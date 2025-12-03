Tra gli appuntamenti di fine anno è ormai una tradizione consolidata quella di condividere il proprio “anno musicale”, ovvero il riepilogo personalizzato di ciò che si è ascoltato nei mesi precedenti. Se Spotify Wrapped è stato il primo a rendere virale questo format, oggi ci sono anche altre piattaforme che vogliono cavalcare questo trend. È il caso di YouTube Music Recap (lanciato in anticipo, a fine novembre) e ora anche le relative versioni di Amazon Music e Apple Music. Si tratta di Amazon Music Delivered e Apple Music Replay che raccontano, tramite playlist, statistiche, classifiche e curiosità, non solo cosa ogni singolo utente ha ascoltato, ma anche come, quando e quanto.

Amazon Music Delivered 2025

Amazon Music ha ufficialmente rilasciato la nuova edizione di “Delivered”, la funzione che mostra agli abbonati i brani, gli artisti e i podcast più ascoltati durante l’anno. Tra i dati forniti c’è anche la richiesta più frequente fatta tramite Alexa, un dettaglio curioso che riflette l’integrazione sempre più stretta tra musica e comandi vocali. La funzione, introdotta per la prima volta nel 2024, quest’anno si arricchisce di un elemento inedito e divertente, ovvero la creazione di un festival musicale fittizio basato sui gusti personali dell’utente. Ogni ascoltatore riceve un poster digitale che simula una lineup di artisti, come se fosse il cartellone di un vero evento live.

Accanto alla recap personale, Amazon Music propone anche una sezione “Best of 2025” che raccoglie i contenuti più popolari dell’anno tra tutti gli utenti della piattaforma. Tra gli artisti più presenti ci sono nomi del calibro di Taylor Swift, Geese e Bad Bunny, a conferma di una tendenza globale che fonde pop internazionale e proposte emergenti.

Apple Music Replay 2025

Anche Apple Music ha aggiornato e rilanciato in queste ore la sua funzione di fine anno. Si tratta di Replay, uno strumento introdotto nel 2019 e progressivamente potenziato, che oggi si presenta in una veste più completa e coinvolgente.

Oltre a elencare le canzoni, gli artisti e gli album più ascoltati, Apple Music Replay offre una serie di nuove sezioni pensate per raccontare l’identità musicale dell’utente in modo più completo. Tra le novità ci sono Discovery, che segnala gli artisti scoperti per la prima volta nel 2025, Loyalty, che mette in evidenza quelli ascoltati con maggiore costanza nel tempo, e Comebacks, che indica quali nomi sono tornati dopo una lunga assenza nella propria rotazione di ascolto.

Replay mostra anche statistiche più dettagliate come il numero complessivo di minuti trascorsi ad ascoltare musica, la quantità di artisti ascoltati, la propria fedeltà a determinati generi e persino il “periodo più lungo” di ascolto per uno specifico artista. L’accesso a queste informazioni è semplice, tramite la scheda Home dell’app, e comprende anche la possibilità di consultare i riepiloghi mensili e le classifiche personali degli anni passati. Una funzione altrettanto interessante è la playlist “Replay All Time”, che raccoglie i brani più ascoltati da quando si è iscritti al servizio.

Apple ha inoltre reso disponibili nuove metriche pensate per aiutare i musicisti a comprendere l’evoluzione del proprio pubblico, con dati su crescita di ascolti, paesi e città in cui sono più popolari, confronto anno su anno e durata degli ascolti. Quanto alle classifiche generali, la canzone più ascoltata su Apple Music nel 2025 è “APT” di ROSÉ e Bruno Mars. Seguono “luther” di Kendrick Lamar e SZA, “Die With A Smile” di Lady Gaga e ancora Bruno Mars, “Not Like Us” sempre di Lamar e “Birds of a Feather” di Billie Eilish.