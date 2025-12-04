WhatsApp per iOS, il client per gli iPhone di Apple della popolare app di messaggistica, ha recentemente ricevuto un nuovo aggiornamento minore per mettere a disposizione degli utenti una novità già segnalata nel changelog del precedente aggiornamento, distribuito solo pochi giorni fa.

Il team di sviluppo ha completato la distribuzione delle nuove funzionalità legate alle chiamate, inclusa la nuova scheda riprogettata e la possibilità di lasciare nota video/messaggio vocale per le chiamate rifiutate o senza risposta.

Nuovo aggiornamento di WhatsApp per iOS: ecco le novità

Nella giornata di ieri, a pochi giorni dall’arrivo della versione 25.35.72, WhatsApp per iOS ha ricevuto il nuovo aggiornamento alla versione 25.35.74 che ha mantenuto lo stesso changelog della versione precedente.

Nel changelog si parla di funzioni che “saranno introdotte nelle prossime settimane” ma, mentre il restyling della funzione Informazioni non è ancora stato messo a disposizione di tutti gli utenti, le modifiche relative alle funzioni di chiamata sono in distribuzione per tutti gli utenti con il più recente aggiornamento. Prima di analizzare cosa cambia, ecco la nota di rilascio relativa:

Nuove funzioni per le chiamate, tra cui la possibilità di lasciare un messsaggio vocale e una scheda chiamate riprogettata.

Scheda Chiamate riprogettata

La scheda Chiamate riprogettata era già stata messa a disposizione dei primi utenti in precedenza ma ora dovrebbe essere stata messa a disposizione di tutti. Il team di sviluppo ha optato per un design più pulito, con una barra degli strumenti subito sotto l’intestazione della scheda e l’elenco delle chiamate recenti in basso.

In alto a sinistra c’è un menù “Altro” che include le opzioni “Modifica” (per eliminare chiamate recenti dall’elenco) e “Chiamate programmate” che mostra l’elenco delle chiamate programmate dall’utente. In alto a destra c’è un pulsante “+” per avviare una nuova chiamata con link, una chiamata a un numero, una chiamata a un nuovo contatto o programmare una chiamata. Le chiamate possono includere fino a 31 partecipanti.

La barra degli strumenti, invece, include le funzioni Chiama (le opzioni disponibili sono “Nuovo link alla chiamata”, “Nuovo contatto” o la possibilità di selezionare fino a 31 contatti dalla rubrica), Programma (permette di programmare una chiamata con titolo, descrizione, orario di inizio e fine, tipo di chiamata), Tastierino (permette di chiamare un qualsiasi numero di telefono, purché sia associato a un account WhatsApp), Preferiti (è un’icona col cuore ma, nel caso in cui abbiate aggiunto alcuni contatti ai preferiti, prima vi spunteranno i loro avatar, come nel caso della seguente immagine).

Possibilità di lasciare una nota video o un messaggio vocale

Se effettuiamo una videochiamata o una chiamata e non riceviamo risposta (o la chiamata viene rifiutata), WhatsApp offre ora la possibilità di registrare una nota video (in caso di videochiamata) o di registrare un messaggio vocale (in caso di chiamata) per indicare il motivo della chiamata. Queste opzioni si aggiungono alle già esistenti “Annulla” e “Richiama”.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.