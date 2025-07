I robot aspirapolvere hanno rivoluzionato le pulizie domestiche, diventando un aiuto prezioso per milioni di famiglie. Roborock è uno dei marchi che ha saputo distinguersi in questo mercato, grazie a prodotti che uniscono potenza di aspirazione, navigazione intelligente e tecnologie all’avanguardia.

I migliori robot aspirapolvere Roborock offrono soluzioni di pulizia efficaci per ogni tipo di esigenza domestica. Il marchio ha conquistato una posizione di rilievo nel mercato grazie alla qualità costante dei suoi prodotti e alle numerose recensioni positive che confermano le prestazioni reali di ogni modello.

Roborock è diventato un punto di riferimento nel settore, comparendo regolarmente nelle migliori classifiche di settore. Il marchio offre una gamma completa di prodotti, dai modelli più economici a quelli top di gamma, per soddisfare ogni budget e tipo di casa.

Abbiamo selezionato i modelli più interessanti della gamma Roborock, analizzando le caratteristiche principali di ciascuno per aiutarvi nella scelta.

Il sistema RockDock Plus consente lo svuotamento automatico del contenitore della polvere, permettendo fino a 7 settimane di utilizzo senza interventi manuali. La batteria da 3.200 mAh offre un'autonomia fino a 150 minuti, coprendo superfici fino a 170 m². Il serbatoio dell'acqua da 270 ml supporta tre livelli di flusso regolabili, adattandosi a diverse esigenze di pulizia.

La navigazione è affidata al sistema LiDAR PreciSense con tecnologia Reactive Tech , che consente una mappatura precisa e l'evitamento intelligente degli ostacoli. Il robot supporta il controllo tramite app e assistenti vocali come Alexa, Google Assistant e Siri.

La stazione multifunzione gestisce svuotamento, lavaggio e asciugatura dei panni, offrendo fino a 7 settimane di autonomia senza interventi manuali. I doppi panni rotanti a 200 giri/minuto si sollevano automaticamente di 10 mm per evitare i tappeti durante il lavaggio.

Roborock Qrevo Curv S5X è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta, progettato per offrire una pulizia autonoma ed efficiente. Con un design elegante e compatto, integra tecnologie avanzate per garantire risultati ottimali anche in ambienti complessi.

La potenza di aspirazione HyperForce® da 17.000 Pa consente di rimuovere efficacemente polvere e detriti da diverse superfici. Il sistema anti-groviglio, composto dalla spazzola principale DuoDivide® e dalla spazzola laterale FlexiArm™, previene l'accumulo di capelli e peli. Il lavaggio rotante a 200 giri/min con panni riscaldati a 75 °C assicura una pulizia profonda, mentre l'asciugatura a 45 °C previene la formazione di muffe. La navigazione LDS e la luce strutturata garantiscono un'accurata mappatura dell'ambiente, e la stazione multifunzionale 3.0 offre svuotamento automatico, lavaggio e asciugatura dei panni, riducendo al minimo la manutenzione.