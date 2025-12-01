Se anche voi avete sempre problemi di spazio per i vostri file, backup o i vostri giochi, per il Cyber Monday c’è un’offerta secondo noi valida per il WD Elements 20 TB, un hard disk esterno che dovrebbe risolvere definitivamente questa esigenza.
Si tratta di una delle ultime offerte ancora valide per il Cyber Monday su Amazon, definita “a vendita rapida” proprio perché molto vantaggiosa se guardiamo al costo per gigabyte e al brand. Vediamolo un attimo in dettaglio.
WD Elements 20 TB scontato di 90 euro, un vero affare
Il WD Elements in offerta, disponibile tra l’altro con capacità fino a 26 TB, garantisce un’elevata capacità con prestazioni che possiamo definire nella media per via dell’interfaccia USB 3.1 Gen 1 (ovvero a 5 Gbps).
Questa caratteristica comunque non andrà a influire più di tanto sulla resa del disco, infatti ricordiamo che 5 Gbps ci permettono una velocità di trasferimento sequenziale di picco stimata in 625 MB/s, ampiamente sopra quello che può garantire l’unità ospitata nello chassis del WD Elements 20 TB.
Curato anche nel design, con un elegante case nero dotato di prese d’aria sul retro, il disco proposto da Western Digital è retrocompatibile con gli standard USB 3.0 e USB 2.0, interfacciandosi con un cavo standard USB Type-A, ovviamente in dotazione.
WD Elements 20 TB è un’unità plug-and-play che supporta sistemi Windows 10/11 o Mac, insomma l’ideale se vi serve tanto spazio di archiviazione con un minimo di affidabilità. Sopra abbiamo parlato anche di backup anche se WD in quel caso propone i modelli My Book, tuttavia niente ci vieta di usare il WD Elements 20 TB per tale scopo, anche se dovremo avere a disposizione un software ad hoc (in questo caso non incluso).
A seguire vi lasciamo il link per l’offerta del modello da 20 TB, a questo abbiniamo altri due modelli secondo noi da valutare.
