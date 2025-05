A distanza di un paio di mesi dall’apertura dei preordini negli Stati Uniti, Roborock Saros Z70 arriva in Italia. Il nuovo robot aspirapolvere è il primo prodotto in serie dotato di braccio meccanico e promette di rivoluzionare la pulizia smart della casa: ecco cosa è in grado di fare, dove acquistarlo e a quale prezzo.

Roborock Saros Z70 arriva in Italia: ecco il robot con braccio meccanico

Roborock ha stupito tutti durante lo scorso CES di Las Vegas con la nuova serie Saros, capitanata dal sorprendente Saros Z70: si tratta del primo robot aspirapolvere dotato di tecnologia OmniGrip, un braccio robotico che apre nuovi scenari nella pulizia domestica.

Saros Z70 è progettato per ridurre al minimo l’intervento umano e rendere il processo di pulizia sempre più fluido e automatizzato. Grazie all’intelligenza artificiale, trasforma il tradizionale robot aspirapolvere in un nuovo “assistente robotico domestico”. Il braccio meccanico pieghevole a cinque assi può dispiegarsi per pulire aree ostruite e riporre piccoli oggetti come calze, piccoli asciugamani, fazzoletti di carta e sandali sotto i 300 g. Con futuri aggiornamenti arriverà il supporto per altri oggetti.

Tutto questo si aggiunge ad elevate capacità di navigazione e aspirazione (la potenza arriva a 22.000 Pa), e al lavaggio: il tutto in un design di meno di 8 mm (7,98 mm per la precisione), ideale per il passaggio sotto mobili, letti o altre aree difficili, e con il telaio sollevabile AdaptiLift. Durante la prima sessione di pulizia, il robot svolge le sue usuali attività di pulizia, rilevando e contrassegnando al contempo gli oggetti che può sollevare; successivamente torna indietro per pulire le aree mancate.

Il doppio sistema anti-groviglio è composto da una spazzola principale FreeFlow e da una spazzola laterale FlexiArm Riser sollevabile, e consente di evitare aggrovigliamenti di capelli e peli. A proposito di peli, il robot consente l’utilizzo della fotocamera integrata in OmniGrip per la funzione Video Call & Cruise, così da controllare gli amici pelosetti di casa, e per programmare e controllare manualmente la pulizia.

Le funzioni Pet Snaps e Cerca l’animale domestico attivano il robot per controllare che il cane o il gatto stiano bene e gli scattano una foto (nessuna immagine viene comunque memorizzata per questione di privacy). Restando sugli animali, Z70 è in grado di riconoscerli e di arrestare la spazzola per non spaventarli. La tecnologia VertiBeam Lateral Obstacle Avoidance è invece utile per la pulizia intorno a cavi non arrotolati e pareti o mobili con forme irregolari.

Il braccio OmniGrip può essere attivato e gestito tramite l’applicazione: gli utenti possono scegliere diverse impostazioni e decidere con quali oggetti deve interagire e le aree in cui posizionarli. Per sicurezza, è previsto un blocco bambini e un pulsante di arresto. OmniGrip può contare su sensori di precisione, una fotocamera e una luce LED, che gli consentono di determinare la sua posizione, l’ambiente circostante e se l’oggetto da afferrare è troppo pesante.

Saros Z70 può contare anche sullo StarSight Autonomous System 2.0, che integra sensori 3D Time-of-Flight (ToF) a doppia luce di nuova generazione e telecamere RGB potenziate dall’intelligenza artificiale: tramite apprendimento automatico può rilevare fino a 108 ostacoli diversi e realizzare una mappatura degli ambienti che consente di prendere decisioni su come operare e come utilizzare il braccio. Gli aggiornamenti via OTA gli permettono inoltre di utilizzare la tecnologia di riconoscimento basata sull’IA open-ended, consentendo agli utenti di definire ed etichettare fino a 50 nuovi oggetti, oltre a quelli già riconosciuti di default.

Il nuovo robot può essere controllato anche tramite comandi vocali dopo la hotword “Hello, Rocky“: si possono elargire istruzioni predefinite come l’avvio e l’arresto della pulizia. Tramite aggiornamenti via OTA, Z70 abilita il protocollo Matter 1.4 e può funzionare con diversi ecosistemi (come Apple Home).

La stazione Multifunctional Dock 4.0 supporta la ricarica rapida (2,5 ore) e lava il panno con acqua calda a 80° C. Tramite un comando dall’app, può pure rimuovere quest’ultimo, nel caso in cui si desideri solo effettuare l’aspirazione (utile soprattutto per i tappeti). L’app utilizza SmartPlan 2.0, che offre maggiori opzioni per personalizzare le proprie preferenze e programmi di pulizia.

Prezzi e uscita di Roborock Saros Z70 in Italia

Roborock Saros Z70 sarà disponibile all’acquisto in Italia dal 20 maggio 2025 al prezzo di lancio di 1699 euro: quest’ultimo sarà valido solo fino al 2 giugno sullo shop online ufficiale del produttore e su Amazon. Scaduta l’offerta di lancio, il nuovo robot aspirapolvere sarà proposto al prezzo consigliato di 1799 euro, anche presso i rivenditori fisici.