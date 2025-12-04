IKEA non è un brand popolare soltanto nel settore dell’arredamento ma anche in quello dei dispositivi smart home e l’azienda svedese di tanto in tanto aggiorna il portafoglio di prodotti con nuovi device che possano aiutare gli utenti a rendere le loro case sempre più intelligenti.

All’inizio dello scorso mese IKEA ha annunciato diversi nuovi prodotti, caratterizzati dalla compatibilità con Matter, lo standard universale che punta a semplificare la connessione tra dispositivi smart di aziende diverse.

Ebbene, tali nuovi prodotti hanno iniziato a fare capolino negli store europei di IKEA.

La nuova gamma IKEA arriva in Europa

Ricordiamo che in sede di presentazione della sua nuova gamma di prodotti smart home, il produttore ha precisato che il loro esordio ufficiale sul mercato era in programma per l’inizio del 2026 ma, a quanto pare, l’azienda ha deciso di anticipare di qualche settimana l’arrivo dei device nei suoi negozi.

E così in Olanda sono stati avvistati la lampadina Kajplats LED bulb E27 da 470 lumen (disponibile a 7,99 euro) e il telecomando Bilresa (disponibile a 5,99 euro), quest’ultimo già apparso anche in Svezia.

In Spagna sono invece stati visti il sensore di movimento Myggspray Wireless (disponibile a 9,99 euro), il sensore Timmerflotte Temperature/Humidity (disponibile a 7,99 euro) e le lampadine Kajplats LED bulb E27 da 1.521 lumen (disponibili a 12,99 euro).

Ed ancora, in Germania sono stati avvistati il sensore Timmerflotte (a 9,99 euro), le lampadine Kajplats LED bulb E27 da 1.521 lumen (a 12,99 euro) e i telecomandi Bilresa con due tasti (a 4,99 euro) e con rotellina (a 7,99 euro).

In pratica, i nuovi prodotti smart home del popolare brand svedese potrebbero essere disponibili in tutta Europa in tempo per Natale.