Da IKEA arriva un nuovo dispositivo dedicato a coloro che desiderano rendere le proprie case sempre più smart: stiamo parlando della serie di telecomandi IKEA Bilresa, che proprio in queste ore è sbarcata in Europa.

Al momento disponibili soltanto nei negozi della popolare azienda in Svezia e sul sito svedese, questi telecomandi erano già apparsi in Rete all’inizio dell’anno ma solo ora sono stati ritenuti pronti per la commercializzazione.

Le principali caratteristiche dei telecomandi IKEA Bilresa

Sono due le versioni del nuovo telecomando di IKEA per la smart home: la prima può contare su un doppio pulsante mentre la seconda presenta una rotellina di scorrimento.

I telecomandi IKEA Bilresa possono essere usati per accendere o spegnere i prodotti smart home connessi, oltre che per regolare l’intensità di una luce smart o per attivare una scena preimpostata. Per il loro funzionamento è richiesto l’hub IKEA Dirigera e non manca la compatibilità con il sempre più popolare standard Matter (ciò significa che possono integrarsi con un’ampia gamma di ecosistemi smart home).

IKEA Bilresa

Il produttore consente agli utenti di acquistare le due versioni del telecomando sia singolarmente che in una confezione con tre unità mentre le colorazioni tra cui sarà possibile scegliere sono tre (bianca, rossa e verde).

IKEA Bilresa

Per quanto riguarda i prezzi, il set singolo di IKEA Bilresa dovrebbe essere venduto a 4,99 euro (doppio pulsante) o 6,99 euro (rotellina) mentre quello da tre unità a 14,99 euro (doppio pulsante) o 19,99 euro (rotellina).

IKEA dovrebbe lanciare i nuovi telecomandi Bilresa anche in altri Paesi già nel corso delle prossime settimane e sarà interessante scoprire se tali prezzi saranno confermati pure per l’Italia.

Potrebbe interessarti: