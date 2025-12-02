In collaborazione con Netflix, LEGO annuncia oggi due nuovi set che gli amanti di Stranger Things non possono lasciarsi sfuggire: parliamo del set LEGO Icons Stranger Things: La Casa dei Creel, da 2593 pezzi, e del set LEGO BrickHeadz Stranger Things, da 584 pezzi. Scopriamoli insieme, tra caratteristiche, prezzi e uscita.

LEGO lancia due set di Stranger Things: ecco La Casa dei Creel e un nuovo BrickHeadz

LEGO apre il varco e presenta due nuovi set in collaborazione con Netflix. Stranger Things: La Casa dei Creel è un set da 2593 pezzi che rende omaggio all’epicentro inquietante del caos soprannaturale che si svolge a Hawkins, in Indiana: arriva proprio a breve distanza dal debutto del Volume 1 della quinta e ultima stagione della popolare serie TV, che si concluderà con il Volume 2 (in uscita il 26 dicembre) e con il gran finale di Capodanno.

Il nuovo set è studiato fin nei minimi particolari e invita i fan a costruire il cuore stesso del mistero di Stranger Things: presenta una facciata ricca di dettagli e un design aperto sul retro, che rivela sette stanze arredate piene di riferimenti alla storia, tra cui le camere da letto di Alice e Henry, il corridoio infestato al piano superiore e persino la Tana Mentale di Vecna, completa dell’inquietante orologio a pendolo, apparso in numerosi incubi.

Sono inclusi veicoli iconici come l’auto di Steve, il furgone della stazione radio WSQK e la bici di Will, perfetti per sfuggire ai Demogorgoni o per correre a decifrare un messaggio criptico dal Sottosopra. L’oscura villa gotica può essere esposta chiusa o aperta, grazie a un meccanismo nascosto che divide l’esterno per rivelare l’orrore interdimensionale nascosto sotto la superficie.

LEGO Icons Stranger Things: La Casa dei Creel numero set: 11370

dimensioni: 29 cm di altezza, 50 cm di larghezza a 17 cm di profondità

Parliamo del primo set LEGO trasformabile di una casa, che permette ai fan di rappresentare la Casa dei Creel nei suoi diversi stati. Sono presenti diversi Easter Egg tratti dagli episodi della serie TV, tra cui la cassetta di Max e lo schizzo del Mind Flayer di Henry, e una ricca selezione di minifigure: ci sono infatti Undici, Will, Mike, Lucas, Dustin, Holly, Steve, Nancy, Robin, Jonathan, Max, Henry Creel e Vecna.

“Siamo cresciuti ossessionati dal marchio LEGO, quindi vedere Stranger Things ricostruito con i mattoncini è sinceramente surreale“, hanno commentato Ross e Matt Duffer, creatori di Stranger Things. “Con la serie che si avvia verso il capitolo finale, e il traguardo dei 10 anni, portare in vita la Casa dei Creel in questo modo ci sembra il modo perfetto per celebrare questo mondo e i fan che hanno reso tutto questo possibile“.

Per celebrare la collaborazione, i fratelli Duffer sono stati trasformati in minifigure animate LEGO: in attesa del mini-film LEGO con protagonisti proprio Ross e Matt Duffer, previsto per il 30 dicembre sui canali social ufficiali LEGO, è possibile dare una sbirciatina al teaser.

Insieme al set della casa, LEGO annuncia anche il nuovo set della serie BrickHeadz Stranger Things (#40879), che include Undici, Max, Holly e un Demogorgone (circa 8-10 cm di altezza ciascuno). È composto da 584 pezzi e può rivelarsi il regalo ideale per Natale, per grandi e (non troppo) piccini.

Prezzi e dove acquistare i nuovi set LEGO

Il set LEGO Icons Strangers Things: La Casa dei Creel sarà disponibile all’acquisto dal 1° gennaio 2026 per i LEGO Insiders (per tutti dal 4 gennaio 2026), sia sul sito ufficiale sia presso i LEGO Store. Il prezzo consigliato è di 279,99 euro.

Chi acquisterà questo set tra il 1° e il 7 gennaio 2026 riceverà in omaggio il set LEGO Icons Stranger Things: WSQK Radio Station (codice 40891; fino a esaurimento scorte), completo delle minifigure di Joyce e Hopper. Questo set è composto da 234 pezzi: ricrea gli interni rétro della stazione radio, con una cabina del DJ completa di mixer, registratore a bobine, giradischi e microfono, oltre a un angolo relax con divano e televisore. Include le minifigure di Joyce Byers e dello sceriffo Hopper, oltre a un elemento LEGO stampato con l’iconico pollo di gomma della stazione radio. Il modello misura oltre 7 cm di altezza, 10 cm di larghezza e 13 cm di profondità.

Il set LEGO BrickHeadz Stranger Things (40879) è invece disponibile fin da subito in preordine sullo shop online ufficiale LEGO al prezzo consigliato di 39,99 euro. Sarà disponibile entro il 1° gennaio 2026.