Dopo anni di partership con Sonos, IKEA si prepara a inaugurare una nuova fase nel segmento audio domestico, un cambiamento significativo che segna l’addio agli speaker Wi-Fi Symfonisk, spesso apprezzati per la loro qualità ma criticati per i prezzi elevati, e l’arrivo di dispositivi Bluetooth molto più accessibili, pensati per la maggior parte delle persone.

A confermare questa nuova strategia è David Granath, Range Manager IKEA Svezia per l’illuminazione e l’elettronica di consumo, che ha spiegato come l’obbiettivo sia rendere l’esperienza sonora più semplice, immediata ed economica, senza sacrificare l’integrazione nell’arredamento che da sempre contraddistingue l’azienda svedese, grazie anche al supporto Matter.

Blomprakt è la prossima lampada-speaker di IKEA con tasto Spotify e supporto Matter

Il primo prodotto di questa nuova ondata si chiama Blomprakt, si tratta di una lampada speaker Bluetooth con una luce LED integrata a un prezzo inferiore ai 100 euro, un dettaglio importante se si considera che gli speaker Symfonisk, frutto della collaborazione con Sonos, partivano da circa 180 euro e arrivavano facilmente oltre i 250 euro nella versione lampada con speaker Wi-Fi.

Questa scelta riflette una chiara intenzione di IKEA, eliminare la complessità del Wi-Fi multiroom e puntare su tecnologie più alla portata di tutti, a confermarlo c’è la presenza del pulsante Spotify Tap, già visto sulla lampada speaker Bluetooth Vappedy lanciata nel 2022; basta un tocco per riprendere immediatamente la riproduzione di Spotify, anche senza bisogno di un abbonamento premium, premendolo di nuovo il sistema selezionerà un altro brano personalizzato. Anche senza l’utilizzo della piattaforma di streaming musicale in questione, la connessione Bluetooth permette di associare qualsiasi smartphone o tablet in pochi secondi.

Dal punto di vista tecnico i nuovi speaker di IKEA, incluso il modello Nattbad da 49,99 dollari annunciato il mese scorso, utilizzano il Bluetooth 5.3, questo consente una configurazione multi-speaker molto veloce, si possono mettere diversi dispositivi nella stessa stanza e abbinarli in modo che riproducano l’audio in sincrono.

Ovviamente non aspettatevi la stessa esperienza stereo o home theater offerta da Sonos, si tratta di un ascolto monofonico concepito per riempire l’ambiente di musica in modo semplice e senza troppe pretese; IKEA conferma anche la possibilità di condividere la connessione con due dispositivi contemporaneamente, utile per chi in casa utilizza più smartphone o tablet.

La fine della collaborazione con Sonos, annunciata ufficialmente a maggio, è stata descritta come una separazione amichevole, ma leggendo tra le righe emerge un motivo molto pratico, il costo. Il nuovo corso di IKEA punta a prezzi sempre inferiori ai 100 euro, con l’obiettivo di democratizzare l’audio domestico e di proporre soluzioni versatili che si integrino con facilità nell’arredamento.

Questa strategia è destinata a consolidarsi rapidamente, la nuova lampada speaker Blomprakt arriverà a ottobre, mentre già da gennaio potrebbero arrivare fino a dieci nuovi altoparlanti Bluetooth, alcuni dei quali saranno il frutto della collaborazione con la designer Tekla Evelina Severin, che aveva già lavorato a diversi progetti di design per IKEA.

Tutti i nuovi dispositivi saranno compatibili con Matter, segnando quello che a tutti gli effetti può essere considerato il più importante passo avanti compiuto dall’azienda in questo ambito; l’obbiettivo è chiaro, ovvero rendere la tecnologia per la casa più aperta, semplice e accessibile, abbattendo le barriere d’ingresso che per anni hanno tenuto lontane molte persone dal mondo smart.

Non si tratta di aggiungere tecnologia tanto per, ma di creare prodotti che rispondano a esigenze reali e che migliorino concretamente la vita quotidiana. Uno dei capisaldi di questa nuova fase sarà l’hub DIRIGERA, che è già diventato Matter Controller e Matter bridge, questo significa che non solo potrà gestire dispositivi di altri brand compatibili con lo standard in questione, ma garantirà anche la retrocompatibilità dei dispositivi IKEA già in commercio, oltre che la configurazione dei nuovi.

La nuova gamma sarà di dispositivi sarà quindi pensata per offrire soluzioni ben integrate, di alta qualità e a prezzi contenuti, come spiegato da Granath:

Integrare Matter nei nostri prodotti significa compiere un grande passo nella giusta direzione, offrendo compatibilità tra i marchi e riducendo la soglia di accesso per le persone.

L’azienda sottolinea inoltre come l’esperienza accumulata in otto anni di partnership con Sonos sia stata preziosa, sia nello sviluppo dei prodotti sia nella gestione della catena di fornitura, ora IKEA vuole mettere a frutto queste competenze per creare speaker semplici da usare, belli da vedere e soprattutto più accessibili.

Nel frattempo, se state cercando un altoparlante facile da usare, economico e integrabile in casa, il modello Nattbad e il prossimo Blomprakt rappresentano il primo assaggio di quello che sarà il prossimo capitolo dell’audio firmato IKEA.