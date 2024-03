Da pochi giorni LEGO ha lanciato sul mercato un nuovo set dedicato a una delle astronavi più famose nella storia dei film di fantascienza: il Millennium Falcon, l’astronave più conosciuta dell’intero universo di Star Wars. Nel corso degli anni sono state numerose le reinterpretazioni della nave pilotata da Han Solo (e da Lando Calrissian in precedenza) in compagnia di Chewbacca, ma stavolta il colosso danese ha cambiato dimensioni.

Da grandi appassionati LEGO, nonché della saga ambientata nella galassia “lontana lontana”, non potevamo lasciarci scappare l’opportunità di montare questo set, composto da oltre 900 mattoncini e destinato a fare bella mostra di sé nel nostro scaffale speciale.

LEGO Millennium Falcon (75375)

All’interno della confezione, in vendita al prezzo di listino di 84,99 euro, troviamo 11 sacchetti che contengono i 921 elementi che compongono il set. Peccato, e questa è la sola nota dolente di un set altrimenti meraviglioso, per l’assenza di minifigure, che avrebbero arricchito ulteriormente questo piccolo capolavoro. Una minifigure di Han Solo, magari in compagnia di Chewbacca, sarebbero stati il perfetto coronamento, ma evidentemente il Gruppo LEGO ha altre idee sulla Starship Collection, composta attualmente da 4 set, tutti privi di minifigure.

Il montaggio del set scorre veloce senza alcun intoppo tanto che, senza troppa fretta, siamo riusciti a completarlo in meno di due ore. Non ci sono adesivi, e questo è uno dei punti di forza, tutti gli elementi particolari sono stampati, dalle griglie che caratterizzano la parte superiore ai dettagli più piccoli. La scala microfigure ha ovviamente impedito di creare personaggi più o meno realistici, ma LEGO ha comunque nascosto alcuni easter-egg, sottolineati nel processo di costruzione.

Troviamo alcuni mattoncini circolari 1×1 che rappresentano l’equipaggio della nave, nello specifico Han Solo. Chewbacca e R2-D2, mentre in un altro angolo della nave è stata ricreata la scena in cui C-3PO interrompe le effusioni tra Han Solo e la principessa Leia. C’è spazio anche per la scena in cui Obi-Wan Kenobi insegna a Luke Skywalker l’uso della Forza. Ovviamente ci vuole molta fantasia, visto che si tratta solo di qualche elemento che resta completamente nascosto una volta terminato il montaggio, visibile nelle prime fasi.

Decisamente interessanti le soluzioni adottate dai designer LEGO per realizzare la particolare forma dell’astronave, con 4 elementi di forma vagamente triangolare fissati al corpo centrale, con una parte superiore e una inferiore. Non aspettatevi le sezioni apribili dei modelli precedenti, né tantomeno la complessità dei dettagli della UCS (Ultimate Collector Series), ma non mancano i dettagli in grado di stupire, come i cannoni nella parte superiore, o la cabina di guida con tutti gli elementi stampati. Nella parte posteriore inoltre è stato utilizzato un lungo tubo di colore azzurro/trasparente per simulare le luci dei motori.

Previous Next Fullscreen

Ovviamente si tratta di un set pensato per essere esposto, sotto una bella teca per proteggerlo dalla polvere, o su uno scaffale in mezzo ad altri set iconici. Per favorire l’esposizione LEGO ha inserito anche un piedistallo, completamente nero, che permette di fissare il Millennium Falcon con una leggera inclinazione verso la parte anteriore, fornendo al modellino una posa estremamente dinamica che consente a chiunque di ammirare ogni dettaglio.

Nel complesso sarà assolutamente facile trovargli posto, viste le dimensioni tutto sommato compatte: 24 centimetri di lunghezza, 19 di larghezza e 14 di altezza. Sulla base è presente un elemento 4×4, parzialmente liscio, con i loghi LEGO e Star Wars e il nome della nave. Nella confezione è presente anche un mattoncino celebrativo del venticinquesimo anniversario della collaborazione tra i due colossi.

Previous Next Fullscreen

Peccato, ancora una volta, per l’assenza di un paio di minifigure che non avrebbero sfigurato sotto l’astronave. Nulla vieta comunque di rimuovere le due piccole griglie e al loro posto mettere un paio di minifigure, come abbiamo fatto noi utilizzando un paio di elementi presi da altri set.

Nel complesso dunque LEGO Millennium Falcon (75375) è un set godibile da costruire, con soluzioni curiose ma efficaci, la giusta dose di difficoltà e un risultato finale davvero ottimo. Un set ideale per i fan più accaniti, che non vorranno perdersi un elemento chiave, ma anche per chi non ha lo spazio per esporre i modelli più grandi ma vuole comunque un oggetto unico da esporre.

Potete acquistare LEGO Star Wars Millennium Falcon (75375) sullo store online o negli store LEGO a 84,99 euro