La fine dell’anno si sta avvicinando, ed è dunque arrivato il momento del PlayStation Wrap-Up 2025: già da ora i giocatori possono consultare il proprio riepilogo dell’anno, che include statistiche e curiosità riguardanti i titoli giocati in questi mesi su PlayStation 5 e PlayStation 4 (versioni Pro comprese, naturalmente). Vediamo come visualizzarlo.

Come accedere al PlayStation Wrap-up 2025 con le statistiche di gioco

Con la fine del 2025 sempre più vicina, sono diversi i servizi che stanno proponendo servizi in stile Wrap-Up, che permettono di visualizzare statistiche di utilizzo. Uno di questi è il PlayStation Network di Sony, che propone anche quest’anno quella che ormai è diventata una sorta di tradizione: parliamo del PlayStation Wrap-Up, piattaforma che offre un riepilogo generale delle statistiche degli utenti relative all’anno trascorso. Pur senza una lunga lista di esclusive, il 2025 di PlayStation ha visto titoli di peso come Ghost of Yotei e Death Stranding 2: On the Beach, affiancati naturalmente da tante produzioni di terze parti di alto livello (come il candidato ai GOTY Clair Obscur: Expedition 33): tutti giochi che probabilmente saranno citati all’interno di molti Wrap-Up.

Da oggi fino all’8 gennaio 2026, i giocatori di PS5 e PS4 possono accedere alla propria esperienza delle Statistiche PlayStation 2025 per vedere i traguardi dell’ultimo anno, inclusi i generi e i titoli più giocati, le ore totali di gioco nei titoli multigiocatore e per giocatore singolo, visualizzare una playlist di PlayStation Plus personalizzata e i trofei più importanti conquistati. Ci saranno anche dati sull’azione di gioco con accessori come PlayStation VR2, il remote player PlayStation Portal e il design del controller wireless DualSense più utilizzato.

Specifichiamo che l’accesso al Wrap-Up è riservato agli utenti PSN che abbiano giocato almeno 10 ore tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 su PS5, PS5 Pro, PS4 o PS4 Pro. Inoltre, serve aver concesso la raccolta dei “Dati completi” su PlayStation 5 e/o dei “Dati aggiuntivi” su PlayStation 4. Per visualizzarlo bisogna ovviamente eseguire il login con le proprie credenziali.

Le statistiche continueranno ad essere aggiornate fino al 31 dicembre, quindi sarà possibile ricontrollarle nei primi giorni di gennaio per un dato definitivo e una panoramica completa del 2025. I giocatori che completeranno l’esperienza potranno ottenere in regalo un avatar esclusivo: il codice fornito sarà riscattabile nell’apposita sezione del PlayStation Store (passando da “Riscatta codice”).

Al termine delle statistiche viene proposto un trailer che riporta i titoli principali previsti per il 2026 di PlayStation, come Wolverine, 007 First Light, Resident Evil Requiem e (sembra strano a dirlo) Halo: Campaign Evolved; a sorpresa, manca GTA VI, attualmente previsto da Rockstar per il 19 novembre 2026.