 9070: gaming, consumi e prezzi
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: AMD Radeon RX 9070 XT vs NVIDIA GeForce RTX 5090: gaming, consumi e prezzi
- 💻 Scegli bene e punta al sodo: ecco le migliori offerte MSI notebook business Black Friday 2025
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo