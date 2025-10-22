Anker presenta oggi in Italia la nuova generazione di prodotti della linea Prime, composta da dispositivi per la ricarica rapida, intelligente e sicura. La nuova lineup è pensata soprattutto per pendolari, viaggiatori e creatori di contenuti, e include power bank ad alte prestazioni, caricabatterie GaN multiporta, dock station e soluzioni wireless di nuova generazione: tutti prodotti basati sulle più avanzate tecnologie del marchio. Andiamo a scoprirli insieme.

Anker lancia la nuova generazione di prodotti Prime per la ricarica

Arrivano in Italia i nuovi prodotti della linea Anker Prime, progettati per eliminare le frustrazioni quotidiane legate alla ricarica dei dispositivi. I nuovi accessori offrono una combinazione di velocità, sicurezza e controllo, tra soluzioni di ricarica portatili, wireless e da postazione di lavoro: sono realizzati con le tecnologie più avanzate, come Qi 2.2 25W, GaNPrime 2.0, PowerIQ 5.0, ActiveShield 5.0, Turboboost e AnkerSense View.

La prima citata è una novità lanciata proprio in queste ore: è integrata nel nuovo Anker Prime 3-in-1 Charging Station e in Anker Prime Caricatore Auto MagSafe, che vedremo più giù. Qi 2.2 è l’ultimo aggiornamento dello standard globale per la ricarica wireless sviluppato dal Wireless Power Consortium (WPC), e si basa sull’allineamento magnetico per una ricarica più veloce (fino a 25 W), efficiente e sicura. Nei dispositivi con Qi 2.2, Anker integra il sistema TEC Air Cooling (termoelettrico + ventola assistita), garantendo una velocità di ricarica stabile e proteggendo al contempo la salute della batteria dal surriscaldamento. Il WPC si prepara a introdurre standard di potenza ancora più elevati, come i 50 W previsti per il 2027, mentre Anker si porta avanti con la tecnologia di raffreddamento attivo.

I nuovi prodotti Anker Prime disponibili da subito in Italia

Anker Prime Power Bank

Anker Prime Power Bank offre una capacità di 26.250 mAh, risultando al contempo più piccolo del 17% e più leggero del 10% rispetto ai modelli precedenti. Offre una potenza di uscita da leader del settore ed è in grado di ricaricare contemporaneamente due notebook e uno smartphone: la tecnologia a doppio ingresso raggiunge il 50% in 13 minuti e l’80% in 39 minuti.

È disponibile da subito su Amazon al prezzo consigliato di 199,99 euro, ma con il coupon ANKERPRIME20 potete ottenere uno sconto del 20% (scendendo a 159,99 euro).

Anker Prime Docking Station

La nuova Anker Prime Docking Station include 14 porte, supporto per triplo display (fino a combinazioni 8K/4K/4K) su notebook macOS o Windows e ricarica upstream fino a 140 W. Integra un display intelligente con integrazione dell’app PC che consente monitoraggio in tempo reale, diagnostica e aggiornamenti firmware, mentre ActiveShield 3.0 e la ventola integrata garantiscono affidabilità nelle prestazioni.

È disponibile da subito su Amazon al prezzo consigliato di 349,99 euro. Anche qui potete sfruttare il coupon ANKERPRIME20 per avere uno sconto del 20%, scendendo a 279,99 euro (attualmente ancora meglio, a 270,39 euro).

Anker Caricatore USB-C Prime 250W

Si tratta di un caricabatterie da scrivania di nuova generazione, con 250 W totali su 6 porte (4 USB-C e 2 USB-A). Propone fino a 140 W per MacBook Pro tramite PD 3.1, e include un display LCD da 2,26 pollici che consente il monitoraggio in tempo reale e un pulsante per la gestione dell’energia.

Il nuovo caricabatterie è disponibile all’acquisto su Amazon al prezzo consigliato di 159,99 euro, ma con il coupon ANKERPRIME25 potete scendere fino a 119,99 euro (25% di sconto).

Anker Prime Caricatore Auto MagSafe Qi2 25W

Il nuovo Caricatore Auto MagSafe con tecnologia Qi 2.2 offre una ricarica rapida ed è dotato di sistema di raffreddamento attivo TEC. Propone una maggiore stabilità magnetica, illuminazione ambientale e doppia porta per la ricarica in auto.

Il nuovo caricabatterie da auto è disponibile da ora su Amazon al prezzo consigliato di 79,99 euro. Con il coupon ANKERPRIME20 potete avere uno sconto del 20%, scendendo a 63,99 euro.

Anker Prime da USB-C a USB-C cavo 240W

Il nuovo cavo Anker Prime USB-C/USB-C è stato progettato per durata (oltre 300.000 piegamenti) e sostenibilità (materiale intrecciato 100% riciclato). Supporta ricarica rapida 240 W PD e trasferimento dati USB 2.0.

È disponibile su Amazon al prezzo consigliato di 24,99 euro (90 cm) e di 29,99 euro (180 cm), ma potete scendere a rispettivamente 18,74 euro e 22,49 euro sfruttando il coupon ANKERPRIME25 (sconto del 25%).

I nuovi prodotti Anker Prime in arrivo in Italia

Anker Prime Charger 160W

Anker Prime Charger è un nuovo caricabatterie multiporta e risulta il più compatto al mondo con potenza di 160 W. Offre una densità di potenza doppia rispetto al precedente da 140 W e propone tre porte USB-C che supportano 140 W ciascuna (con output totale di 160 W): può ricaricare simultaneamente MacBook Pro 16″, iPhone 16 Pro Max e iPad Pro 11″. PowerIQ 5.0 gestisce la distribuzione dinamica dell’energia, mentre Smart Display e applicazione offrono non solo dati in tempo reale, ma anche modalità personalizzabili e aggiornamenti futuri.

Il nuovo caricabatterie sarà disponibile entro la fine di ottobre al prezzo consigliato di 129,99 euro.

Anker Prime 3-in-1 Charging Station

Si tratta del primo caricabatterie wireless Qi2 25W al mondo con raffreddamento attivo e display integrato. Può ricaricare un iPhone 17 Pro al 50% in 22 minuti e include raffreddamento termo-elettrico AirCool e tre modalità adattive: Ice Mode per la massima dissipazione, Sleep Mode per la ricarica silenziosa notturna e Boost Mode per l’uso efficiente di tutti i giorni. Integra un display HD che mostra la potenza erogata e la temperatura dei dispositivi.

La nuova Charging Station 3-in-1 della linea Anker Prime sarà disponibile all’acquisto entro la fine di ottobre al prezzo consigliato di 159,99 euro.

Anker Prime Power Bank 20K 220W

Anker lancia un nuovo power bank compatto ma generoso (20.000 mAh), con output totale fino a 220 W (porta singola 140 W). Integra un display intelligente e supporta la ricarica rapida da 100 W e la connessione all’app per aggiornamento OTA e gestione dell’energia.

Anker Prime Power Bank 20K 220W sarà disponibile tra novembre e dicembre 2025 al prezzo consigliato di 149,99 euro.

Anker Prime Charging Base

Chiudiamo la lunga lista di novità con Anker Prime Charging Base, dock 4-in-1 per la ricarica veloce fino a 150 W, con 3 porte USB e 1 pogo pin. Offre ricarica wireless per power bank Anker compatibili, con indicatore LED intelligente e monitoraggio tramite app.

Sarà disponibile tra novembre e dicembre 2025 al prezzo consigliato di 99,99 euro.