I tifosi di calcio italiani abbonati ad Amazon Prime Video possono finalmente tirare un sospiro di sollievo per il futuro del loro intrattenimento. Nelle ultime ore, la compagnia ha infatti annunciato ufficialmente l’acquisto dei diritti della UEFA Champion’s League, uno dei tornei calcistici più importanti al mondo, per i prossimi anni a venire: scopriamone insieme tutti i dettagli, punto per punto.

Champion’s League: rinnovo per Prime Video fino al 2031

La Champion’s League continuerà ancora ad essere prerogativa di Amazon Prime Video, questo almeno fino al 2031: la piattaforma di streaming internazionale (che oltre all’Italia vede spettatori anche in Francia, Germania, Regno Unito e via dicendo) ha infatti annunciato di aver acquistato i diritti per la trasmissione dell’importante torneo calcistico europeo con un vero e proprio accordo quadriennale, che comprenderà rispettivamente dalla stagione 2027-2028 fino ad arrivare alla stagione 2030-2031.

Facendo un rapido calcolo, dunque, da qui in poi ogni iscritto ad Amazon Prime Video avrà accesso a 6 stagioni complete di Champions League, andando a includere nel conteggio quella in corso e la stagione immediatamente successiva, 2026-2027, con l’accesso alle partite più importanti e salienti.

Il rinnovo della Champion’s League fino al 2031 consegue agli ottimi ascolti raggiunti dalla compagnia nel periodo recente, per quanto riguarda le competizioni europee su Prime Video. Giusto per dare qualche numero, nel corso della passata stagione 2024-2025 ha raggiunto ben 13 milioni di spettatori a livello del Regno Unito, andando a includere match d’alto livello, del calibro di Liverpool – PSG, Arsenal – Real Madrid o Manchester City – Real Madrid, con continui record in termini di ascolto.

Non si tratta solo di calcio, però: oltre alla Champion’s League, infatti, gli abbonati ad Amazon Prime Video hanno la possibilità di accedere ad una variegata selezione di sport, che vanno a includere rispettivamente NBA per il basket mondiale, NFL per l’hockey, la NASCAR per le corse automobilistiche su circuito e tanto altro ancora, oltre ad una serie di documentari sportivi che comprendono Federer: Twelve Final Days, All or Nothing, Kenny Dalglish e tanti altri ancora.