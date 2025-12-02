Il momento giusto per acquistare il nuovo Apple MacBook Air 15” è finalmente arrivato. Dopo mesi dal suo lancio, il modello equipaggiato con il potentissimo chip M4 e nella ricercata configurazione da 16GB di memoria unificata raggiunge un prezzo mai visto prima su Amazon, posizionandosi come un vero e proprio best buy per chi cerca prestazioni, design e un ecosistema solido. L’attuale promozione rappresenta un’opportunità eccezionale, con uno sconto che porta questo portatile a un minimo storico assoluto, rendendolo accessibile a un pubblico molto più vasto. Si tratta di una finestra temporale limitata per portarsi a casa una macchina progettata per il futuro, ottimizzata per l’intelligenza artificiale e capace di gestire carichi di lavoro impegnativi con un’efficienza energetica senza pari. Analizziamo nel dettaglio le specifiche che lo rendono un dispositivo di punta e i termini di questa imperdibile offerta.

La versione da 13″ resiste all’incredibile prezzo di 849€ in tutte le colorazioni: Acquista Apple MacBook Air 13″ M4 (2025) su Amazon a 849€ invece di 1.249€

Apple MacBook Air 15 M4: potenza e design a un nuovo livello

Il cuore pulsante di questo MacBook Air è il rivoluzionario chip Apple M4, una vera e propria dichiarazione di intenti da parte di Apple. La sua architettura, con una CPU a 10-core e una GPU a 10-core, garantisce una reattività fulminea in ogni operazione, dall’editing video 4K alla compilazione di codice, passando per il multitasking più spinto. Questa potenza è gestita con un’efficienza straordinaria, che si traduce in un’autonomia capace di coprire un’intera giornata lavorativa senza bisogno di ricariche. Il modello in offerta è dotato di 16GB di memoria unificata, una quantità ideale per assicurare fluidità anche con decine di applicazioni aperte e per garantire la longevità del dispositivo negli anni a venire.

Il display è un altro punto di forza indiscutibile: un pannello Liquid Retina da 15,3 pollici con tecnologia IPS e una risoluzione di 2880×1864 pixel. Con una luminosità di 500 nits e il supporto a un miliardo di colori, le immagini sono incredibilmente vivide, nitide e realistiche, rendendolo perfetto per professionisti della creatività e per chiunque ami godersi contenuti multimediali alla massima qualità. Il design, iconico e minimale, nella colorazione Mezzanotte, unisce eleganza e portabilità in uno chassis leggero e resistente.

Le specifiche chiave includono:

Processore: Chip Apple M4 (CPU 10-core, GPU 10-core, Neural Engine 16-core)

Memoria: 16GB di memoria unificata

Archiviazione: SSD ultraveloce da 256GB

Display: Liquid Retina da 15,3 pollici con True Tone

Sicurezza: Sensore Touch ID integrato nella tastiera

Connettività: Due porte Thunderbolt / USB 4, jack per cuffie, porta di ricarica MagSafe 3

Sistema Operativo: macOS, ottimizzato per le nuove funzionalità di Apple Intelligence

L’offerta da non perdere su Amazon

Questa promozione su Amazon rappresenta un’occasione più unica che rara. Il prezzo di listino di questo Apple MacBook Air 15” con M4 e configurazione da 16/256GB è fissato a €1.549, ma il prezzo precedente su Amazon era già interessante a €1.449. Oggi, grazie a uno sconto eccezionale, il prezzo crolla a soli €1.028,98.

Questo si traduce in un risparmio netto di ben €420,02 rispetto al prezzo precedente di Amazon, con uno sconto effettivo di quasi il 29%. È importante sottolineare che si tratta del minimo storico mai registrato per questa specifica configurazione, rendendo l’acquisto estremamente conveniente. L’offerta riguarda il modello nel colore Mezzanotte, uno dei più richiesti. La disponibilità è gestita direttamente da Amazon, il che garantisce spedizioni rapide e un eccellente servizio di assistenza post-vendita. Data l’entità dello sconto, è molto probabile che le scorte a questo prezzo si esauriscano rapidamente.

