A distanza di meno di un mese dal debutto di GPT-5.1, OpenAI torna nuovamente sotto i riflettori con il lancio di GPT-5.2, una serie di modelli che, come spesso accade quando i cicli si fanno così ravvicinati, ridefinisce ancora una volta aspettative, priorità e soprattutto le ambizioni dell’azienda nel campo dell’intelligenza artificiale agentica. Una mossa che arriva in un momento particolarmente delicato per il settore, complice la crescente pressione competitiva di Google e la necessità, sempre più evidente, di offrire strumenti capaci di andare ben oltre la generazione di testo.

Secondo quanto dichiarato da Fidji Simo, CEO della divisione Applications, il nuovo modello è stato progettato per sbloccare ancora più valore economico per le persone, sottolineando come lo sviluppo sia frutto di molti mesi di lavoro; un messaggio chiaro, anche per chi segue da vicino l’evoluzione di ChatGPT, l’era dei semplici chatbot è di fatto finita.

GPT-5.2 è un modello pensato per il lavoro vero (e lungo)

GPT-5.2 arriva con tre varianti, Instant, Thinking e Pro, pensate per soddisfare esigenze diverse ma accomunate da una priorità comune: supportare l’utente nel lavoro quotidiano, soprattutto quando si tratta di attività complesse, articolate e distribuite su più fasi (come la creazione di fogli di calcolo, presentazioni aziendali, analisi documentali oppure attività di coding strutturato).

Nel post ufficiale OpenAI definisce GPT-5.2 il suo miglior modello finora per l’uso professionale quotidiano, una frase che potrebbe apparire ridondante ma che, alla luce dei benchmark mostrati, trova pieno riscontro. Non è un caso che la serie GPT-5.2 superi i professionisti umani nel 70,9% delle attività valutate su GDPval, la metrica interna che misura il rendimento del modello in 44 professioni reali.

Non solo, secondo OpenAI il modello Thinking è 11 volte più veloce e 100 volte più economico rispetto ai professionisti umani nelle stesse attività, una comparazione che ovviamente va interpretata con prudenza, ma che rende perfettamente l’idea dell’obbiettivo dell’azienda.

Agenti più intelligenti, meno allucinazioni

Uno degli aspetti su cui OpenAI insiste maggiormente riguarda il ruolo del modello all’interno dei flussi di lavoro agentici. Max Schwarzer, ricercatore di OpenAI, ha spiegato che l’obbiettivo è rendere ChatGPT il miglior assistente personalizzato possibile, una frase che molti di voi avranno già sentito in passato ma che, con GPT-5.2, assume un significato molto più concreto.

Il modello Thinking riduce del 38% gli errori rispetto a GPT-5.1, un dato particolarmente rilevante perché arriva da test interni basati su query reali e de-identificate di ChatGPT; secondo l’azienda questo significa output più affidabili, minori rischi nei contesti professionali e una maggiore capacità del modello di lavorare con informazioni sensibili o tecniche senza scivolare in allucinazioni.

Programmazione, visione e contesto lungo

Sul fronte tecnico, GPT-5.2 offre un miglioramento quasi ovunque, ma tre aree risultano nettamente sopra le altre:

ingegneria del software -> su SWE-bench Pro, uno dei benchmark più rigorosi, GPT-5.2 Thinking raggiunge il 55,6%, superando sia GPT-5.1 Thinking sia GPT-5.1-Codex-Max; i primi tester, da Warp a Windsurf, fino a JetBrains, parlano del più grande salto dai tempi di GPT-5

-> su SWE-bench Pro, uno dei benchmark più rigorosi, GPT-5.2 Thinking raggiunge il 55,6%, superando sia GPT-5.1 Thinking sia GPT-5.1-Codex-Max; i primi tester, da Warp a Windsurf, fino a JetBrains, parlano del più grande salto dai tempi di GPT-5 ragionamento su contesti lunghi -> GPT-5.2 Thinking arriva a prestazioni prossime al 100% sul test MRCRv2 (variant 4 needle) fino a 256.000 token, rendendolo nettamente superiore a GPT-5.1 nei compiti che richiedono l’analisi di documenti molto voluminosi

-> GPT-5.2 Thinking arriva a prestazioni prossime al 100% sul test MRCRv2 (variant 4 needle) fino a 256.000 token, rendendolo nettamente superiore a GPT-5.1 nei compiti che richiedono l’analisi di documenti molto voluminosi capacità visive -> dimezza gli errori nell’interpretazione di grafici, dashboard, UI e screenshot di prodotti; un vantaggio concreto per chi lavora con tool complessi o dati visivi strutturati

La corsa contro Google e il codice rosso interno

Come spesso accade nel settore, l’innovazione non nasce mai nel vuoto, secondo un recente report Sam Altman avrebbe imposto un codice rosso per accelerare lo sviluppo e concentrare più risorse su ChatGPT, anche a costo di rallentare iniziative come la pubblicità.

Il motivo è semplice, Google sta avanzando rapidamente con Gemini 3 e altri modelli in arrivo, mentre OpenAI, secondo indiscrezioni, starebbe preparando due nuovi modelli (uno con nome in codice Garlic) per il prossimo anno.

GPT-5.2 dunque, nasce anche come risposta diretta a questa pressione competitiva.

Disney entra in gioco: accordo storico da 1 miliardo

Nello stesso giorno del lancio di GPT-5.2 è arrivata un’altra notizia significativa, OpenAI ha firmato un accordo triennale con Disney, che include la possibilità di generare contenuti video social con oltre 200 personaggi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars.

Come parte dell’accordo, Disney Plus ospiterà alcuni dei video generati dagli utenti, l’azienda diventerà un cliente importante e investirà 1 miliardo di dollari in OpenAI.

Una partnership che, come molti di voi ricorderanno, era nell’aria da mesi ma che ora diventa ufficiale, segnando uno dei più grandi accordi commerciali mai siglati nel settore dell’IA generativa.

Disponibilità e cosa cambia per gli utenti

GPT-5.2 Instant, Thinking e Pro sono disponibili da oggi in ChatGPT, ma arriveranno gradualmente per garantire un rollout più controllato, i modelli saranno inizialmente riservati ai piani a pagamento (Plus, Pro, Go, Business, Enterprise); GPT-5.1 resterà accessibile nella sezione modelli legacy per tre mesi, prima della disattivazione definitiva.

GPT-5.2 segna senza dubbio un passaggio importante nella trasformazione di ChatGPT da chatbot a vero agente, capace di supportare workflow complessi in autonomia; una direzione già tracciata da tempo e che, con questo aggiornamento, appare più concreta che mai.

Se OpenAI riuscirà a mantenere questa velocità di sviluppo e contemporaneamente garantire stabilità e affidabilità nel lungo termine, il 2026 potrebbe essere l’anno in cui l’IA agentica farà davvero il salto che tutti attendono.