AMD Ryzen 7 9850X3D esiste e potrebbe debuttare presto. Dopo tante indiscrezioni e notizie sparse per il web, la conferma definitiva arriva direttamente dalla stessa AMD che, non a caso secondo noi, ha aggiunto il Ryzen 7 9850X3D alla lista dei processori supportati dall’ultima versione dei sui driver.

Nelle scorse settimane abbiamo trattato l’argomento in un paio di occasioni, ma a prescindere da quanto riportato in passato, la mossa di AMD sembra più che altro voler essere una risposta alle recenti conferme di Arrow Lake Refresh e il prossimo modello top di gamma Intel Core Ultra 9 290K Plus.

Cerchiamo di fare un attimo il punto della situazione, evidenziando che i due competitor si stanno marcando a vicenda e probabilmente potrebbero fare annunci quasi in contemporanea (il condizionale è sempre d’obbligo).

AMD Ryzen 7 9850X3D pronto a prendersi la leadership prestazionale

Come discusso nel nostro precedente articolo, nell’attesa di Zen 6, che a questo punto sembra ancora lontano, AMD è pronta a potenziare la gamma di CPU consumer desktop con due nuovi modelli Ryzen 9000X3D. Il primo è appunto il Ryzen 7 9850X3D di cui ora abbiamo conferma, il secondo è un altro prodotto flagship da non sottovalutare, ovvero il Ryzen 9 9950X3D2.

In realtà non sappiamo come quest’ultimo performerà in relazione al 9850X3D, soprattutto visto che sarà il primo processore a integrare una doppia 3D V-Cache (un per CCD) in luogo del singolo chip che ritroviamo sui modelli standard come l’ottimo Ryzen 9 9950X3D (Recensione).

Se AMD non ha lavorato sul fattore latenze (cosa che vorremmo escludere), allora il Ryzen 7 9850X3D seguirà le orme dell’attuale Ryzen 7 9800X3D, diversamente saremo qui a riparlarne, magari con test e benchmark alla mano.

Tornando al Ryzen 7 9850X3D, ribadiamo confermato, siamo davanti a un refresh del modello attuale; un aggiornamento che non toccherà numero o configurazione di core (8 in totale con SMT), tantomeno il TDP, mentre quella che cambierà è la frequenza: si passerà dagli attuali 5,2 GHz a ben 5,6 GHz. Un “overclock” sostanziale che impatterà sicuramente e ulteriomente sulle prestazioni in gaming.

AMD per il momento non ha confermato le specifiche del processore, tuttavia visto quanto discusso sopra non è difficile stilarne la scheda tecnica.

Ryzen 7 9850X3D

Numero core / thread: 8 / 16

Frequenza Boost 5,6 GHz

Cache 3D 64 MB

Cache totale 96 MB

TDP 120 watt

Socket AM5

Per il Ryzen 9 9950X3D2 invece, troveremo una configurazione simile al Ryzen 9 9950X3D, tuttavia la cache complessiva passerà da 128 MB a 192 MB grazie a una seconda 3D V-Cache da 64 MB.

Ryzen 9 9950X3D2

Numero core / thread: 16 / 32

Frequenza Boost 5,6 GHz

Cache 3D 128 MB

Cache totale 192 MB

TDP 200 watt

Socket AM5

Quando arrivano i nuovi AMD Ryzen X3D?

Al momento AMD non ha divulgato dettagli riguardo la data di debutto dei nuovi Ryzen 9000X3D. Da logica però, almeno a questo punto, il lancio dovrebbe coincidere con l’edizione 2026 del CES di Las Vegas, in contemporanea alla presentazione dei primi Ryzen 9000G, sempre su socket AM5 e compatibili con le attuali piattaforme desktop AMD serie 600 e 800 (con DDR5).

Per quanto riguarda la concorrenza invece, Intel alla fine ha posticipato il lancio degli Arrow Lake Refresh, attesi inizialmente a fine ottobre / inizio novembre, ma ora con un’unica data sensata per la presentazione, ovvero il CES 2026.

Per i risultati di questa sfida dovremo attendere qualche solo settimana, tuttavia pensiamo che il Core Ultra 9 290K Plus difficilmente riuscirà a battere il Ryzen 7 9850X3D in ambito gaming. Staremo a vedere le ottimizzazioni apportate da Intel, ma l’incremento di frequenza del modello AMD fino a 400 MHz non lascia molto spazio per le ipotesi del caso.

A oggi, con le informazioni a disposizione, in coda possiamo affermare anche che la roadmap delle due aziende è stata un attimo dilatata, in primis quella Intel. Il piccolo posticipo di Arrow Lake Refresh, legato sicuramente a un anno non proprio facile per l’azienda, ci fa intuire che anche Nova Lake potrebbe “prendersela comoda”, così come un refresh dei Ryzen 9000X3D darà ulteriore tempo ad AMD per Zen 6 e la realizzazione di una nuova piattaforma desktop.

Il tutto infine sarà da incastrare con le dinamiche di un mercato a dir poco in difficoltà, dove attualmente c’è carenza di RAM e non solo, i prezzi salgono e l’AI e le relative infrastrutture stanno cannibalizzando letteralmente il segmento PC consumer.