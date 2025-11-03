Anker continua a espandere la propria linea di prodotti dedicati alla sicurezza domestica smart con l’arrivo in Europa della nuova eufyCam S4, una telecamera per esterni che punta tutto su intelligenza artificiale, qualità dell’immagine e autonomia, proponendosi come una delle soluzioni più complete nel segmento consumer. Dopo il debutto avvenuto a settembre, la nuova eufyCam S4 è ufficialmente disponibile su Amazon e sul sito ufficiale dell’azienda, con prezzi a partire da 299 euro per la singola unità.

Design modulare e dotazione tecnica di fascia alta per la nuova Anker eufyCam S4

La eufyCam S4 si distingue subito per la sua architettura a doppia telecamera: nella parte superiore trova posto un modulo 4K con campo visivo di 130° e apertura f/1.6, montato su una testa motorizzata capace di ruotare di 180° e inclinarsi di 30°. Sotto di essa invece si trova una telecamera PTZ con doppi obbiettivi 2K, in grado di offrire uno zoom ibrido 8x, una panoramica completa a 360° e un’inclinazione di 70°, così da monitorare senza interruzioni anche gli ambienti più complessi.

Anker ha puntato molto anche sull’intelligenza artificiale, integrando funzioni di tracciamento automatico dei movimenti, inquadratura intelligente e un sistema di riconoscimento multiplo che adatta l’inseguimento in tempo reale in presenza di più persone. Il risultato, stando a quanto dichiarato dal brand, è una sorveglianza fluida e costante, ideale per chi vuole tenere sotto controllo cortili, giardini o ingressi senza perdere alcun dettaglio.

Come da tradizione per la linea eufyCam, anche la S4 punta sulla visione notturna a colori grazie a quattro faretti LED e alla tecnologia Starlight, che permette di catturare immagini nitide e dettagliate anche con poca luce; a questo si aggiunge una batteria sostituibile da 10.000 mAh, pensata per semplificare la manutenzione e prolungare la vita del dispositivo nel tempo.

Un altro elemento interessante è la presenza di un pannello solare rimovibile da 5,5 W, che secondo Anker consente di garantire un giorno di autonomia completa con appena un’ora di ricarica solare, rendendo la telecamera una scelta ideale per installazioni in spazi aperti o in zone non servite da prese di corrente.

La eufyCam S4 è compatibile con la HomeBase S380, che funge da centro di controllo locale e abilita funzioni aggiuntive come il riconoscimento facciale, il tracciamento incrociato tra più telecamere e la gestione avanzata dei dati in locale, senza dover dipendere dai servizi cloud.

Sul fronte della registrazione, troviamo una memoria eMMC integrata da 32 GB, espandibile fino a 256 GB tramite microSD, oltre alla possibilità di registrare in continuo 24 ore su 24 e di sfruttare la funzione istantanea intelligente per catturare in tempo reale gli eventi rilevanti dai sensori radar e PIR, capaci di distinguere persone e veicoli. Naturalmente non mancano sirena integrata e luci di avvertimento per scoraggiare eventuali intrusioni.

Come accennato, la nuova Anker eufyCam S4 è già disponibile per l’acquisto nelle seguenti configurazioni:

299 euro per la telecamera singola

699 euro per il kit con due telecamere e HomeBase S380

1.099 euro per il pacchetto con quattro telecamere e HomeBase S380

Con eufyCam S4 Anker porta anche in Italia una telecamera che unisce tecnologia di tracciamento avanzata, autonomia energetica e registrazione locale, offrendo una soluzione potente ma facile da gestire senza costi di abbonamento. Gli utenti europei attenti alla sicurezza domestica hanno quindi una nuova opzione di alto livello, in grado di adattarsi a diversi scenari d’uso, dal controllo del giardino alla sorveglianza di accessi e vialetti, con la qualità 4K e l’affidabilità tipica dell’ecosistema eufy.

Acquista Anker eufyCam S4 sul sito ufficiale

Acquista Anker eufyCam S4 su Amazon