In quello che è stato il secondo martedì del mese, come di consueto, Microsoft ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti per il proprio sistema operativo ancora supportato, ovvero Windows 11, ma anche per Windows 10 (nonostante sia ufficialmente uscito di scena).

Per il sistema operativo più recente del colosso di Redmond arriva il Patch Tuesday di dicembre 2025, consueto aggiornamento mensile mirato principalmente alla sicurezza (include la correzione di numerose vulnerabilità, anche gravi) che risolve anche alcuni bug e implementa tanti miglioramenti all’esperienza utente complessiva, resi disponibili nella parte finale del mese precedente tramite un aggiornamento facoltativo. Scopriamo tutti i dettagli.

Windows 11: arriva il Patch Tuesday di dicembre 2025

Come anticipato in apertura, Microsoft ha da poche ore avviato il rilascio del Patch Tuesday di dicembre 2025, un nuovo aggiornamento della sicurezza che coinvolge tutte le iterazioni di Windows 11 e giunge a un paio di mesi dall’avvio del rilascio del più recente Windows 11 25H2.

L’aggiornamento in distribuzione varia leggermente a seconda della versione effettiva del sistema operativo in esecuzione sul computer: per quei PC che eseguono la più recente versione 25H2 arriva la build 26200.7462 (codice aggiornamento KB5072033); per coloro che eseguono la precedente versione 24H2 arriva la build 26100.7462 (codice aggiornamento KB5072033); per coloro che eseguono la meno recente versione 23H2 arriva la build 22631.6345 (codice aggiornamento KB5071417).

Le novità sul fronte della sicurezza (dicembre 2025)

Il focus principale di questo nuovo aggiornamento per il sistema operativo Windows 11 è la sicurezza. Si tratta di una consuetudine per i Patch Tuesday e quello di dicembre 2025 non fa eccezione.

Dal bollettino mensile diffuso da Microsoft si può evincere che sono state risolte 14 vulnerabilità (di cui 57 scovate da Microsoft e 13 scovate da terzi). Di queste, solo una viene catalogata come “sfruttata attivamente”: parliamo della CVE-2025-62221 che coinvolge il Windows Cloud Files Mini Filter Driver.

Le altre novità del Patch Tuesday di dicembre 2025 per Windows 11

Al netto della risoluzione di queste vulnerabilità, stando a quanto riportato nelle note di rilascio, il Patch Tuesday di dicembre 2025 include anche tutti i miglioramenti e le nuove funzionalità incluse con l’aggiornamento facoltativo dell’1 dicembre 2025, rilasciato tramite le build 26200.7309 e 26100.7309 (codice KB5070311) per le versioni 25H2 e 24H2. Per la versione meno recente (23H2), sono inclusi tutti i miglioramenti dell’aggiornamento facoltativo datato 20 novembre 2025 e rilasciato tramite la build 22631.6276 (codice KB5070312).

Note di rilascio (per le versioni 25H2 e 24H2): Questo aggiornamento della sicurezza contiene correzioni e miglioramenti della qualità di KB5070311 (rilasciato l’1 dicembre 2025). Il riepilogo seguente illustra i problemi principali risolti da questo aggiornamento. Sono inoltre incluse nuove funzionalità. Il testo in grassetto racchiuso tra parentesi quadre indica l’elemento o l’area della modifica. [Copilot] Corretto: questo aggiornamento risolve un problema per cui Ask Copilot non attivava la finestra “Clicca per fare” come previsto. La finestra ora appare in primo piano quando si condividono dati con Copilot. [Esplora file (problema noto)] Risolto: questo aggiornamento risolve un problema per cui Esplora file lampeggia brevemente in bianco quando si naviga tra le pagine. Questo problema potrebbe verificarsi dopo l’installazione di KB5070311 . [Networking] Risolto: questo aggiornamento risolve un problema per cui gli switch virtuali esterni perdono i binding della scheda di rete fisica (NIC) dopo il riavvio di un host. In questo caso, gli switch tornano alla modalità interna, con conseguente perdita di connettività di rete per le macchine virtuali e blocco delle normali operazioni del server. [PowerShell 5.1] Invoke-WebRequest ora include un prompt di conferma con un avviso di sicurezza sul rischio di esecuzione dello script. È possibile scegliere di continuare o annullare la richiesta. Per ulteriori dettagli, consultare CVE-2025-54100 e KB5074596: PowerShell 5.1: Impedire l’esecuzione di script da contenuti Web . Se hai installato aggiornamenti precedenti, il tuo dispositivo scaricherà e installerà solo i nuovi aggiornamenti contenuti in questo pacchetto.

Per maggiori informazioni e per conoscere le note di rilascio complete (inclusi i problemi noti), vi rimandiamo alle pagine dedicate (25H2 e 24H2, 23H2) sul portale del supporto Microsoft.

Ci sono delle build in distribuzione anche per Windws 10

Windows 10 è ufficialmente uscito di scena il 14 ottobre 2025 ma Microsoft ha offerto agli utenti la possibilità di aggiornarlo gratis ancora per circa un anno grazie al programma Extended Secutity Updates (ESU).

Per coloro che hanno sposato questo programma, continua la distribuzione di aggiornamenti “critici” sulle versioni più recenti di Windows 10 e, come avvenuto già nel mese di novembre, la storia si ripete anche a dicembre 2025.

Microsoft sta distribendo nuove build per la versione 21H2 (Windows 10 Enterprise and Education, IoT Enterprise e Enterprise multi-session) che per la versione 22H2 del sistema operativo: esse sono la 19044.6691 (per la versione 21H2) e la 19045.6691 (per la versione 22H2); in entrambi i casi, il codice aggiornamento è KB5071546 (trovate qua tutti i dettagli).

Come aggiornare Windows 11 e Windows 10

Tutte le nuove build di cui vi abbiamo parlato sono già disponibili al download per tutti gli utenti che eseguono le versioni supportate di Windows 11 e per coloro che hanno sposato il programma ESU con Windows 10: per ottenere i più recenti aggiornamenti relativi alla sicurezza, vi consigliamo di procedere con l’aggiornamento.

Per aggiornare gli ultimi due sistemi operativi di Microsoft all’ultima versione disponibile, basterà seguire i seguenti percorsi: