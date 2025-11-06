Il Gruppo LEGO, in collaborazione con Paramount Products & Experiences, ha annunciato oggi il nuovo LEGO Icons Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701-D, un set che farà la felicità di tutti i Trekkies e gli appassionati di costruzioni. Si tratta di una replica dettagliata dell’iconica ammiraglia della Flotta Stellare, quella che ha accompagnato il Capitano Jean-Luc Picard e il suo equipaggio nelle avventure di Star Trek: The Next Generation.

Un set mastodontico

Il nuovo set dedicato all’Enterprise è un progetto ambizioso, pensato per costruttori adulti vista anche la sua complessità e l’attenzione ai dettagli. Con 3.600 mattoncini permette di costruire una replica decisamente fedele dell’astronave, completa di piattaforma di comando rimovibile, scafo secondario e navicelle a curvatura. L’attenzione ai dettagli si nota dalla presenza di un hangar apribile all’interno del quale sono presente due mini navette, così da permettere ai fan della serie di ricreare le scene più iconiche.

Decisamente importanti le dimensioni del modello, che una volta montato misura 60 centimetri di lunghezza, 48 di larghezza e 27 di altezza. Un esemplare da esposizione pronto a fare bella figura su qualsiasi scaffale o vetrina, grazie anche al supporto che permette di esporre il modello montato.

Previous Next Fullscreen

Il set include ben nove minifigure dei personaggi più amati della serie: il Capitano Jean-Luc Picard, il Comandante William Riker, il Tenente Worf, il Tenente Comandante Data, la Dottoressa Beverly Crusher, il Tenente Comandante Geordi La Forge, la Consigliera Deanna Troi, la Barista Guinan e Wesley Crusher.

Ciascuna delle minifigure è dotata di accessori a tema che i fan apprezzeranno: una tazza da tè per Picard (ovviamente), un trombone con supporto per Riker, phaser, tricorder, una valigetta da ingegnere per Geordi, un PADD, una bottiglia, un generatore portatile di raggio traente e persino una figura del gatto Spot di Data. Questi dettagli mostrano quanto LEGO abbia voluto rendere omaggio alla serie in modo accurato.

Progettato come un vero e proprio pezzo decorativo di fantascienza, il set è accompagnato da un supporto espositivo inclinato con una targa informativa per il modello della U.S.S. Enterprise, oltre a una piastrella espositiva per minifigure con il marchio Star Trek: The Next Generation. Insomma, tutto quello che serve per dare al set la dignità che merita nella vostra collezione.

Disponibilità e promo del Black Friday

Il LEGO Icons Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701-D (codice 10356) sarà disponibile dal 28 novembre 2025 nei LEGO Store e su LEGO.com/Star-Trek al prezzo di 379,99 euro.

E qui arriva la parte interessante per chi vuole approfittare del lancio: i clienti che acquisteranno il set tra il 28 novembre e il 1° dicembre 2025 su LEGO.com o nei LEGO Store riceveranno in omaggio il set LEGO Icons Star Trek: Type-15 Shuttlepod, disponibile fino a esaurimento scorte. Si tratta di un set composto da 261 pezzi in scala minifigure con porte alari e portello posteriore apribili, dettagli esterni come il nome del veicolo Onizuka e display interno LCARS con data stellare 45076.3 e schema di un’astronave romulana. Include anche una minifigure dell’Ensign Ro Laren. Misura 6 cm di altezza, 12 cm di lunghezza e 8 cm di larghezza.

La presentazione del set coincide con l’apertura del Black Friday/Cyber Monday del Gruppo LEGO. Il 6 novembre 2025 sono previsti due eventi in livestream su www.lego.com/live/black-friday: uno in inglese alle 18:15 CET e uno in tedesco alle 17:00 CET. Durante le dirette, i designer LEGO sveleranno dettagli dietro le quinte sulla creazione del modello.

Ma c’è di più: i partecipanti al programma LEGO Insiders potranno partecipare a un concorso (dal 6 novembre al 1° dicembre 2025) per vincere un set autografato da Jonathan Frakes, l’attore che ha interpretato il Comandante William Riker nella serie. Frakes stesso ha commentato:

“Come Comandante Riker, ho passato molto tempo sul ponte dell’Enterprise, e ora i fan possono mettersi al comando loro stessi… in versione LEGO. Questo set è un modo fantastico per rivivere le avventure dell’equipaggio, pezzo dopo pezzo.”

Un set che promette di far sognare i fan di Star Trek e gli appassionati di costruzioni LEGO, con un livello di dettaglio e una cura che fanno onore alla serie originale.