Anker continua ad espandere il proprio sconfinato ecosistema di accessori e questa volta lo fa rimpolpando le fila della propria linea di accessori professionali con la Nano Docking Station (13-in-1), un dispositivo pensato per semplificare la gestione delle connessioni su desktop. La novità principale di questa dock sta nella presenza di un hub rimovibile a 6 porte, una soluzione che unisce flessibilità e design compatto. Scopriamola nel dettaglio.

Ecco l’hub rimovibile di Anker che punta tutto sulla flessibilità

Rispetto al precedente modello Anker 575 (13-in-1), la nuova Nano Docking Station introduce un’evoluzione significativa ovvero che una parte del sistema può essere staccata e utilizzata come mini hub portatile. Questo modulo compatto include una porta USB-C da 5 Gbps (7,5 W), una USB-A da 5 Gbps (4,5 W), slot SD/TF 3.0, e una porta HDMI 4K a 60 Hz. È presente anche un ingresso USB-C da 100 W e un’uscita massima di 85 W per la connessione al dispositivo host.

Una volta ricollegato alla dock principale, l’hub viene circondato da una striscia luminosa attivabile con un pulsante, un dettaglio estetico e funzionale che serve a sottolinearne l’attività. Le dimensioni restano contenute: appena 8,0 x 4,2 cm per un peso di 36 grammi.

Connettività completa e triplo schermo 4K

La base principale della Nano Docking Station offre un set di porte pensato per soddisfare qualsiasi esigenza. Troviamo due porte USB-A da 480 Mbps (2,5 W), una porta USB-C da 10 Gbps (7,5 W), una porta Ethernet Gigabit e un jack audio da 3,5 mm.

Sul fronte video, la dock include due port HDMI 4K a 60 Hz e una DisplayPort 4K a 60 Hz, consentendo di collegare fino a tre monitor simultaneamente.

C’è però una differenza tra i sistemi operativi: mentre gli utenti Windows possono estendere lo schermo su tre display diversi, i dispositivi macOS mostrano lo stesso contenuto su tutti i monitor esterni. Completano la dotazione un ingresso di alimentazione da 140 W e una porta USB-C upstream da 10 Gbps (100 W) dedicata al collegamento con il computer principale.

Le dimensioni complessive della dock sono di 14,2 x 4,5 x 9,5 cm, con un peso di circa 407 grammi. È un formato compatto ma stabile, pensato per un utilizzo su scrivania, capace di gestire un’intera postazione di lavoro con un solo cavo.

Prezzo e disponibilità

La Anker Nano Docking Station è già disponibile negli Stati Uniti al prezzo di 119,99 dollari, in offerta di lancio rispetto al prezzo di listino di 149,99 dollari.

L’acquisto sul sito ufficiale di Anker include anche un cavo USB-C a USB-C da 100 W e 3 metri in omaggio. Non è ancora chiaro quando l’accessorio arriverà nei mercati europei, ma considerando il successo delle precedenti soluzioni di Anker, è probabile che la distribuzione internazionale non tardi ad arrivare.

Con questa nuova dock, Anker punta a offrire una soluzione modulare e versatile, adatta sia ai professionisti che lavorano con più monitor sia a chi cerca un hub compatto da portare con sé, in grado di adattarsi alle diverse esigenze di produttività quotidiana.