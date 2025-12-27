Il 2026 potrebbe essere un anno piuttosto deludente per il mercato delle schede video consumer, questo non solo per via dello shortage di cui si discute ormai da settimane, ma anche e soprattutto per via delle strategie e delle dinamiche aziendali messe in campo dai big di settore, AMD e NVIDIA in primis.

Le ultime indiscrezioni provenienti dalla rete a tal proposito non sono per niente incoraggianti, inoltre arrivano da fonti piuttosto affidabili che in passato si sono dimostrate sempre vicine alle mosse finali delle aziende interessate.

Secondo quanto condiviso dal noto leaker Kepler_L2 su X ad esempio, AMD avrebbe in programma di rimandare le GPU basate su architettura RDNA 5 al 2027, lasciando senza dubbio un bel vuoto se pensiamo che la serie Radeon RX 9000 con RDNA 4 è stata svelata (ma non annunciata) lo scorso gennaio proprio al CES di Las Vegas.

Vediamo meglio come si potrebbe evolvere la situazione, ribadendo in apertura che siamo di fronte a informazioni non ancora ufficiali e per questo da prendere sempre con le pinze.

AMD potrebbe posticipare RDNA 5, ci restano le RTX 50 Super e la carta Intel

In una discussione relativa al prossimo nodo produttivo che AMD abbinerà alla sua nuova generazione di GPU con architettura RDNA 5, Kepler_L2 sottolinea che l’azienda guidata da Lisa SU utilizzerà la tecnologia TSMC N3P, smentendo quindi ulteriori indiscrezioni che puntavano a una partnership con Samsung per l’adozione di un nodo a 2/4 nm.

Al contempo, arriva un’ulteriore smentita riguardo la roadmap GPU AMD e il possibile annuncio dei primi prodotti entro il 2026. Anche qui, Kepler_L2 non sembra avere esitazioni e afferma che il produttore non sarà pronto prima di metà 2027.

Un arco temporale molto ampio, quasi due anni e mezzo, che lascerebbe però troppo “vuoto” in quanto a offerta verso l’utenza PC gaming, senza contare il possibile beneficio che potrebbero trarne i diretti avversari, NVIDIA in primo luogo ma anche Intel se ci pensiamo bene.

Al momento non abbiamo particolari indicazioni da parte dell’azienda, tuttavia, a prescindere dalla possibile data di lancio, c’è molta aspettativa per RDNA 5 e le migliorie che dovrebbe portare in ottica ray-tracing e gestione di carichi AI.



Con le top di gamma RDNA 4, Radeon RX 9070 XT in primis, AMD ha dimostrato che può eguagliare il competitor in raster, quantomeno per fascia di prezzo, ma sappiamo tutti che c’è bisogno di migliorare le prestazioni in ambito RT, dove NVIDIA domina anche per via delle sue tecnologie avanzate.

Parlando di NVIDIA, la situazione per le GeForce RTX 50 SUPER non è tanto diversa; al momento mancano indicazioni da parte del produttore, ma ricostruendo le ultime notizie a disposizione è possibile che il tanto temuto posticipo sia verosimile.

Posticipo però non significa cancellazione, quindi entro il 2026 le GeForce RTX 50 SUPER arriveranno sicuro; non sappiamo quando, ma se NVIDIA punta come ipotizzato da qualcuno al secondo semestre 2026, a questo punto l’unica azienda da cui potrebbero arrivare novità a breve termine è Intel.

L’azienda statunitense negli ultimi giorni ha cavalcato i rumor relativi al possibile lancio della tanto attesa top di gamma basata su architettura Battlemage, la Arc B770 da 16 GB. Ulteriori dettagli potrebbero arrivare al CES 2026, mentre a oggi non abbiamo conferme sostanziali sul possibile arrivo dei primi modelli basati sulla nuova architettura X3, ovvero Intel Celestial.

Ricapitolando, se le indiscrezioni di dimostreranno veritiere, nella prima parte del 2026 non dovremmo vedere particolari novità in ottica schede video da gaming, a meno che NVIDIA proponga qualcosa nel Q2 del 2026 e Intel faccia contenti i propri fan rilasciando la tanto discussa Arc B770 durante i primi mesi dell’anno (sempre se esiste).

AMD RDNA 5: ecco cosa sappiamo sulle specifiche tecniche

AMD da parte sua non ha ancora confermato nulla sulle possibili GPU RDNA 5; le indiscrezioni sono diverse e si parla di un netto incremento delle unità di elaborazione (compresi RT Accelerator), della VRAM (24 o 32 GB) e supporto per lo standard HDMI 2.2, senza omettere un’ulteriore ottimizzazione lato driver e software anche in ottica AI.

Facciamo un breve riepilogo, ricordando che citiamo dati ancora non ufficiali o confermati; le iterazioni della prossima architettura dovrebbero essere quattro in totale, coprendo come da prassi le varie fasce di prezzo del segmento PC consumer.