Roborock H60 Hub è la versione entry-level della nuova serie di aspirapolvere senza fili del brand cinese, caratterizzata dall’innovativa base di svuotamento automatico che promette di cambiare radicalmente l’approccio alle faccende domestiche. Questo modello si posiziona come soluzione accessibile e pratica, essendo dotata di buone caratteristiche tecniche, automazione nella manutenzione e soprattutto flessibilità col tubo allungabile. Fra le sue peculiarità ci sono infatti la stazione che elimina completamente il fastidioso compito di svuotare manualmente il contenitore della polvere, e il tubo telescopico che permette di adattarlo a tutta la famiglia. In questa recensione vediamo tutto ciò che c’è da sapere su di lui.

Contenuto della confezione, design, materiali e caratteristiche tecniche

La confezione di Roborock H60 Hub include l’aspirapolvere principale con asta telescopica regolabile, la base autosvuotante, tre accessori specializzati e la dotazione di sacchetti sigillati. Il design si presenta elegante e minimalista con colorazione bianco-nera che si integra perfettamente negli ambienti moderni. Il peso contenuto di 1,7 kg rende l’utilizzo particolarmente confortevole anche durante sessioni prolungate, mentre l’asta telescopica permette di adattare l’altezza alle diverse esigenze operative garantendo sempre la massima ergonomia.

Il cuore tecnologico si basa su un motore che eroga 115 AW di potenza massima, certificati TÜV Rheinland per garantire prestazioni reali e costanti nel tempo. Questa misurazione considera l’intera macchina, dalla superficie del pavimento fino al contenitore, fornendo un dato concreto delle capacità effettive del dispositivo. Il sistema di filtraggio a 5 fasi integra tecnologia ciclonica a 9 coni che separa efficacemente polvere e aria, prevenendo l’intasamento e mantenendo prestazioni stabili. La capacità di filtrazione raggiunge il 99,95% per particelle fino a 0,3 micron con tasso di rimozione batterica del 99%.

La base di svuotamento automatico rappresenta l’elemento distintivo del sistema, progettata con altezza ergonomica di 84,3 cm che consente aggancio senza sforzi eccessivi. I sacchetti sigillati da 2 litri garantiscono 60 giorni di autonomia completa senza manutenzione, mentre il processo di trasferimento della polvere richiede appena 10 secondi, e parte in automatico quando si aggancia l’aspirapolvere al termine della pulizia. Durante questa fase avviene simultaneamente la ricarica della batteria, ottimizzando tempi e operazioni, e funge logicamente anche da stand di appoggio per quando non utilizzato. È presente infine un display LED integrato che fornisce informazioni chiare su batteria, modalità operative e stato generale del dispositivo.

Come pulisce e funzioni innovative

La potenza di aspirazione di 115 AW si dimostra efficace su diverse tipologie di superfici, gestendo agevolmente sia pavimenti duri che tappeti con altezza fino a 20 mm. Il sistema offre tre modalità operative selezionabili: Eco per utilizzo silenzioso e prolungato, Med per pulizia quotidiana standard, e Max per interventi intensivi su superfici particolarmente sporche. La regolazione avviene automaticamente per ottimizzare consumo energetico e prestazioni in base alle necessità specifiche.

La spazzola principale utilizza l’innovativa tecnologia JawScrapers Hybrid con design curvo ispirato ai denti di squalo. Questa configurazione combina strisce di gomma e fibre morbide che lavorano in perfetta sinergia: le strisce generano 7.200 colpi al minuto per rimuovere sporco incrostato, mentre le fibre raccolgono polvere fine e detriti. Il sistema a pettine integrato previene efficacemente la formazione di grovigli di capelli e peli, semplificando notevolmente le operazioni di manutenzione ordinaria.

