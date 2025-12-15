Il Natale è ormai dietro l’angolo, e Roborock lancia una nuova promozione dedicata ai suoi dispositivi intelligenti per la pulizia della casa. Gli sconti natalizi del noto marchio si spingono fino a 800 euro e riguardano robot aspirapolvere e lavapavimenti, ma anche aspirapolvere e lavapavimenti senza fili: scopriamo insieme le proposte più interessanti, disponibili fino al 21 dicembre 2025 sia sul sito ufficiale sia su Amazon.

Roborock lancia le Offerte di Natale su Amazon e sito ufficiale

Dai robot aspirapolvere agli aspirapolvere wireless e ai dispositivi wet&dry: quest’anno Roborock ha preparato le strenne di Natale per chi vuole avere una casa pulita e ordinata senza fatica, così da poter accogliere amici e parenti durante le festività. “Basta pulire, inizia a festeggiare!” lo slogan scelto da Roborock, che coinvolge nelle sue nuove offerte alcuni dei prodotti più popolari della gamma.

Le offerte sui robot aspirapolvere Roborock

Partiamo dalle proposte riguardanti i robot aspirapolvere e lavapavimenti, che consentono di risparmiare tempo per le pulizie durante le Feste. Sulla fascia alta troviamo protagonisti Roborock Saros Z70 e Saros 10R Set, che possono contare su sconti di ben 800 euro o da quasi 600 euro.

Roborock Saros Z70 è un robot progettato per ridurre al minimo l’intervento umano e rendere il processo di pulizia sempre più fluido e automatizzato, la sua peculiarità consiste nel braccio meccanico pieghevole a cinque assi, che può dispiegarsi per pulire aree ostruite e riporre piccoli oggetti come calze, piccoli asciugamani, fazzoletti di carta e sandali sotto i 300 g.

Ciò si aggiunge ad elevate capacità di navigazione, aspirazione (la potenza arriva a 22.000 Pa) e lavaggio, il tutto in un design di meno di 8 mm, ideale per il passaggio sotto mobili, letti o altre aree difficili. A disposizione doppio sistema anti-groviglio, con spazzola principale FreeFlow e una spazzola laterale FlexiArm Riser sollevabile (per evitare aggrovigliamenti di capelli e peli), e la funzione Video Call & Cruise, che sfrutta la fotocamera integrata per controllare gli animali.

Saros Z70 è stato lanciato al prezzo consigliato di 1799 euro, ma in queste ore potete trovarlo su Amazon in offerta a 999 euro, sia nella colorazione nera sia in quella argento, con consegna entro Natale.

C’è poi Roborock Saros 10R Set, che offre un design ultrasottile (7,98 cm) perfetto per destreggiarsi negli spazi più complicati, una potenza di aspirazione di 20.000 Pa e AdaptiLift Chassis, che lo adatta ai vari tipi di pavimento, ottimizzando le prestazioni di pulizia e consentendogli di superare ostacoli fino a 4 cm di altezza.

A disposizione il sistema di navigazione StarSight 2.0, che combina tecnologia ToF 3D e telecamere RGB per una mappatura precisa e il riconoscimento di fino a 108 tipi di ostacoli, e il sistema di spazzole DuoDivide, che previene l’aggrovigliamento di capelli e peli di animali domestici. La stazione multifunzionale 4.0 offre 10 funzioni in 1, tra cui svuotamento automatico, lavaggio e asciugatura dei panni a caldo, e ricarica rapida in 2,5 ore.

Saros 10R è stato lanciato al prezzo consigliato di 1499 euro, ma potete acquistarlo in offerta su Amazon e sito ufficiale a 909,99 euro. Questa versione Set include accessori aggiuntivi, tra cui due mop di ricambio.

