Nel percorso, ormai ben avviato, di integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno dei propri servizi, Amazon si trova costretta a un passo indietro piuttosto evidente. A poche settimane dall’annuncio ufficiale infatti, l’azienda ha rimosso i Riassunti Video generati tramite IA da Prime Video, dopo che alcuni utenti avevano segnalato errori piuttosto grossolani nei contenuti pubblicati, in particolare nel riepilogo dedicato alla serie Fallout.

Una mossa che, seppur ancora non accompagnata da comunicazioni ufficiali dettagliate, lascia intendere come la funzionalità non fosse ancora pronta per un utilizzo pubblico su larga scala.

Amazon ritira la funzione Riassunti Video generati dall’IA

La funzione Riassunti Video era stata annunciata lo scorso novembre con un obbiettivo molto chiaro, aiutare gli spettatori a rinfrescarsi la memoria prima di iniziare una nuova stagione di una serie, evitando di dover rivedere interi episodi precedenti.

Su Prime Video, questi riassunti erano accessibili dalla sezione Extra guardando una serie via web, oppure tramite un pulsante dedicato nella pagina principale della serie. Una soluzione che, almeno sulla carta, prometteva praticità e risparmio di tempo, soprattutto per le produzioni più lunghe o con trame complesse.

Il problema è emerso quando alcuni spettatori hanno notato che il riassunto IA di Fallout conteneva errori fattuali, con riferimenti sbagliati alla trama e all’ambientazione della serie; un dettaglio tutt’altro che marginale, considerando che lo scopo del riassunto è proprio quello di fornire una ricostruzione accurata degli eventi precedenti.

Dopo le segnalazioni, Amazon sembra aver reagito in modo piuttosto netto: il riassunto della serie Fallout è stato rimosso, e con esso anche gli altri video riassuntivi attualmente in fase di test.

Al momento, almeno nella versione web di Prime Video, non risultano più disponibili riassunti video per nessuna delle serie coinvolte, tra cui Fallout, Bosch, Upload, The Rig e Tom Clancy’s Jack Ryan.

Amazon non ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale al riguardo, men che meno motivazioni precise dietro la rimozione della funzione; non è quindi chiaro se si tratti di uno stop temporaneo per correggere gli errori, di una revisione più profonda del sistema o di un vero e proprio passo indietro strategico. Bisognerà quindi attendere per scoprire, se e quanto, i riassunti IA torneranno disponibili su Prime Video.

Questo episodio, va detto, non è un caso isolato, Amazon ha già sperimentato altre applicazioni dell’intelligenza artificiale su Prime Video, come i doppiaggi in inglese generati dall’IA per alcune serie anime, anche questi successivamente rimossi dopo le lamentele degli utenti.

Allo stesso tempo, l’azienda continua a utilizzare l’IA in altri ambiti, come la generazione di riassunti per le saghe di libri più lunghe nel Kindle Store, segno che la strategia complessiva non è in discussione, ma che l’esecuzione pratica presenta ancora diverse criticità.

Il ritiro dei riassunti video suggerisce una realtà piuttosto evidente, quando si parla di contenuti narrativi l’accuratezza conta ancora più della velocità; un errore in un riassunto può compromettere l’esperienza dell’utente, soprattutto per chi si affida a quel contenuto per riprendere una serie lasciata in sospeso.

Amazon, come altri grandi player, sembra quasi trovarsi nella fase inevitabile di test, errori e correzioni, tipica dell’introduzione di strumenti basati sull’intelligenza artificiale in contesti complessi come quello dell’intrattenimento.

Resta da vedere se i Riassunti Video torneranno in una versione più affidabile o se Amazon deciderà di rivedere completamente l’approccio; in ogni caso, la sensazione è che l’IA, almeno per ora, abbia ancora bisogno di un importante lavoro di rifinitura prima di poter sostituire davvero l’intervento umano.