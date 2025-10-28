L’offerta IKEA nel settore smart home si arricchisce di un nuovo dispositivo: stiamo parlando di Blomprakt Bluetooth, una lampada con altoparlante integrato che sbarca sul mercato a livello globale.

Si tratta di una lampada che si caratterizza per un design molto particolare, con la possibilità di regolare l’angolazione della luce e con uno speaker Bluetooth integrato per la riproduzione dei propri contenuti preferiti (è sufficiente abbinarla ad uno smartphone, un computer o un altro dispositivo).

Il design e le principali caratteristiche di IKEA Blomprakt Bluetooth

Presentata in estate, questa nuova lampada di IKEA è ora disponibile anche nel nostro Paese, ove viene venduta a 49,95 euro in tre colorazioni (nera, azzurra e beige).

A dire di IKEA, il design della lampada Blomprakt Bluetooth è stato pensato per renderla versatile, potendo essere posizionata facilmente a diverse angolazioni in base alle proprie esigenze (grazie alle doppie fessure per i cavi presenti sulla base, mantiene sempre il suo aspetto piacevole).

Tra le principali caratteristiche di IKEA Blomprakt Bluetooth troviamo un comodo pulsante per regolare l’intensità della luce e creare un’atmosfera perfetta per ogni occasione, un suono pulito e potente, il supporto alla modalità multi-cassa (può essere collegata via Bluetotth ad altri speaker) e la funzione Spotify Tap, che permette di riprodurre facilmente i propri brani preferiti (in quanto è sufficiente premere il pulsante e la musica ripartirà da dove si era lasciata) e di trovarne di nuovi in base alla propria cronologia di ascolto.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate saperne di più sulla nuova lampada di IKEA o volete acquistarla, non dovete fare altro che seguire questo link che vi porterà sul sito ufficiale.