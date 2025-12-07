Fino a qualche anno fa Apple utilizzava i chip Intel nei suoi notebook e computer desktop, per poi passare ai propri processori della serie M, progettati internamente dal colosso di Cupertino.
Ebbene, pare che Apple stia per raggiungere un nuovo accordo con Intel per la realizzazione di nuovi chip ma dovrebbe esserci una differenza sostanziale rispetto a quanto avveniva in precedenza.
Playstation®5 Edizione Digitale – 825GB
Apple e Intel potrebbero tornare a collaborare
Stando a quanto emerge da un report realizzato dall’analista Jeff Pu, il colosso di Cupertino e Intel dovrebbero a breve stringere una nuova partnership, in virtù della quale quest’ultima dovrebbe fornire ad Apple i chip per alcuni modelli di iPhone (pare che ciò non dovrebbe includere le varianti Pro).
Sempre secondo l’analista, l’accordo in questione prevederebbe che il compito di Intel sarebbe limitato alla mera produzione dei chip per Apple, senza alcun coinvolgimento nella fase di progettazione degli stessi: in sostanza, il colosso di Cupertino vorrebbe ripetere il modello già usato con TSMC.
Sempre a dire di Jeff Pu, Intel dovrebbe iniziare a fornire i primi chip ad Apple a partire dal 2028 e il processo produttivo utilizzato per la loro realizzazione dovrebbe essere quello con tecnologia 14A.
Nel caso in cui tale indiscrezione si rivelasse fondata, Intel potrebbe iniziare a fornire al colosso di Cupertino i chip A22, da utilizzare su iPhone 20 e iPhone 20e (ammesso e non concesso che tra tre anni la politica dei nomi del melafonino non cambi).
In pratica, Apple non vuole dipendere completamente da TSMC per la fabbricazione dei chip da usare suoi suoi device e in quest’ottica Intel sembra la soluzione più idonea per riuscirci.
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Garmin aggiorna in beta tutti gli Instinct 3, i Forerunner 970/570 e la gamma Fenix 7
- 💻 Scegli bene e punta al sodo: ecco le migliori offerte MSI notebook business Black Friday 2025
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo