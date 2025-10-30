Mancano ancora diversi mesi alla probabile presentazione ufficiale da parte di Apple del nuovo modello di iPad mini, previsto in uscita indicativamente nel 2026. Nel frattempo, diverse indiscrezioni a tal proposito suggerirebbero l’introduzione della resistenza all’acqua per il nuovo iPad mini (utile ad esempio in contesti potenzialmente “a rischio” come la piscina o il mare), affiancandosi così ad iPhone, che presenta già da tempo questa caratteristica: scopriamone insieme tutti i dettagli.

iPad mini: resistenza all’acqua in arrivo?

Secondo quanto riportato dal portale Bloomberg, il nuovo iPad mini presenterà la certificazione IP di resistenza all’acqua. Ad oggi, iPhone offre dalla sua una certificazione IP68, la quale garantisce la resistenza all’acqua per una profondità massima di 6 metri, per circa 30 minuti: non è ancora chiaro al momento quale certificazione IP potrebbe supportare il prossimo modello di iPad mini.

Da qualche tempo Apple ha sviluppato un nuovo sistema di speaker basato sulle vibrazioni, permettendo così la facile rimozione dei fori per gli altoparlanti. In questo caso il vero game changer sarebbe proprio la rimozione dei fori dedicati agli speaker , che permetterebbe così di impedire l’ingresso d’acqua all’interno di iPad mini e assicurarne la certificazione dedicata.

Per fare un confronto, nel caso dell’iPhone, Apple fa uso di adesivi e speciali guarnizioni per proteggere i fori degli altoparlanti e altri punti delicati dall’ingresso dell’acqua, adottando dunque un diverso sistema rispetto a quanto vedremo (probabilmente) sul prossimo modello di iPad mini.

Tra le caratteristiche salienti attese dal nuovo modello di iPad mini ricordiamo anche la possibile introduzione di un display OLED, che segnerebbe dunque un significativo passo in avanti rispetto ai pannelli LCD precedenti, in termini di luminosità e contrasto.

Tutte queste novità potrebbero comportare ovviamente un considerevole aumento nel suo listino prezzi: rispetto al precedente modello lanciato nel 2024 (che ha attualmente un prezzo di 559 euro, sullo store ufficiale italiano della compagnia), si rumoreggia infatti un aumento di oltre 100 dollari per il nuovo iPad mini.

Come sempre vi raccomandiamo di prendere con cautela tali informazioni, trattandosi di voci di corridoio che dovranno poi conoscere una conferma (o smentita) da parte della compagnia di Cupertino: non ci resta a questo punto che attendere comunicati ufficiali direttamente da Apple, che arriveranno senz’altro nel corso dei prossimi mesi, confidando in un’uscita nei primi mesi del 2026.