Scendendo di prezzo possiamo trovare in promozione Roborock QV 35A, robot dotato di potenza di aspirazione HyperForce da 8000 Pa, sistema antigroviglio per minimizzare l’accumulo di capelli e peli e doppi panni rotanti a 200 giri al minuto (in grado di sollevarsi automaticamente per evitare i tappeti). Offre una navigazione con sistema LiDAR PreciSense con tecnologia Reactive Tech, per una mappatura precisa e l’evitamento intelligente degli ostacoli, e una stazione multifunzione in grado di gestire svuotamento, lavaggio e asciugatura dei panni, per un massimo di 7 settimane di autonomia senza interventi manuali.

In sconto anche Roborock Qrevo Curv S5X, modello compatto con potenza di aspirazione HyperForce da 17.000 Pa. Anche qui c’è il sistema anti-groviglio, con spazzola principale DuoDivide e spazzola laterale FlexiArm (che prevengono l’accumulo di capelli e peli). Propone lavaggio rotante a 200 giri/min con panni riscaldati a 75 °C e asciugatura a 45 °C per la prevenzione di muffe. La navigazione LDS e la luce strutturata garantiscono un’accurata mappatura dell’ambiente, e la stazione multifunzionale 3.0 offre svuotamento automatico, lavaggio e asciugatura dei panni, riducendo al minimo la manutenzione.

Roborock QV 35A Set e Qrevo Curv S5X Set sono disponibili in offerta a rispettivamente 329,99 euro (invece di 599,99) e 499,99 euro (invece di 999,99), con sconti di 270 e 500 euro rispetto ai listini.

Le offerte su scope, aspirapolvere e lavapavimenti senza fili

Come detto, le offerte Roborock spaziano anche nella gamma di scope wet&dry, utili per ogni esigenza. Il primo protagonista degli sconti riguardanti questa gamma è Roborock F25 GT, entry level della serie F25: vanta un’aspirazione di 20.000 Pa e una frequenza di pulizia di 450 giri al minuto. Il suo design FlatReach 2.0 permette al corpo di appiattirsi a 180°, raggiungendo le superfici sotto i mobili bassi fino a soli 12,5 cm di altezza, mantenendo la piena potenza di pulizia. Offre inoltre una autopulizia e asciugatura ad alta temperatura, rappresentando la migliore soluzione in termini di rapporto qualità-prezzo.

Sempre in questa gamma c’è Roborock F25 ACE Combo, modello che include una spazzola multisuperficie per tappeti, una mini spazzola motorizzata per tappezzeria e una testina 2 in 1 per fessure e polvere. Integra una tecnologia ciclonica a 9 coni, capace di rimuovere il 99,99% delle polveri, abbinata a un sistema di riduzione del rumore a 5 livelli per un’esperienza più silenziosa. La sua potenza di aspirazione raggiunge i 20.000 Pa, mentre la manovrabilità è potenziata dalle ruote servoassistite dotate di Tecnologia AI Enhanced SlideTech 2.0, che offrono una fluidità di movimento ottimizzata dall’intelligenza artificiale. L’esperienza utente viene semplificata dalla personalizzazione One-Touch tramite app e da un’illuminazione con luce verde che si attiva in modalità aspirapolvere per individuare lo sporco con più precisione.

Roborock F25 GT e F25 ACE Combo sono disponibili in offerta a rispettivamente 199 euro (invece di 299) e 499 euro (invece di 749), sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

Chiudiamo le principali offerte natalizie di Roborock con H60 Hub, aspirapolvere senza fili con base di svuotamento automatico. Questo modello llimita infatti l’incombenza dello svuotamento della polvere grazie a un buon livello di auto-manutenzione: basta agganciare l’aspirapolvere e la polvere viene automaticamente svuotata in un sacchetto sigillato nel giro di pochi secondi, mentre la scopa si ricarica. Ha una potenza di aspirazione di 115 AW e dispone di una pratica mini-spazzola motorizzata pensata per rimuovere, senza che si aggroviglino, polvere e peli di animali da divani e letti.

Roborock H60 Hub è disponibile in offerta al prezzo di 269 euro, con uno sconto di 250 euro rispetto al listino.

Queste erano solo alcune delle proposte Roborock a disposizione in questi giorni: per scoprire tutte le altre offerte di Natale del marchio potete seguire i link qui in basso.