Una delle caratteristiche da non sottovalutare è l’illuminazione LED verde con fascio luminoso grandangolare di 140°. Questa luce specializzata rivela polvere e detriti meno visibili all’occhio umano, risultando particolarmente utile in condizioni di scarsa illuminazione o su superfici scure. L’illuminazione migliora drasticamente l’efficacia complessiva permettendo di individuare anche le particelle più piccole che normalmente sfuggirebbero all’attenzione, facendo così un’azione più mirata.

Gli accessori completano l’equipaggiamento con soluzioni specifiche per ogni esigenza. La mini-spazzola motorizzata opera a 6.000 battute al minuto risultando estremamente efficace nella rimozione di peli animali da tessuti senza rischi di grovigli. La spazzola 2-in-1 per fessure offre versatilità eccezionale per angoli stretti, divani e interni auto; inoltre, aspetto non scontato, tutti gli accessori hanno collocazione esterna sulla base mantenendo ordine e comodità.

Batteria e autonomia

La batteria garantisce fino a 60 minuti di funzionamento continuativo con singola ricarica, durata che risulta adeguata per appartamenti medi o sessioni multiple in abitazioni più ampie. La caratteristica distintiva è la completa rimovibilità e sostituibilità del pacco batterie, che aggiunge flessibilità d’uso permettendo l’acquisto di unità aggiuntive per sessioni estese senza interruzioni operative.

Il sistema di ricarica intelligente si attiva automaticamente quando l’aspirapolvere viene agganciato alla base, ottimizzando tempi morti e semplificando le operazioni quotidiane. Durante questa fase si attiva simultaneamente lo svuotamento automatico, massimizzando l’efficienza dell’intero processo. Il display LED fornisce indicazioni precise sul livello di carica residua permettendo pianificazione ottimale delle sessioni di pulizia.

Il sistema integra protezioni termiche avanzate che, durante utilizzo continuativo alla massima potenza, riducono automaticamente le prestazioni dopo circa 3 minuti per prevenire surriscaldamento. Questa funzione salvaguarda la longevità dei componenti mantenendo sicurezza d’uso costante, permettendo di ripristinare potenza massima semplicemente spegnendo e riaccendendo il dispositivo. Fra i migliori aspirapolvere senza filo in questo senso.

Conclusioni

Roborock H60 Hub si distingue come soluzione d’ingresso particolarmente intelligente nel mondo degli aspirapolvere cordless automatizzati. L’innovativa base di svuotamento rappresenta il vero punto di forza, trasformando radicalmente l’esperienza di pulizia domestica eliminando completamente il contatto diretto con polvere e sporco. Il design ergonomico, il peso contenuto e la semplicità d’uso rendono questo dispositivo accessibile anche agli utenti meno esperti, nonché a famiglie con persone di altezze diverse, mentre il sistema di filtraggio a 5 fasi e la tecnologia anti-groviglio costituiscono eccellenze tecniche concrete. Ulteriori punti di forza sono la luce verde e la gestione termica della batteria.

Come modello entry-level presenta alcune limitazioni rispetto alle versioni superiori della gamma: la potenza di 115 AW risulta inferiore ai 170 AW del Pro e ai 210 AW dell’Ultra, mentre il sacchetto da 2 litri offre 60 giorni di autonomia contro i 100 giorni delle versioni premium con sacchetti da 3 litri. L’assenza di storage interno per accessori, che devono essere riposti esternamente, rappresenta un compromesso funzionale accettabile considerando il posizionamento del prodotto.

Roborock H60 Hub è disponibile in Italia a 399 euro, attualmente disponibile in offerta lancio a 359 euro fino al 6 ottobre su Amazon; risulta particolarmente competitivo per un dispositivo che integra tecnologia di svuotamento automatico tradizionalmente riservata a fasce superiori.

Pro: Stazione di svuotamento e di appoggio



Potenza costante



Tubo telescopico molto pratico Contro: Design aperto, sembra poco ordinato



Va riposto in stazione sempre all'altezza minima