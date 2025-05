LEGO annuncia un nuovo set della linea LEGO Icons che i fan dei libri e dell’epica trilogia de Il Signore degli Anelli non potranno che amare: si tratta del set Il Signore degli Anelli: Book Nook del Balrog (10367), pensato per trasformare la libreria e prendere posto tra i romanzi preferiti.

LEGO lancia il nuovo set Il Signore degli Anelli: Book Nook del Balrog

Il nuovo set LEGO della linea Icons dedicata a Il Signore degli Anelli è stato realizzato in collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, ed è composto da 1201 pezzi. Offre un nuovo scorcio sulla Terra di Mezzo e richiama uno dei momenti più celebri della saga firmata J.R.R. Tolkien: è arricchito da una placca con l’iconica frase “Tu non puoi passare!” e ricrea l’epico scontro tra Gandalf e il Balrog sul Ponte di Khazad-dûm.

Il set Il Signore degli Anelli: Book Nook del Balrog include una figura dettagliata del Balrog, l’enorme creatura che qui si presenta con le ali spiegate e una frusta infuocata, e una minifigure di Gandalf il Grigio, dotata di bastone e spada posizionabili per una resa dinamica della battaglia.

Oltre a risultare un vero e proprio pezzo da collezione, il nuovo set risulta l’ideale per gli amanti dei libri, e non solo per quelli de Il Signore degli Anelli. Si può posizionare il book nook tra i propri romanzi preferiti per ammirare uno squarcio del mondo fantasy di J.R.R. Tolkien, ma si può anche aprire per rivelare l’epico scontro in modo più ampio. Quando aperto per l’esposizione, il set misura 22 cm di altezza, 44 cm di larghezza e 17 cm di profondità. Da segnalare inoltre la compatibilità con l’app LEGO Builder, che include una versione digitale in 3D delle istruzioni per la costruzione, per un’esperienza ancora più immersiva e interattiva.

Il set Il Signore degli Anelli: Book Nook del Balrog è disponibile in preordine da oggi, 27 maggio 2025, sul sito ufficiale LEGO, e sarà in vendita dal 1° giugno 2025 sullo stesso sito, nei LEGO Store e presso i rivenditori selezionati. Il prezzo consigliato è di 119,99 euro.

Il nuovo set LEGO Icons si aggiunge alla linea dedicata alla saga, che vede già il recente Il Signore degli Anelli: La Contea, ma anche gli iconici Il Signore degli Anelli: Barad-dûr e Il Signore degli Anelli: Gran Burrone.