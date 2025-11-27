Buone notizie per tutti gli utenti che lo aspettavano: iPad mini OLED sta per arrivare nei prossimi mesi del 2026, almeno stando alle ultime indiscrezioni. Non è tutto OLED quel che luccica, però: secondo un informatore, infatti, il nuovo modello presenterà alcune specifiche tecniche non esattamente al passo coi tempi che potrebbero far storcere il naso ai più: scopriamole insieme nel dettaglio.

Nuovo iPad mini: display OLED, ma a che prezzo

Dopo diversi anni di attesa e continue voci di corridoio, sembra proprio che un nuovo modello di iPad mini con display OLED sia in dirittura d’arrivo, o quasi. Secondo quanto riportato da yeux1122 sulla piattaforma Naver, il nuovo modello vedrà la transizione dal tradizionale display LCD alla tecnologia LTPS OLED. Nonostante il potenziale passo in avanti in termini di luminosità e contrasto che ne deriverebbe, non mancheranno però alcuni compromessi importanti in termini di specifiche tecniche: malgrado la sua natura apparentemente all’avanguardia, il pannello dell’ottava generazione di iPad mini (che dovrebbe avere una diagonale di circa 8,4 pollici) potrebbe infatti offrire una frequenza d’aggiornamento ferma ad appena 60 Hz.

Si tratterebbe dunque di un deciso dietrofront rispetto alle ultime proposte di Apple in ambito smartphone, complice il recente iPhone 17 che ha in un certo senso “standardizzato” la frequenza d’aggiornamento a 120 Hz, anche nel caso del modello standard, fino ad oggi rimasta appannaggio dei modelli Pro. Resta ancora dubbia anche la disposizione del display: l’orientamento verticale o orizzontale deciderà, ovviamente, la posizione della fotocamera anteriore.

Stando al resto delle specifiche tecniche, il nuovo iPad mini dovrebbe montare al suo interno il chip proprietario A19 Pro, già visto qualche mese fa su iPhone 17 Pro (e iPhone 17 Pro Max), per l’appunto. Chiaramente vi raccomandiamo di prendere con le dovute pinze tali informazioni, trattandosi per il momento di pure e semplici indiscrezioni che dovranno necessariamente conoscere una conferma (o smentita che dir si voglia) ufficiale da parte della compagnia di Cupertino.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da Apple, che arriveranno con ragionevole certezza nel corso delle prossime settimane o mesi: secondo quanto riportato dall’informatore Instant Digital all’interno della piattaforma Weibo, il nuovo iPad mini con display OLED è infatti previsto negli ultimi mesi del 2026, probabilmente a cavallo tra autunno e inverno.