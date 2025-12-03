Il panorama dello streaming nostrano, già affollato e in continua mutazione, si prepara ad accogliere un nuovo protagonista di peso: HBO Max. Il debutto italiano è fissato per il 13 gennaio e segna l’arrivo ufficiale dell’app che riunirà in un unico contenitore tutta l’offerta di Warner Bros Discovery, una mossa che di fatto chiude un’era (quella dei contenuti HBO distribuiti tramite accordi locali) e ne apre un’altra, molto più centralizzata e coerente con la strategia globale del gruppo.

Parliamo ovviamente di uno dei marchi che più hanno influenzato l’evoluzione delle serie TV moderne, trasformando quelli che una volta erano i telefilm in prodotti di altissimo livello con titoli come I Soprano, The Wire, Sex and the City, Il Trono di Spade o True Detective.

HBO Max si prepara allo sbarco nel Bel Paese

L’arrivo in Italia di HBO Max consentirà al pubblico di accedere a un catalogo che include le produzioni HBO, Warner Bros Pictures, Warner Bros Television, DC Universe, Max Originals, Eurosport e altri contenuti del gruppo, tutto direttamente tramite l’app ufficiale.

È interessante notare come la piattaforma porterà con sé anche produzioni italiane originali: il primo titolo sarà Portobello, la serie diretta da Marco Bellocchio e interpretata da Fabrizio Gifuni, dedicata alla vicenda giudiziaria di Enzo Tortora, disponibile dal 20 febbraio. È già in lavorazione inoltre una serie sul caso di Melania Rea con Maria Esposito, ulteriore segnale della volontà di costruire un’identità forte anche sul mercato locale.

Per quanto riguarda i prezzi, HBO Max arriverà con tre piani mensili: 5,99 euro per il piano Base con pubblicità, 11,99 euro per lo Standard e 16,99 euro per il Premium, che è l’unico a offrire streaming in 4K HDR con Dolby Atmos e fino a quattro dispositivi simultanei (qualità Full HD su 2 dispositivi per gli altri due piani).

Un dettaglio significativo riguarda i limiti al download per la visione offline (0 per il piano Base, 30 per quello Standard e 100 per il Premium), un vincolo introdotto per la prima volta in questo settore e che dovrebbe spingere gli utenti a orientarsi sui piani più alti.

A questi abbonamenti si aggiunge il pacchetto Sport da 3 euro al mese, che include i canali Eurosport e garantirà accesso completo alla copertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. L’app sarà disponibile praticamente ovunque, smartphone, tablet, PC, smart TV, set top box e console da gioco.

La questione più delicata, e per molti anche la più urgente, riguarda però il futuro delle serie HBO attualmente presenti su Sky e NOW; l’accordo tra Sky e HBO scadrà il 31 dicembre 2025 e questo comporterà una progressiva riduzione dei titoli in esclusiva sulle piattaforme del gruppo Comcast. Sky potrà continuare a trasmettere soltanto le nuove stagioni di serie già esistenti e già presenti in catalogo, mentre tutte le nuove produzioni saranno riservate esclusivamente a HBO Max.

Per capirlo meglio bastano alcuni esempi: The Last of Us, quando arriverà la terza stagione nel 2027, sarà visibile sia su Sky/NOW che su HBO Max, House of the Dragon è confermata nel palinsesto Sky per il 2026, così come continueranno ad essere disponibili per il prossimo anno anche Euphoria e The White Lotus.

Diverso il discorso per le novità assolute, come A Knight of the Seven Kingdoms o la serie di Harry Potter prevista per il 2027, che saranno accessibili unicamente su HBO Max e non approderanno sulle piattaforme Sky.

Mentre HBO Max fa il suo ingresso ufficiale nel mercato italiano con un forte investimento mediatico, il futuro della stessa Warner Bros Discovery appare tutt’altro che stabile; il gruppo si trova al centro di una complessa trattativa che coinvolge Apple, Netflix, Paramount e Comcast, tutte interessate ad acquisire il vastissimo catalogo. Si tratta di una partita che potrebbe ridisegnare il panorama dello streaming globale, sia per il peso delle IP coinvolte (da Batman e Superman al mondo di Harry Potter, passando per Dune, Looney Tunes, Friends e The Big Bang Theory), sia per le strategie dei potenziali acquirenti.

Netflix per esempio punta a espandere il proprio patrimonio di contenuti premium, Paramount tenta la via della fusione per garantirsi una sopravvivenza più solida, mentre Comcast mira a consolidare la propria offerta integrando nuovi asset in modo capillare.

Uno scenario, dunque, ancora in divenire, HBO Max approda in Italia mentre il suo destino potrebbe essere già scritto altrove. Non è escluso che in futuro la piattaforma finisca per confluire proprio in uno dei servizi dei pretendenti, e questo aprirebbe a situazioni paradossali come il possibile ritorno di alcune serie su Sky proprio attraverso accordi successivi.

Le prossime settimane saranno decisive per capire chi si aggiudicherà il gruppo e, soprattutto, come cambierà la distribuzione dei contenuti nei vari mercati internazionali. Quel che è certo è che il pubblico italiano, almeno per il momento, guadagna un nuovo attore importante nel già competitivo mondo dello streaming.