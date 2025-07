Tante novità importanti aspettano gli abbonati Netflix tra la fine del 2025 e il 2026: questo è quanto emerso da un recente incontro di Ted Sarandos, co-amministratore delegato di Netflix, con gli investitori. La piattaforma streaming ha parlato dei suoi guadagni trimestrali, e ne ha approfittato per elencare i film e le serie TV più importanti in arrivo tra il resto di quest’anno e il 2026.

Tante super novità in arrivo su Netflix, tra la seconda parte del 2025 e il 2026

Netflix riuscirà a mantenere lo slancio di questa prima parte del 2025 anche nel resto dell’anno, e oltre? Questa la domanda posta ieri a Sarandos, che gli ha fornito l’assist per citare la (lunga) lista delle principali e più attese novità tra film e serie TV in arrivo su Netflix nella finestra temporale in questione.

La fine del 2025 si preannuncia memorabile per gli amanti delle serie Netflix: è infatti in arrivo la quinta e ultima stagione di Stranger Things, in uscita il 27 novembre 2025 con una formula di rilascio piuttosto articolata (prima parte il 27 novembre, seconda parte il 26 dicembre e terza parte il 1° gennaio 2026). Più vicina nel tempo l’uscita dell’attesa seconda stagione di Mercoledì, prevista tra il 6 agosto (prima parte) e il 3 settembre (seconda parte).

Restando sulle serie TV, anche il 2026 sarà un anno ricco di novità per Netflix: è già stata confermata la quarta stagione di Bridgerton, e sono almeno due le altre stagioni in cantiere; sono inoltre previsti nuovi episodi per il live action di One Piece, che ha esordito alla fine dell’estate 2023, la seconda stagione di Avatar: La leggenda di Aang, nuovi episodi per The Gentlemen e Il problema dei 3 corpi. Confermati nel palinsesto del 2026 pure Lupin, Berlino e Outer Banks.

Sarà anche la volta dei remake con Man on Fire, serie thriller d’azione tratta dal romanzo di A.J. Quinnell, e La Casa nella Prateria, reboot della popolare serie tratta dai romanzi di Laura Ingalls Wilder. In arrivo poi la serie di fantascienza The Boroughs e The Human Vapor, serie remake del film diretto da Ishiro Honda nel 1960.

Anche tra i film sono previste tante novità. Tra pochi giorni (il 25 luglio) uscirà Un tipo imprevedibile 2, sequel del divertente film uscito nel 1996 che conserva parte del cast originale, ma nei prossimi mesi toccherà anche a Cena con delitto 3 (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery) e a diversi lungometraggi dalla firma importante, come la nuova visionaria versione di Frankenstein firmata da Guillermo del Toro (in arrivo a novembre), Jay Kelly di Noah Baumbach (con George Clooney, Adam Sandler, Billy Crudup e Laura Dern nel cast), A House of Dynamite di Kathryn Bigelow e The Rip (con Ben Affleck e Matt Damon).

Nel 2026 toccherà a Enola Holmes 3, che vedrà il ritorno di Millie Bobby Brown nei panni della sorella di Sherlock Holmes, e alle rinnovate Le Cronache di Narnia con Greta Gerwig alla regia.

Ecco dunque una lista delle novità previste tra il resto del 2025 e il 2026, perlomeno tra quelle annunciate finora e citate da Sarandos.