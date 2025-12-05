Per alcuni aspetti Microsoft è un’azienda piuttosto tradizionalista, almeno ciò è quanto sembra suggerire il design della finestra di dialogo Esegui in Windows, che da oltre due decenni ha un look quasi invariato.

Ma tutto prima o poi ha una fine e, a quanto pare, anche il design di questa componente del sistema operativo desktop di Microsoft è arrivato al capolinea: il team di sviluppatori del colosso di Redmond, infatti, ha avviato i test di un’interfaccia rinnovata che si possa adattare meglio a quella che è l’estetica generale di Windows 11.

Come potrebbe cambiare la finestra di dialogo Esegui di Windows 11

Ad annunciare il probabile imminente arrivo di una nuova interfaccia per la finestra di dialogo Esegui è stato phantomofearth su X, con un breve post nel quale ha allegato la seguente immagine:

Windows 11

Stando a quanto è stato reso noto dal leaker, questa nuova interfaccia è stata individuata nella build 26534 di Windows 11.

Sempre secondo phantomofearth, per impostazione predefinita gli utenti continueranno a visualizzare la vecchia finestra di dialogo Esegui mentre per attivare la nuova interfaccia sarà necessario andare nel menu delle Impostazioni, quindi entrare nella sezione Sistema, accedere alla schermata Avanzate e abilitare “Run dialog”.

Windows 11

In seguito a questo restyling, il prompt Esegui ottiene un’interfaccia decisamente più moderna e accattivante, tanto da ricordare un launcher, pur mantenendo quello che è stato il suo compito fin da quando è stato introdotto in Windows 95, ossia consentire agli utenti più esperti di avviare delle applicazioni con scorciatoie, come ad esempio “mspaint” per Microsoft Paint o “calc” per la calcolatrice.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Microsoft per scoprire quando la nuova interfaccia sarà implementata per tutti.

