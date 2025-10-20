Dopo il debutto negli Stati Uniti, Anker lancia ufficialmente in Europa il suo nuovo Prime 160 W, un caricatore compatto e potente che unisce tre porte USB-C, un display touch intelligente e la possibilità di gestire le impostazioni tramite app.

Il nuovo modello rappresenta una delle soluzioni più versatili della gamma Anker: parliamo di un dispositivo pensato per chi viaggia spesso o lavora con più dispositivi contemporaneamente, ma non vuole rinunciare alla praticità di un caricatore compatto. Eccolo nel dettaglio.

Anker Prime 160 W sbarca anche in Europa

Il Prime 160 W è pubblicizzato da Anker come un caricatore “grande quanto una custodia di AirPods”, e in effetti le dimensioni lo confermano: 65 x 52 x 35 mm per un peso di circa 220 grammi.

Il corpo è realizzato in plastica lucida, con angoli stondati e finiture opache sui bordi, richiama lo stile della gamma Prime. Il design resta minimal ma comunque funzionale, e l’elemento distintivo è sicuramente il display touch frontale, una caratteristica insolita per un caricatore.

Ma a differenza di quanto si vede sul mercato, lo schermo non serve solo a mostrare la potenza erogata, ma consente anche di cambiare modalità di ricarica direttamente dal dispositivo, senza bisogno di intervenire dall’app.

Il Prime 160 W offre tre porte USB-C, in grado di gestire contemporaneamente fino a 160 watt complessivi di potenza. L’allocazione dell’energia varia a seconda del numero di dispositivi collegati.

In modalità a tre porte, la potenza viene distribuita in modo predefinito con 100 W sulla porta principale (C1) e 30 W sulle altre due (C2 e C3).

In alternativa, è possibile selezionare una configurazione diversa, 70 W + 70 W + 20 W, utile per caricare due laptop e uno smartphone senza sbilanciare il carico.

Se invece si utilizza una sola porta, ciascuna può arrivare fino a 140 W, sfruttando lo standard USB Power Delivery 3.1.

Display interattivo e controllo via app

Come accennato, uno dei punti di forza del prodotto è indubbiamente il piccolo display touch frontale che è in grado di mostrare in tempo reale i dati di potenza per ciascuna porta, le temperature interne e i parametri di sicurezza.

Ma, come detto, non finisce qui in quanto è anche possibile modificare le impostazioni di uscita e scegliere tra le diverse modalità di distribuzione della potenza.

Per una gestione più completa del dispositivo è sempre possibile affidarsi alla companion app di Anker, che aggiunge ulteriori funzioni come la regolazione della luminosità dello schermo, il timer di spegnimento del display, la scelta della lingua dell’interfaccia e la selezione rapida dei profili di ricarica personalizzati.

Sicurezza e gestione termica avanzata

Come molti altri prodotti Anker, anche il Prime 160 W integra la tecnologia ActiveShield 4.0, il quale è un sistema di monitoraggio termico tridimensionale che controlla in tempo reale temperatura, voltaggio e corrente. Questo permette di prevenire surriscaldamenti e mantenere le prestazioni stabili nel tempo.

Secondo i dati dichiarati dall’azienda stessa, il caricatore è in grado di portare un MacBook Pro 16” da 0 al 50% in circa 24 minuti, un risultato in linea con i migliori modelli di fascia alta sul mercato.

In termini di compatibilità, il dispositivo supporta tutti i principali protocolli di ricarica rapida, tra cui PD 3.1, PPS e QC, risultando quindi adatto non solo per laptop e tablet, ma anche per smartphone Android e iPhone di ultima generazione.

Prezzo e disponibilità

Anker Prime 160 W è già disponibile sul sito ufficiale del marchio e su Amazon al prezzo di 129 euro (ancora non disponibile in Italia al momento della stesura di questo articolo), insieme ad altri accessori della stessa linea Prime, tra cui il Power Bank da 26.000 mAh e 300 W, il dock 14-in-1 e la stazione di ricarica wireless magnetica 3-in-1.

Anker Prime 160 W su Amazon

Con il Prime 160 W, Anker punta chiaramente al pubblico che cerca potenza e compattezza nello stesso prodotto; una categoria in forte crescita visto come ormai la maggior parte delle persone possieda più dispositivi elettronici, magari dello stesso ecosistema, che necessitano di essere ricaricati quotidianamente.

Un segmento che l’azienda punta a intercettare per proseguire il proprio successo in Europa, dove da anni è uno dei brand di riferimento.