Il ciclo di vita della PlayStation 5 è nel pieno del suo splendore, ma all’orizzonte si addensano nubi cariche di promesse che delineano già il futuro del gaming secondo Sony. Le ultime, succose indiscrezioni, provenienti da una presunta presentazione interna di AMD, non solo ci offrono un’anteprima dettagliata di cosa potrebbe essere la PlayStation 6, ma svelano anche il grande e attesissimo ritorno di Sony nel mercato delle console portatili con un dispositivo che, sulla carta, fa già sognare.

Dopo l’esperienza agrodolce di PlayStation Vita, un piccolo gioiellino hardware che non riuscì a conquistare il mercato, sembra che Sony sia pronta a fare all-in con una strategia a due punte: una console casalinga dal potenziale spaventoso e una “sorella” portatile finalmente all’altezza delle aspettative, potente e pienamente integrata nell’ecosistema PlayStation. Ma andiamo con ordine e scopriamo cosa bolle in pentola.

PlayStation 6 sarà un mostro di potenza che guarda al futuro

Le informazioni, diffuse dal leaker Moore’s Law Is Dead su YouTube, parlano di una PlayStation 6, nome in codice Orion, costruita attorno a un’APU AMD con architettura a chiplet e processo produttivo a 3 nm.

Il cuore pulsante della console sarebbe una CPU con 6 core basati sulla futura architettura Zen 6 (o successiva), affiancata da una iGPU basata sull’ancora inedita architettura RDNA 5, che dovrebbe contare su 40-48 Compute Units con un boost clock che supererebbe i 3 GHz.

Ma cosa significa tutto questo, all’atto pratico, in termini di performance? I dati sono a dir poco impressionanti: si parla di una potenza tre volte superiore a quella della PS5 base, con un balzo in avanti ancora più significativo per quanto riguarda il ray tracing.

Un simile passo da gigante renderebbe possibile, ad esempio, eseguire l’intero catalogo di giochi PS5 e PS4 a una risoluzione di 4K con 120 FPS, dato che la piena retrocompatibilità sembra essere un punto fermo del progetto.

Sul fronte della memoria, si vocifera di un quantitativo di 24 GB di RAM GDDR7, un incremento del 50% rispetto ai 16 GB di PS5. L’aspetto forse più sorprendente, però, riguarda l’efficienza: nonostante questo enorme aumento di potenza, la PS6 potrebbe avere un TBP (Total Board Power) di soli 160 W, inferiore ai 180 W della attuale PS5, e un’attenzione particolare ai costi di produzione che potrebbe tradursi in un prezzo di lancio più aggressivo rispetto a quello di PS5 Pro.

Il grande ritorno di Sony nel settore delle console portatili: la PS6 Handheld fa sul serio

La vera sorpresa di questa fuga di notizie è però la PS6 Handheld, nome in codice Canis. Gli inevitabili compromessi della ormai vetusta PS Vita sembrano ormai un lontano ricordo: questa nuova console portatile sembra essere un dispositivo votato al gaming a tutti gli effetti, senza molti compromessi di sorta. Anche qui troveremmo un’APU AMD a 3 nm, con quattro core CPU Zen 6c e una iGPU RDNA 5 con 12-20 Compute Units e clock fino a 2 GHz.

Le prestazioni attese la posizionerebbero al di sopra della ROG Xbox Ally X (ufficializzata poche settimane fa), con una potenza pari a circa la metà di una PS5 (del tutto normale, vista la destinazione d’uso del dispositivo), ma con performance in ray tracing nettamente superiori a quest’ultima. Se confermata, questa combinazione sarebbe più che sufficiente per garantire la piena compatibilità con i giochi PS5 e PS4, con l’obiettivo di far girare tutti i titoli della generazione PS4 a 60 FPS senza particolari incertezze o cali di frame vari.

La console includerebbe uno slot per microSD, uno slot M.2 per espandere l’archiviazione, feedback aptico, doppi microfoni, un touchscreen e, soprattutto, la capacità di trasmettere il segnale video tramite la porta Type-C. una caratteristica la trasformerebbe di fatto in una console ibrida, utilizzabile in mobilità o collegata a un TV o monitor come piattaforma di gioco principale.

Quando arriveranno le due nuove console di Sony? La possibile data di uscita

Secondo le più recenti indiscrezioni, la finestra di lancio per entrambe le console sarebbe esattamente la stessa. La produzione di massa dovrebbe iniziare a metà del 2027, con un’uscita sul mercato prevista per l’autunno del 2027 o, tutt’al più, l’inizio del 2028.