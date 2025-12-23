La prossima generazione di PlayStation potrebbe arrivare con una intrigante svolta: le ultime indiscrezioni suggeriscono che Sony voglia puntare anche sull’efficienza e i bassi consumi per supportare una nuova variante di console, una PlayStation 6 pensata per il gaming portatile da affiancare a quella “tradizionale”.

Sony al lavoro per preparare il campo alla PlayStation 6 portatile

Le indiscrezioni provenienti dall’insider Moore’s Law Is Dead indicano che Sony stia esortando gli sviluppatori a dare priorità alle modalità di risparmio energetico nel kit di sviluppo software di PlayStation 5. La modalità di risparmio energetico viene inclusa ora di default negli strumenti di sviluppo di PS5, e a quanto pare viene considerata come priorità più alta persino rispetto ad alcune ottimizzazioni per PS5 Pro.

Questo sembra suggerire che Sony sia al lavoro per gettare le basi per un hardware con consumi energetici ridotti, sostanzialmente indicando il possibile sviluppo di una console portatile da affiancare alla normale PS6 (rumor partiti qualche mese fa). A quanto pare la casa nipponica starebbe inoltre incoraggiando alcuni studi a realizzare titoli che possano essere eseguiti (anche) con configurazioni “inferiori”, utilizzando solo otto thread della CPU.

Le indiscrezioni suggeriscono che Sony potrebbe commercializzare un dispositivo con quattro core Zen 6c insieme a due core a basso consumo per i processi in background. La nuova configurazione non avrebbe niente a che vedere con una console domestica, ma sarebbe in linea con l’efficienza necessaria per un modello portatile.

Il piano di Sony potrebbe dunque essere quello di commercializzare due modelli di PlayStation 6: uno “classico”, adatto ai giocatori che vogliono godersi i giochi tripla AAA con la massima potenza grafica, e uno portatile a basso consumo, con compromessi prestazionali ma adatto a chi vuole portarsi dietro i propri titoli anche in movimento.

Il nuovo modello portatile potrebbe eseguire i giochi a risoluzioni inferiori o utilizzare tecnologie di upscaling di nuova generazione per raggiungere gli obiettivi di frame rate. La data di uscita è ancora lontana, ma sembra proprio che Sony stia preparando il terreno sin da subito, così che i giochi sviluppati ora siano poi già pronti al nuovo scenario.

Vedreste bene un vero ritorno di Sony nel mercato portatile? Vi ricordiamo che attualmente viene proposta PlayStation Portal, ma non si tratta di una vera e propria console portatile tradizionale: permette infatti di giocare ai titoli installati sulla PS5 (o tramite cloud, con abbonamento PlayStation Plus Premium) sfruttando la connessione domestica.

In copertina PlayStation Portal