Anker amplia la sua linea audio con le nuove Soundcore C50i, cuffie open-ear che arrivano ufficialmente sul mercato statunitense con diverse novità rispetto al modello precedente. L’azienda ha spiegato di voler puntare su un design più leggero e confortevole, un’autonomia estesa e funzioni avanzate come la traduzione simultanea e il supporto al codec LDAC per l’audio ad alta risoluzione.

Soundcore C50i sfoggiano un nuovo design, funzioni avanzate e tanta autonomia

Partendo dal design, le Soundcore C50i mantengono il concetto open-ear, ma adottano un rinnovato design che l’azienda denomina Flexible Open-Ring Design che è stato pensato per garantire un aggancio più saldo e naturale all’orecchio. Come potete notare, ogni auricolare è composto da una struttura a C in titanio a memoria di forma, che collega l’altoparlante alla batteria, adattandosi alla curvatura dell’orecchio per una vestibilità stabile anche durante l’attività fisica.

Il peso è stato ulteriormente ridotto: 5,5 grammi per auricolare, contro i 5,8 grammi del modello precedente. Questo li rende più comodi anche durante sessioni prolungate.

Audio potenziato con LDAC e bassi più profondi

Sotto la scocca, le C50i integrano driver dinamici da 12 mm con risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz. Anker afferma di aver perfezionato la taratura dei bassi, offrendo una resa sonora più profonda e bilanciata.

La novità più importante è il supporto al codec LDAC, che consente la trasmissione di audio in alta risoluzione via Bluetooth, mantenendo una maggiore fedeltà rispetto ai codec standard. Le cuffie supportano inoltre la connessione multipoint tramite Bluetooth 6.0, permettendo di collegarsi a due dispositivi contemporaneamente, e utilizzano algoritmi di intelligenza artificiale per la cancellazione del rumore nelle chiamate.

Un’altra funzione inedita ed esclusiva di questo modello è la traduzione in tempo reale: questo permette alle C50i di tradurre conversazioni in oltre 100 lingue, aprendo così la strada a un uso versatile in contesti internazionali o di viaggio.

Migliore resistenza e autonomia

Rispetto alle C40i, le nuove C50i ottengono una certificazione IP55, che garantisce protezione contro polvere e schizzi d’acqua, un passo avanti rispetto al vecchio grado IPX4. Ogni auricolare integra un pulsante fisico per il controllo della riproduzione e delle chiamate, oltre a una porta USB-C per la ricarica rapida.

Sul fronte autonomia, Anker dichiara fino a 7 ore di ascolto continuo con una singola carica e 28 ore complessive utilizzando la custodia di ricarica, un miglioramento netto rispetto alla generazione precedente.

Prezzo e disponibilità

Disponibili su Amazon USA e sullo store ufficiale Soundcore, le C50i vengono lanciate a un prezzo di 69,99 dollari, ma per un periodo limitato gli utenti Prime possono acquistarle a 55,99 dollari. Un prezzo inferiore rispetto ai 119,99 dollari delle precedenti C40i, nonostante gli evidenti miglioramenti hardware e software.

Al momento della stesura di questo articolo, le cuffie non sono ancora disponibili su Amazon Italia ma, come annunciato da Anker stessa, arriveranno nelle prossime settimane, probabilmente in concomitanza con l’inizio della stagione natalizia.

Il lancio delle Soundcore C50i conferma la volontà di Anker di consolidare la propria posizione anche nel segmento degli auricolari open-ear, sempre più apprezzati per comfort e sicurezza d’uso in ambienti esterni, e proposti come alternativa ai marchi più blasonati, e costosi, come Suunto, Bose, Sony e Shokz, per citarne alcuni.